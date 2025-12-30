Колись затишний та мирний: українські військові показали зруйнований окупантами Куп'янськ
Київ • УНН
Українські військові, що захищають Куп'янськ, оприлюднили фотографії зруйнованого російськими окупантами міста. Бійці 116 ОМБр продовжують відстоювати місто.
Українські військові, які продовжують захищати Куп'янськ, показали фото зруйнованого окупантами міста, передає УНН.
Росія продовжує знищувати українські міста. На цих кадрах – колись затишний та мирний Купʼянськ, який росія перетворила на руїни та суцільне спустошення
Бійці 116 ОМБр гідно захищають місто, адже "ми захищаємо своє – свою землю, своїх людей та своє майбутнє".
