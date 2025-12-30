Из-за непогоды Coca-Cola приостановила новогодний караван в Грузии

Традиционный новогодний караван Coca-Cola, который с 19 декабря путешествует по Грузии, не смог полностью выполнить запланированный маршрут из-за сильного снегопада и неблагоприятных погодных условий, передает УНН со ссылкой на Новости Грузии.

Детали

Coca-Cola Bottlers Georgia сообщила, что безопасное передвижение каравана оказалось невозможным в западных регионах страны. Хотя праздничная акция состоялась в Кобулети, караван не проехал в Батуми и ряд населенных пунктов центральной Грузии – Хашури, Гори, Квемо-Чала.

"Мы искренне извиняемся перед всеми, кто с нетерпением ждал караван Coca-Cola и праздничное настроение, которое мы создаем каждый год. Мы ценим вашу любовь и поддержку и осознаем, какие неудобства вызвали изменения в маршруте", – говорится в заявлении компании.

Там пообещали, что в следующем году караван объедет всю Грузию "с еще большей радостью, большим количеством сюрпризов и особым новогодним настроением".

Добавим

Непогода сохраняется в Грузии уже несколько дней. На западе страны – интенсивные снегопады, море – шторм до 6 баллов. По меньшей мере 60 тыс. абонентов остаются без света. На автодорогах действуют ограничения.

По прогнозам синоптиков, циклон отступит 3 января.