російське міноборони знову заявило про контроль над Куп'янськом на тлі повідомлень про відступ

$41.930.00
49.430.00
ukenru
11:54 • 986 перегляди
Зеленський розповів, хто окрім нього, буде на зустрічі з Трампом
11:05 • 4464 перегляди
Наслідки удару по Києву: одна людина загинула, кількість поранених зросла до 27 – ДСНСPhoto
27 грудня, 06:01 • 20012 перегляди
Білий дім оприлюднив деталі майбутньої зустрічі Трампа і Зеленського у США
26 грудня, 18:17 • 29555 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 67804 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 42727 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 44520 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 60977 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 29502 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 23065 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3.2м/с
81%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Українці згенерували понад пів мільйона дозволів на зброю через Дію - МВС27 грудня, 02:27 • 24168 перегляди
Пʼятеро постраждалих внаслідок нічної атаки на столицю - мер Києва27 грудня, 05:42 • 18365 перегляди
Нічна атака на Київщину: удари по багатоповерхівках, гуртожитку та ДЕПО, 11 постраждалихPhoto07:13 • 11645 перегляди
Внаслідок атаки рф знеструмлені споживачі у Києві та Київській та Чернігівській областях - Міненерго08:11 • 9812 перегляди
Масована атака на Київ: кількість постраждалих збільшилась до 22 людей, серед них діти, є пошкодження інфраструктури – мер08:50 • 9376 перегляди
Публікації
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 33610 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 67804 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 31350 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 60977 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 56675 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Віталій Кличко
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Польща
Канада
Реклама
УНН Lite
Прессекретарка Трампа Керолін Лівітт оголосила про вагітністьPhoto07:40 • 7264 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 33610 перегляди
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto26 грудня, 16:51 • 16327 перегляди
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo26 грудня, 14:56 • 15890 перегляди
Топ-10 зіркових розривів 2025 року: хто з голлівудських пар поставив крапку у стосунках26 грудня, 13:37 • 17614 перегляди
Актуальне
Техніка
Х-47М2 «Кинджал»
Соціальна мережа
Опалення
МіГ-31

російське міноборони знову заявило про контроль над Куп'янськом на тлі повідомлень про відступ

Київ • УНН

 • 188 перегляди

російське міноборони вкотре поширило інформацію про нібито перехід Куп'янська під контроль російських військ. Це відбулося після того, як російські мілітарні блогери та Z-канали повідомили про втрату позицій.

російське міноборони знову заявило про контроль над Куп'янськом на тлі повідомлень про відступ

міністерство оборони рф вчергове поширило інформацію про нібито перехід українського Куп'янська під контроль російських військ. Пропагандистські ресурси стверджують, що місто утримують підрозділи 6-ї гвардійської загальновійськової армії угруповання "Захід", пише УНН.

Деталі

Згідно з поширеною заявою, російські військові нібито проводять зачистку будівель та підвальних приміщень у місті. Командир однієї з рот окупаційних військ стверджує, що в Куп'янську нібито залишаються лише "розрізнені групи" Збройних сил України.

Контекст повідомлень у Z-пабліках

Нова заява російського військового відомства з’явилася після того, як 24 грудня низка російських мілітарних блогерів та Z-каналів почали повідомляти про втрату позицій.

АТЕШ: Куп’янськ майже повністю зачищено, в оточення потрапили російські військові у центрі міста15.12.25, 22:52 • 9947 переглядiв

Зокрема, у мережі ширилася інформація, що підрозділи ЗСУ відновили повний контроль над містом, витіснивши звідти сили противника.

Офіційне українське командування наразі зберігає тишу щодо оперативної ситуації безпосередньо в Куп'янську, проте наголошує на триваючих активних бойових діях на цьому напрямку.

"Купʼянськ про*бан": російські воєнкори визнали втрату міста попри заяви путіна24.12.25, 19:26 • 14608 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
російська пропаганда
Війна в Україні
Блогери
Збройні сили України
Куп'янськ