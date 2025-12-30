Колись затишний та мирний: українські військові показали зруйнований окупантами Куп'янськ

Українські військові, які продовжують захищати Куп'янськ, показали фото зруйнованого окупантами міста, передає УНН.

Росія продовжує знищувати українські міста. На цих кадрах – колись затишний та мирний Купʼянськ, який росія перетворила на руїни та суцільне спустошення - йдеться у повідомленні.

Бійці 116 ОМБр гідно захищають місто, адже "ми захищаємо своє – свою землю, своїх людей та своє майбутнє".

