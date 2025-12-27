российское минобороны снова заявило о контроле над Купянском на фоне сообщений об отступлении
российское минобороны в очередной раз распространило информацию о якобы переходе Купянска под контроль российских войск. Это произошло после того, как российские милитарные блогеры и Z-каналы сообщили о потере позиций.
Министерство обороны РФ в очередной раз распространило информацию о якобы переходе украинского Купянска под контроль российских войск. Пропагандистские ресурсы утверждают, что город удерживают подразделения 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Запад", пишет УНН.
Согласно распространенному заявлению, российские военные якобы проводят зачистку зданий и подвальных помещений в городе. Командир одной из рот оккупационных войск утверждает, что в Купянске якобы остаются только "разрозненные группы" Вооруженных сил Украины.
Новое заявление российского военного ведомства появилось после того, как 24 декабря ряд российских милитарных блогеров и Z-каналов начали сообщать о потере позиций.
В частности, в сети распространялась информация, что подразделения ВСУ восстановили полный контроль над городом, вытеснив оттуда силы противника.
Официальное украинское командование пока сохраняет тишину относительно оперативной ситуации непосредственно в Купянске, однако отмечает продолжающиеся активные боевые действия на этом направлении.
