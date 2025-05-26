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Кендрік Ламар і Тейлор Свіфт змагаються за головні нагороди American Music Awards 2025 - ЗМІ

Київ • УНН

 • 9106 перегляди

Кендрік Ламар отримав 10 номінацій на American Music Awards 2025, Тейлор Свіфт – 6. Церемонія відбудеться в Лас-Вегасі, ведучою буде Дженніфер Лопес.

Кендрік Ламар і Тейлор Свіфт змагаються за головні нагороди American Music Awards 2025 - ЗМІ

У понеділок, 26 травня, в Лас-Вегасі відбудеться церемонія вручення American Music Awards (AMA) 2025, де головними претендентами на перемогу стали Кендрік Ламар і Тейлор Свіфт. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ламар очолює список номінантів із десятьма номінаціями, включаючи "Артиста року" та "Пісню року" за трек "Not Like Us".

Свіфт, яка вже має 40 нагород AMA, номінована в 6 категоріях.

Церемонія відбудеться в Лас-Вегасі та транслюватиметься наживо на CBS о 20:00 за східним часом США. Ведучою виступить Дженніфер Лопес, яка також запланована як одна з виконавиць вечора.

Пісня Ламара "Not Like Us", спрямована проти канадського репера Дрейка, також номінована на "Пісню року" після того, як отримала 5 премій Греммі.

Додатково

Серед інших номінантів на "Артиста року" – Аріана Гранде, Біллі Айліш, Сабріна Карпентер, Чаппел Роан, Морган Воллен, Зак Браян і SZA.

Довідка

American Music Awards – одна з найпрестижніших музичних премій США, переможці якої визначаються шляхом голосування фанатів. Номінації базуються на даних Billboard, включаючи продажі, стрімінг та активність у соціальних мережах.

Нагадаємо

У 2024 році Тейлор Свіфт встановила рекорд за кількістю нагород AMA, довівши їхню кількість до 40. Цьогоріч вона має шанс збільшити цей показник, змагаючись у 6 категоріях.

Трамп заявив, що Тейлор Свіфт "більше не гаряча"16.05.25, 19:22 • 93066 переглядiв

Андрій Кулик

Андрій Кулик

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