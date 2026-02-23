Поліція Миколаєва показала відео з місця теракту на АЗС
Київ • УНН
Поліція Миколаєва оприлюднила відео з місця вибуху на непрацюючій АЗС 23 лютого. Внаслідок теракту постраждало семеро поліцейських.
Поліція Миколаєва показала відео з місця теракту на АЗС ввечері 23 лютого. Про це повдомляє УНН.
Деталі
Зазначається, що сьогодні близько 18:10 на території непрацюючої автозаправної станції в Миколаєві стався вибух невідомого пристрою.
На момент події на території АЗС перебували працівники Управління патрульної поліції, які прибули на перезмінку. Попередньо встановлено, що здетонував вибуховий пристрій, походження якого нині встановлюють правоохоронці
Вказується, що поліцейські встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до скоєння злочину.
Нагадаємо
Вибух на АЗС у Миколаєві, в результаті якого постраждали сім поліцейських, розслідують як теракт. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.
