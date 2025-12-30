Вже було кілька дзвінків: Зеленський заявив, що попри спроби рф зірвати переговори України та США робота триває

Попри медійні закиди росіян для зриву переговорів України та США - працюємо щодня, сьогодні було кілька дзвінків. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування із пресою, передає УНН.

Передусім, хочу вам сказати, що незважаючи на всі ті інші медійні закиди росіян щодо зриву наших перемовин з американцями, ми працюємо щодня. І сьогодні вже було кілька дзвінків нашої групи, Умєрова разом з американцями, Стівом Віткоффом - повідомив Зеленський.

За словами Президента України, "проговоримо наступні кроки".

Крім того, Зеленський додав, що мав "розмови з кількома лідерами щодо підготовки плану... на січень нашої дипломатії".

Раніше

Радники з нацбезпеки країн "коаліції охочих" і України запланували зустріч в Україні 3 січня, після цього очікується зустріч на рівні лідерів 6 січня у Франції, повідомив Президент Володимир Зеленський, вказавши на "готовність" команди президента США Дональда Трампа "брати участь в усіх дієвих форматах".