Ексклюзив
15:27 • 4176 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
15:00 • 6980 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
13:51 • 9630 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
13:07 • 12430 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
12:27 • 12282 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
11:22 • 12956 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
11:09 • 17431 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
30 грудня, 09:46 • 24391 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 19749 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
30 грудня, 03:07 • 24101 перегляди
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
Через негоду Coca-Cola призупинила новорічний караван у Грузії

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Новорічний караван Coca-Cola, що подорожує Грузією з 19 грудня, не зміг повністю виконати запланований маршрут через сильний снігопад та несприятливі погодні умови. Компанія Coca-Cola Bottlers Georgia повідомила, що безпечне пересування каравану виявилося неможливим у західних регіонах країни, і він не дістався до Батумі та низки інших населених пунктів.

Через негоду Coca-Cola призупинила новорічний караван у Грузії

Традиційний новорічний караван Coca-Cola, який з 19 грудня подорожує Грузією, не зміг повністю виконати запланований маршрут через сильний снігопад та несприятливі погодні умови, передає УНН із посиланням на Новини Грузії.

Деталі

Coca-Cola Bottlers Georgia повідомила, що безпечне пересування каравану виявилося неможливим у західних регіонах країни. Хоча святкова акція відбулася в Кобулеті, караван не проїхав до Батумі та низки населених пунктів центральної Грузії – Хашурі, Горі, Квемо-Чала.

"Ми щиро вибачаємося перед усіма, хто з нетерпінням чекав на караван Coca-Cola та святковий настрій, який ми створюємо щороку. Ми цінуємо ваше кохання та підтримку та усвідомлюємо, які незручності завдали зміни у маршруті", – йдеться у заяві компанії.

Там пообіцяли, що наступного року караван об'їде всю Грузію "із ще більшою радістю, великою кількістю сюрпризів та особливим новорічним настроєм".

Додамо

Негода зберігається у Грузії вже кілька днів. На заході країни – інтенсивні снігопади, море – шторм до 6 балів. Щонайменше 60 тис. абонентів залишаються без світла. На автошляхах діють обмеження.

За прогнозами синоптиків, циклон відступить 3 січня.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Новий рік
Енергетика
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Coca-Cola
Грузія