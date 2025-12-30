Когда-то уютный и мирный: украинские военные показали разрушенный оккупантами Купянск

Украинские военные, продолжающие защищать Купянск, показали фото разрушенного оккупантами города, передает УНН.

Россия продолжает уничтожать украинские города. На этих кадрах – когда-то уютный и мирный Купянск, который Россия превратила в руины и сплошное опустошение - говорится в сообщении.

Бойцы 116 ОМБр достойно защищают город, ведь "мы защищаем свое – свою землю, своих людей и свое будущее".

Минобороны рф распространяет фейковые видео о контроле над Купянском - ЦПД