Вже було кілька дзвінків: Зеленський заявив, що попри спроби рф зірвати переговори України та США робота триває

$42.220.15
49.650.10
ukenru
Ексклюзив
15:27 • 1654 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
15:00 • 3542 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
13:51 • 7116 перегляди
Операція рф для зриву домовленостей Зеленського і Трампа: у розвідці розвінчали фейк про "атаку" на резиденцію путіна
13:07 • 11174 перегляди
"Атака" БПЛА на резиденцію путіна: у ISW не знайшли доказів причетності України
12:27 • 11373 перегляди
У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд
Ексклюзив
11:22 • 12520 перегляди
Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога
11:09 • 16180 перегляди
пєсков відмовився надати докази атаки БПЛА на резиденцію путіна, закликавши "вірити на слово" кремлюVideo
30 грудня, 09:46 • 23092 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto
30 грудня, 04:26 • 19277 перегляди
армія рф більше не зростає - Зеленський заявив про великі втрати росіян на фронті
30 грудня, 03:07 • 23701 перегляди
Без американської зброї ми не зможемо перемогти - Президент України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−3°
4м/с
77%
736мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Справжнє втілення офіцера: дніпрянин Микола Шевченко загинув у боях з окупантами30 грудня, 07:03 • 6180 перегляди
Ракетний комплекс рф "орєшнік" заступив на бойове чергування у білорусіVideo30 грудня, 08:15 • 5878 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 10:14 • 21842 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби11:23 • 18291 перегляди
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання13:45 • 6136 перегляди
Публікації
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби11:23 • 18294 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 10:14 • 21844 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 23099 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 50723 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 50642 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Лавров Сергій Вікторович
Музикант
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Село
Франція
Запоріжжя
Реклама
УНН Lite
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
Ексклюзив
15:27 • 1668 перегляди
Актор Ідріс Ельба удостоєний лицарського звання13:45 • 6144 перегляди
Бейонсе стала доларовою мільярдеркою - Forbes29 грудня, 15:34 • 27262 перегляди
Каньє Вест та Б'янка Сенсорі відвідали Disney разом з дітьми29 грудня, 08:13 • 40400 перегляди
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28 грудня, 00:14 • 48090 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Серіали
Дипломатка
FIFA (серія відеоігор)

Вже було кілька дзвінків: Зеленський заявив, що попри спроби рф зірвати переговори України та США робота триває

Київ • УНН

 • 104 перегляди

Президент Зеленський повідомив про щоденну роботу України та США, незважаючи на російські спроби зірвати переговори. Він також анонсував майбутні зустрічі радників 3 січня в Україні та лідерів 6 січня у Франції.

Вже було кілька дзвінків: Зеленський заявив, що попри спроби рф зірвати переговори України та США робота триває

Попри медійні закиди росіян для зриву переговорів України та США - працюємо щодня, сьогодні було кілька дзвінків. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування із пресою, передає УНН.

Передусім, хочу вам сказати, що незважаючи на всі ті інші медійні закиди росіян щодо зриву наших перемовин з американцями, ми працюємо щодня. І сьогодні вже було кілька дзвінків нашої групи, Умєрова разом з американцями, Стівом Віткоффом 

- повідомив Зеленський.

За словами Президента України, "проговоримо наступні кроки".

Крім того, Зеленський додав,  що мав "розмови з кількома лідерами щодо підготовки плану... на січень нашої дипломатії".

Раніше

Радники з нацбезпеки країн "коаліції охочих" і України запланували зустріч в Україні 3 січня, після цього очікується зустріч на рівні лідерів 6 січня у Франції, повідомив Президент Володимир Зеленський, вказавши на "готовність" команди президента США Дональда Трампа "брати участь в усіх дієвих форматах".

Антоніна Туманова

Політика
російська пропаганда
Вибори в США
Війна в Україні
Дипломатка
"Коаліція охочих"
Рустем Умєров
Дональд Трамп
Франція
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна