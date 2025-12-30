Колись затишний та мирний: українські військові показали зруйнований окупантами Куп'янськ

$42.220.15
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
13:07 • 7434 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
12:27 • 8662 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
11:22 • 10991 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
11:09 • 14111 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
09:46 • 20099 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 18488 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
30 грудня, 03:07 • 23179 перегляди
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
30 грудня, 01:10 • 23691 перегляди
"Ми не можемо просто вийти з наших територій" - Зеленський про "мирні переговори"
Ексклюзив
29 грудня, 18:57 • 30547 перегляди
Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Понад 3000 мігрантів загинули цьогоріч, намагаючись дістатися узбережжя Іспанії 30 грудня, 05:02 • 9436 перегляди
армія рф втратила 1220 військових та десятки одиниць техніки за добу - Генштаб ЗСУ30 грудня, 05:09 • 6780 перегляди
Допомагала росіянам атакувати Покровськ: 15 років в'язниці отримала жителька Донеччини30 грудня, 05:28 • 5760 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 10:14 • 17321 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби11:23 • 14189 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби11:23 • 14409 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 10:14 • 17552 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto09:46 • 20092 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 48332 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 48411 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Лавров Сергій Вікторович
Рустем Умєров
Музикант
Україна
Сполучені Штати Америки
Варшава
Велика Британія
Село
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання13:45 • 2576 перегляди
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 25991 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 39173 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 47016 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 57542 перегляди
Колись затишний та мирний: українські військові показали зруйнований окупантами Куп'янськ

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Українські військові, що захищають Куп'янськ, оприлюднили фотографії зруйнованого російськими окупантами міста. Бійці 116 ОМБр продовжують відстоювати місто.

Колись затишний та мирний: українські військові показали зруйнований окупантами Куп'янськ

Українські військові, які продовжують захищати Куп'янськ, показали фото зруйнованого окупантами міста, передає УНН.

Росія продовжує знищувати українські міста. На цих кадрах – колись затишний та мирний Купʼянськ, який росія перетворила на руїни та суцільне спустошення 

- йдеться у повідомленні.

Бійці 116 ОМБр гідно захищають місто, адже "ми захищаємо своє – свою землю, своїх людей та своє майбутнє".

Міноборони рф поширює фейкові відео про контроль над Куп'янськом - ЦПД29.12.25, 10:59 • 3482 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Куп'янськ