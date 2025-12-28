россияне окружены в Купянске без перспектив деблокады - Трегубов

В Купянске в Харьковской области россияне остаются окруженными в самом городе, без каких-либо перспектив деблокады. При этом вражеские силы направлены не на сам город Купянск, а на левый берег реки Оскол. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона в воскресенье, пишет УНН.

Детали

По его словам, российские войска в Купянске остаются без перспектив деблокады.

Если брать сам Купянск, то россияне остаются окруженными в самом городе, без каких-либо перспектив деблокады. Даже усилия россиян направлены не столько на сам Купянск, сколько на левый берег реки Оскол, вот там они пытаются хоть что-то сделать, но в самом городе россияне остаются окруженными, и зачищаются, постепенно уничтожаются - подчеркнул Тегубов.

Напомним

российское минобороны в очередной раз распространило информацию о якобы переходе Купянска под контроль российских войск. Это произошло после того, как российские милитарные блогеры и Z-каналы сообщили о потере позиций.

