Минобороны рф распространяет фейковые видео о контроле над Купянском - ЦПД

Минобороны рф продолжает утверждать, что российские войска удерживают Купянск. Враг распространяет видео, которые якобы должны подтверждать российский контроль над городом, но на самом деле доказывают, что большую часть города россияне не контролируют. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.

Подробности

На видео, снятых с дрона, видна группа российских военных, которые движутся по улицам Купянска. Впрочем, это видео — очередная вражеская манипуляция, ведь на самом деле россияне находятся на северной окраине города и выходят из Купянска. То есть минобороны рф выдает отступление группы россиян из Купянска как доказательство его захвата.

Примечательно, что эта очередная ложь ru-пропаганды настолько очевидна для всех, кто знаком с местностью, что ее опровергли даже некоторые российские пропагандистские ТГ-каналы - говорится в сообщении.

В России заявляют о захвате Купянска с конца ноября. Об этом, в частности, лично заявлял российский диктатор владимир путин. На самом же деле ВСУ отбросили оккупантов и контролируют примерно 90% города.

Напомним

Ранее начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщал, что в Купянске на Харьковщине россияне остаются окруженными в самом городе, без каких-либо перспектив деблокады. При этом вражеские силы направлены не на сам город Купянск, а на левый берег реки Оскол.