россияне окружены в Купянске без перспектив деблокады - Трегубов

$41.930.00
49.430.00
ukenru
09:00 • 2528 просмотра
россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго
Эксклюзив
05:38 • 9282 просмотра
Год перелома, очищения и нового исторического выбора: астрологический прогноз для Украины на 2026 год
27 декабря, 20:03 • 21841 просмотра
100 млрд долларов, гарантии безопасности и не только: Зеленский озвучил темы предстоящего разговора с Трампом
27 декабря, 19:34 • 36811 просмотра
Канада выделяет Украине 2,5 млрд долларов на поддержку экономики: на что пойдут средстваVideo
27 декабря, 17:54 • 35544 просмотра
путин не откажется от территориальных притязаний в Украине: цели выходят за пределы оккупированных регионов - Atlantic Council
27 декабря, 15:52 • 29429 просмотра
Встреча Зеленского и Трампа: Европа и США ожидают неожиданных сценариев - CNN
27 декабря, 13:53 • 25276 просмотра
Ночная атака рф на Украину 27 декабря: в Воздушных силах показали боевую работуVideo
27 декабря, 11:54 • 21279 просмотра
Зеленский рассказал, кто, кроме него, будет на встрече с Трампом
27 декабря, 06:01 • 42167 просмотра
Белый дом обнародовал детали предстоящей встречи Трампа и Зеленского в США
26 декабря, 18:17 • 39611 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3м/с
93%
734мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 11155 просмотра
Экс-премьера Молдовы объявили в международный розыск после приговора во Франции28 декабря, 01:51 • 5494 просмотра
Украинский актер и телеведущий Анатолий Суханов умер в возрасте 54 лет28 декабря, 03:08 • 4494 просмотра
Встреча Зеленского и Трампа состоится раньше запланированного28 декабря, 03:48 • 17939 просмотра
Беспилотники атаковали российский город Сызрань: попадания по НПЗ и подстанциям - СМИVideo04:49 • 7232 просмотра
публикации
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 23279 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 63445 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 114813 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 50924 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 81127 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Дональд Туск
Марк Карни
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Канада
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 11236 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 21740 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 63445 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 24164 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo26 декабря, 14:56 • 23582 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Фильм
Шахед-136

россияне окружены в Купянске без перспектив деблокады - Трегубов

Киев • УНН

 • 232 просмотра

Российские войска в Купянске окружены и не имеют перспектив деблокады. Вражеские силы сосредоточены на левом берегу реки Оскол, а не в самом городе.

россияне окружены в Купянске без перспектив деблокады - Трегубов

В Купянске в Харьковской области россияне остаются окруженными в самом городе, без каких-либо перспектив деблокады. При этом вражеские силы направлены не на сам город Купянск, а на левый берег реки Оскол. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона в воскресенье, пишет УНН.

Детали

По его словам, российские войска в Купянске остаются без перспектив деблокады.

Если брать сам Купянск, то россияне остаются окруженными в самом городе, без каких-либо перспектив деблокады. Даже усилия россиян направлены не столько на сам Купянск, сколько на левый берег реки Оскол, вот там они пытаются хоть что-то сделать, но в самом городе россияне остаются окруженными, и зачищаются, постепенно уничтожаются

- подчеркнул Тегубов.

Напомним

российское минобороны в очередной раз распространило информацию о якобы переходе Купянска под контроль российских войск. Это произошло после того, как российские милитарные блогеры и Z-каналы сообщили о потере позиций.

"Купянск про*бан": российские военкоры признали потерю города, несмотря на заявления Путина24.12.25, 19:26 • 14880 просмотров

Алла Киосак

Война в Украине
Война в Украине
Купянск