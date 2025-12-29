$42.060.13
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
29 декабря, 01:10
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря, 22:38
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
28 декабря, 22:22
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
28 декабря, 19:32
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
28 декабря, 09:00
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
28 декабря, 05:38
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
27 декабря, 20:03
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
публикации
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2025

Минобороны рф распространяет фейковые видео о контроле над Купянском - ЦПД

Киев • УНН

 • 116 просмотра

Минобороны рф продолжает утверждать об удержании Купянска, распространяя видео, которые на самом деле доказывают отступление российских войск. ВСУ контролируют около 90% города, опровергая заявления российской пропаганды.

Минобороны рф распространяет фейковые видео о контроле над Купянском - ЦПД

Минобороны рф продолжает утверждать, что российские войска удерживают Купянск. Враг распространяет видео, которые якобы должны подтверждать российский контроль над городом, но на самом деле доказывают, что большую часть города россияне не контролируют. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), передает УНН.

Подробности

На видео, снятых с дрона, видна группа российских военных, которые движутся по улицам Купянска. Впрочем, это видео — очередная вражеская манипуляция, ведь на самом деле россияне находятся на северной окраине города и выходят из Купянска. То есть минобороны рф выдает отступление группы россиян из Купянска как доказательство его захвата.

Примечательно, что эта очередная ложь ru-пропаганды настолько очевидна для всех, кто знаком с местностью, что ее опровергли даже некоторые российские пропагандистские ТГ-каналы

- говорится в сообщении.

В России заявляют о захвате Купянска с конца ноября. Об этом, в частности, лично заявлял российский диктатор владимир путин. На самом же деле ВСУ отбросили оккупантов и контролируют примерно 90% города.

Напомним

Ранее начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщал, что в Купянске на Харьковщине россияне остаются окруженными в самом городе, без каких-либо перспектив деблокады. При этом вражеские силы направлены не на сам город Купянск, а на левый берег реки Оскол.

Ольга Розгон

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Купянск