росіяни оточені в Куп'янську без перспектив деблокади - Трегубов

$41.930.00
49.430.00
ukenru
09:00 • 2150 перегляди
росія продовжує атаки на енергетику, до 40 тисяч споживачів без світла, у Києві та області досі аварійні відключення - Міненерго
Ексклюзив
05:38 • 8744 перегляди
Рік перелому, очищення і нового історичного вибору: астрологічний прогноз для України на 2026 рік
27 грудня, 20:03 • 21543 перегляди
100 млрд доларів, гарантії безпеки і не тільки: Зеленський озвучив теми майбутньої розмови з Трампом
27 грудня, 19:34 • 36502 перегляди
Канада виділяє Україні 2,5 млрд доларів на підтримку економіки: на що підуть коштиVideo
27 грудня, 17:54 • 35242 перегляди
путін не відмовиться від територіальних зазіхань в Україні: цілі виходять за межі окупованих регіонів - Atlantic Council
27 грудня, 15:52 • 29284 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа: Європа та США очікують несподіваних сценаріїв - CNN
27 грудня, 13:53 • 25177 перегляди
Нічна атака рф на Україну 27 грудня: у Повітряних силах показали бойову роботу Video
27 грудня, 11:54 • 21236 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
27 грудня, 06:01 • 42126 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 39588 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3м/с
93%
734мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 10940 перегляди
Експрем'єра Молдови оголосили в міжнародний розшук після вироку у Франції28 грудня, 01:51 • 5148 перегляди
Український актор та телеведучий Анатолій Суханов помер у віці 54 років28 грудня, 03:08 • 4102 перегляди
Зустріч Зеленського і Трампа відбудеться раніше запланованого28 грудня, 03:48 • 17745 перегляди
Безпілотники атакували російське місто сизрань: влучання по НПЗ та підстанціях - ЗМІVideo04:49 • 6838 перегляди
Публікації
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 63177 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 114483 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 50745 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 80942 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 67251 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Туск
Марк Карні
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Канада
Київська область
Реклама
УНН Lite
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 11013 перегляди
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto27 грудня, 07:40 • 21671 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 63177 перегляди
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto26 грудня, 16:51 • 24091 перегляди
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo26 грудня, 14:56 • 23511 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
The Guardian

росіяни оточені в Куп'янську без перспектив деблокади - Трегубов

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Російські війська в Куп'янську оточені та не мають перспектив деблокади. Ворожі сили зосереджені на лівому березі річки Оскіл, а не на самому місті.

росіяни оточені в Куп'янську без перспектив деблокади - Трегубов

У Куп’янську на Харківщині росіяни залишаються оточеними в самому місті, без якихось перспектив деблокади. При цьому ворожі сили спрямовані не на саме місто Куп’янськ, а на лівий берег річки Оскіл. Про це повідомив начальник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телемарафону у неділю, пише УНН.

Деталі

За його словами, російські війська в Куп’янську залишаються без перспектив деблокади.

Якщо брати сам Куп’янськ, то росіяни залишаються оточеними в самому місті, без якихось перспектив деблокади. Навіть зусилля росіян спрямовані не стільки на сам Куп’янськ, скільки на лівий берег річки Оскіл, от там вони намагаються хоч щось зробити, але в самому місті росіяни залишаються оточеними, і зачищаються, поступово знищуються

- наголосив Тегубов.

Нагадаємо

російське міноборони вкотре поширило інформацію про нібито перехід Куп'янська під контроль російських військ. Це відбулося після того, як російські мілітарні блогери та Z-канали повідомили про втрату позицій.

"Купʼянськ про*бан": російські воєнкори визнали втрату міста попри заяви путіна24.12.25, 19:26 • 14879 переглядiв

Алла Кіосак

Війна в Україні
Війна в Україні
Куп'янськ