Через негоду Coca-Cola призупинила новорічний караван у Грузії
Київ • УНН
Новорічний караван Coca-Cola, що подорожує Грузією з 19 грудня, не зміг повністю виконати запланований маршрут через сильний снігопад та несприятливі погодні умови. Компанія Coca-Cola Bottlers Georgia повідомила, що безпечне пересування каравану виявилося неможливим у західних регіонах країни, і він не дістався до Батумі та низки інших населених пунктів.
Традиційний новорічний караван Coca-Cola, який з 19 грудня подорожує Грузією, не зміг повністю виконати запланований маршрут через сильний снігопад та несприятливі погодні умови, передає УНН із посиланням на Новини Грузії.
Деталі
Coca-Cola Bottlers Georgia повідомила, що безпечне пересування каравану виявилося неможливим у західних регіонах країни. Хоча святкова акція відбулася в Кобулеті, караван не проїхав до Батумі та низки населених пунктів центральної Грузії – Хашурі, Горі, Квемо-Чала.
"Ми щиро вибачаємося перед усіма, хто з нетерпінням чекав на караван Coca-Cola та святковий настрій, який ми створюємо щороку. Ми цінуємо ваше кохання та підтримку та усвідомлюємо, які незручності завдали зміни у маршруті", – йдеться у заяві компанії.
Там пообіцяли, що наступного року караван об'їде всю Грузію "із ще більшою радістю, великою кількістю сюрпризів та особливим новорічним настроєм".
Додамо
Негода зберігається у Грузії вже кілька днів. На заході країни – інтенсивні снігопади, море – шторм до 6 балів. Щонайменше 60 тис. абонентів залишаються без світла. На автошляхах діють обмеження.
За прогнозами синоптиків, циклон відступить 3 січня.