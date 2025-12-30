Через негоду Coca-Cola призупинила новорічний караван у Грузії

Традиційний новорічний караван Coca-Cola, який з 19 грудня подорожує Грузією, не зміг повністю виконати запланований маршрут через сильний снігопад та несприятливі погодні умови, передає УНН із посиланням на Новини Грузії.

Деталі

Coca-Cola Bottlers Georgia повідомила, що безпечне пересування каравану виявилося неможливим у західних регіонах країни. Хоча святкова акція відбулася в Кобулеті, караван не проїхав до Батумі та низки населених пунктів центральної Грузії – Хашурі, Горі, Квемо-Чала.

"Ми щиро вибачаємося перед усіма, хто з нетерпінням чекав на караван Coca-Cola та святковий настрій, який ми створюємо щороку. Ми цінуємо ваше кохання та підтримку та усвідомлюємо, які незручності завдали зміни у маршруті", – йдеться у заяві компанії.

Там пообіцяли, що наступного року караван об'їде всю Грузію "із ще більшою радістю, великою кількістю сюрпризів та особливим новорічним настроєм".

Додамо

Негода зберігається у Грузії вже кілька днів. На заході країни – інтенсивні снігопади, море – шторм до 6 балів. Щонайменше 60 тис. абонентів залишаються без світла. На автошляхах діють обмеження.

За прогнозами синоптиків, циклон відступить 3 січня.