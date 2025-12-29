$42.060.13
УНН Lite
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes15:34 • 2168 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 21514 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 34395 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 44908 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 139548 перегляди
Міноборони рф поширює фейкові відео про контроль над Куп'янськом - ЦПД

Київ • УНН

 • 2874 перегляди

Міноборони рф продовжує стверджувати про утримання Куп'янська, поширюючи відео, які насправді доводять відступ російських військ. ЗСУ контролюють близько 90% міста, спростовуючи заяви російської пропаганди.

Міноборони рф поширює фейкові відео про контроль над Куп'янськом - ЦПД

міноборони рф і далі стверджує, що російські війська утримують Куп’янськ. Ворог поширює відео, які нібито мають підтверджувати російський контроль над містом, але насправді доводять, що більшу частину міста росіяни не контролюють. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), передає УНН.

Деталі

На відео, знятих із дрона, видно групу російських військових, які рухаються вулицями Куп’янська. Втім, це відео — чергова ворожа маніпуляція, адже насправді росіяни перебувають на північній околиці міста та виходять з Куп’янська. Тобто міноборони рф видає відступ групи росіян з Куп’янська як доказ його захоплення.

Прикметно, що ця чергова брехня ru-пропаганди настільки очевидна для всіх, хто знайомий з місцевістю, що її спростували навіть деякі російські пропагандистські ТГ-канали

- йдеться у повідомленні.

У росії заявляють про захоплення Куп’янська з кінця листопада. Про це, зокрема, особисто заявляв російський диктатор володимир путін. Насправді ж ЗСУ відкинули окупантів і контролюють приблизно 90% міста.

Нагадаємо

Раніше начальник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов повідомляв, що у Куп’янську на Харківщині росіяни залишаються оточеними в самому місті, без якихось перспектив деблокади. При цьому ворожі сили спрямовані не на саме місто Куп’янськ, а на лівий берег річки Оскіл.

Ольга Розгон

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Війна в Україні
Володимир Путін
Рада національної безпеки і оборони України
Куп'янськ