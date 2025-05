American Music Awards 2025: триумф Билли Айлиш и список победителей

В ночь на 27 мая прошла церемония награждения ежегодной музыкальной премии American Music Awards - 2025. Билли Айлиш (Billie Eilish) триумфовала, одержав победу во всех семи категориях, где была номинирована. Об этом сообщается на сайте премии, передает УНН.

Билли Айлиш победила во всех семи категориях, где была номинирована, включая "Артист года", "Альбом года" ("Hit Me Hard and Soft"), "Любимый гастролирующий артист", "Любимая поп-исполнительница" и "Любимый поп-альбом" ("Hit Me Hard and Soft"). Она также победила с песней "Birds of a Feather" в номинациях "Песня года" и "Любимая поп-песня"

Особенностью награды является то, что победителей выбирали на основе опроса общественности, а не жюри или экспертов.

Список победителей в различных номинациях:

артист года: Билли Айлиш;

новый артист года: Грейси Абрамс (Gracie Abrams);

альбом года: Билли Айлиш, "Hit Me Hard and Soft";

песня года: Билли Айлиш, "Birds of a Feather";

любимый гастролирующий артист: Билли Айлиш;

любимый музыкальный клип: Леди Гага (Lady Gaga) и Бруно Марс (Bruno Mars) "Die With a Smile";

любимый поп-исполнитель: Бруно Марс;

любимая поп-исполнительница: Билли Айлиш;

любимый поп-альбом: Билли Айлиш, «Hit Me Hard and Soft»;

любимая поп-песня: Билли Айлиш, «Birds of a Feather»;

любимый кантри-исполнитель: Пост Мэлоун (Post Malone);

любимая кантри-исполнительница: Бейонсе (Beyoncé);

любимый кантри-дуэт или группа: Дэн + Шей (Dan + Shay);

любимый кантри-альбом: Бейонсе, «Cowbou Carter»;

любимая кантри-песня: Пост Мэлоун Feat. Морган Уоллен (Morgan Wallen), «I Had Some Help»;

любимый хип-хоп исполнитель мужского пола: Эминем (Eminem);

любимая хип-хоп исполнительница: Меган Ти Сталлион (Megan Thee Stallion);

любимый хип-хоп альбом: Эминем «The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)»;

любимая хип-хоп песня: Кендрик Ламар (Kendrick Lamar) «Not Like Us»;

любимый R&B-исполнитель мужского пола: The Weeknd;

любимая исполнительница R&B: SZA;

любимый R&B альбом: The Weeknd, «Hurry Up Tomorrow»;

любимая песня в стиле R&B: SZA, «Saturn»;

любимый латиноамериканский исполнитель: Бэд Банни (Bad Bunny);

любимая латиноамериканская исполнительница: Бекки Джи (Becky G);

любимый латиноамериканский дуэт или группа: Julión Álvarez y su Norteño Banda;

любимый латиноамериканский альбом: Бэд Банни, “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”;

любимая латиноамериканская песня: Шакира (Shakira), «Soltera»;

любимый рок-исполнитель: Twenty One Pilots;

любимый рок-альбом: Twenty One Pilots, «Clancy»;

любимая рок-песня: Linkin Park, «The Emptiness Machine»;

любимый танцевальный/электронный исполнитель: Леди Гага;

любимый саундтрек: Arcane League of Legends: Season 2;

любимый исполнитель афробита: Тайла (Tyla);

любимый K-Pop исполнитель: RM

Одно из самых известных музыкальных событий года - American Music Awards - это крупнейшая в мире церемония награждения, где голосуют фанаты, а также чествуют самых влиятельных артистов современности и их пылких поклонников.



