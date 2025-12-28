росіяни оточені в Куп'янську без перспектив деблокади - Трегубов
Київ • УНН
Російські війська в Куп'янську оточені та не мають перспектив деблокади. Ворожі сили зосереджені на лівому березі річки Оскіл, а не на самому місті.
У Куп’янську на Харківщині росіяни залишаються оточеними в самому місті, без якихось перспектив деблокади. При цьому ворожі сили спрямовані не на саме місто Куп’янськ, а на лівий берег річки Оскіл. Про це повідомив начальник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телемарафону у неділю, пише УНН.
Деталі
За його словами, російські війська в Куп’янську залишаються без перспектив деблокади.
Якщо брати сам Куп’янськ, то росіяни залишаються оточеними в самому місті, без якихось перспектив деблокади. Навіть зусилля росіян спрямовані не стільки на сам Куп’янськ, скільки на лівий берег річки Оскіл, от там вони намагаються хоч щось зробити, але в самому місті росіяни залишаються оточеними, і зачищаються, поступово знищуються
Нагадаємо
російське міноборони вкотре поширило інформацію про нібито перехід Куп'янська під контроль російських військ. Це відбулося після того, як російські мілітарні блогери та Z-канали повідомили про втрату позицій.
"Купʼянськ про*бан": російські воєнкори визнали втрату міста попри заяви путіна24.12.25, 19:26 • 14879 переглядiв