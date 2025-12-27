російське міноборони знову заявило про контроль над Куп'янськом на тлі повідомлень про відступ
Київ • УНН
російське міноборони вкотре поширило інформацію про нібито перехід Куп'янська під контроль російських військ. Це відбулося після того, як російські мілітарні блогери та Z-канали повідомили про втрату позицій.
міністерство оборони рф вчергове поширило інформацію про нібито перехід українського Куп'янська під контроль російських військ. Пропагандистські ресурси стверджують, що місто утримують підрозділи 6-ї гвардійської загальновійськової армії угруповання "Захід", пише УНН.
Деталі
Згідно з поширеною заявою, російські військові нібито проводять зачистку будівель та підвальних приміщень у місті. Командир однієї з рот окупаційних військ стверджує, що в Куп'янську нібито залишаються лише "розрізнені групи" Збройних сил України.
Контекст повідомлень у Z-пабліках
Нова заява російського військового відомства з’явилася після того, як 24 грудня низка російських мілітарних блогерів та Z-каналів почали повідомляти про втрату позицій.
Зокрема, у мережі ширилася інформація, що підрозділи ЗСУ відновили повний контроль над містом, витіснивши звідти сили противника.
Офіційне українське командування наразі зберігає тишу щодо оперативної ситуації безпосередньо в Куп'янську, проте наголошує на триваючих активних бойових діях на цьому напрямку.
