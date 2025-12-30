Когда-то уютный и мирный: украинские военные показали разрушенный оккупантами Купянск
Киев • УНН
Украинские военные, защищающие Купянск, обнародовали фотографии разрушенного российскими оккупантами города. Бойцы 116 ОМБр продолжают отстаивать город.
Россия продолжает уничтожать украинские города. На этих кадрах – когда-то уютный и мирный Купянск, который Россия превратила в руины и сплошное опустошение
Бойцы 116 ОМБр достойно защищают город, ведь "мы защищаем свое – свою землю, своих людей и свое будущее".
