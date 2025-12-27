$41.930.00
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
11:05 • 3938 просмотра
Последствия удара по Киеву: один человек погиб, число раненых возросло до 27 – ГСЧСPhoto
27 декабря, 06:01 • 19752 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 29336 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 67366 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 42602 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 44413 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 60809 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 29480 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 23050 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
российское минобороны снова заявило о контроле над Купянском на фоне сообщений об отступлении

Киев • УНН

 • 10 просмотра

российское минобороны в очередной раз распространило информацию о якобы переходе Купянска под контроль российских войск. Это произошло после того, как российские милитарные блогеры и Z-каналы сообщили о потере позиций.

российское минобороны снова заявило о контроле над Купянском на фоне сообщений об отступлении

Министерство обороны РФ в очередной раз распространило информацию о якобы переходе украинского Купянска под контроль российских войск. Пропагандистские ресурсы утверждают, что город удерживают подразделения 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Запад", пишет УНН.

Подробности

Согласно распространенному заявлению, российские военные якобы проводят зачистку зданий и подвальных помещений в городе. Командир одной из рот оккупационных войск утверждает, что в Купянске якобы остаются только "разрозненные группы" Вооруженных сил Украины.

Контекст сообщений в Z-пабликах

Новое заявление российского военного ведомства появилось после того, как 24 декабря ряд российских милитарных блогеров и Z-каналов начали сообщать о потере позиций.

АТЕШ: Купянск почти полностью зачищен, в окружение попали российские военные в центре города15.12.25, 22:52 • 9947 просмотров

В частности, в сети распространялась информация, что подразделения ВСУ восстановили полный контроль над городом, вытеснив оттуда силы противника.

Официальное украинское командование пока сохраняет тишину относительно оперативной ситуации непосредственно в Купянске, однако отмечает продолжающиеся активные боевые действия на этом направлении.

"Купянск про*бан": российские военкоры признали потерю города, несмотря на заявления Путина24.12.25, 19:26 • 14602 просмотра

Степан Гафтко

Война в Украине
российская пропаганда
Война в Украине
Блогеры
Вооруженные силы Украины
Купянск