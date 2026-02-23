$43.270.01
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
17:38 • 13171 перегляди
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
17:34 • 12185 перегляди
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому стані
17:17 • 12358 перегляди
Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - Фіцо
15:53 • 12242 перегляди
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас
23 лютого, 15:29 • 11645 перегляди
Telegram під питанням - чи варто блокувати месенджер та чи зменшить це ризик терактів в Україні
23 лютого, 14:58 • 11114 перегляди
Чому виникає біль у скронях та як його позбутися
23 лютого, 14:29 • 12288 перегляди
Теракт у Львові: підозрювану відправили під варту на 60 діб без права застави
23 лютого, 13:20 • 41560 перегляди
"Скарги на клініку Odrex не закінчуються",– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
23 лютого, 13:02 • 46268 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Поліція Миколаєва показала відео з місця теракту на АЗС

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Поліція Миколаєва оприлюднила відео з місця вибуху на непрацюючій АЗС 23 лютого. Внаслідок теракту постраждало семеро поліцейських.

Поліція Миколаєва показала відео з місця теракту на АЗС

Поліція Миколаєва показала відео з місця теракту на АЗС ввечері 23 лютого. Про це повдомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що сьогодні близько 18:10 на території непрацюючої автозаправної станції в Миколаєві стався вибух невідомого пристрою.

На момент події на території АЗС перебували працівники Управління патрульної поліції, які прибули на перезмінку. Попередньо встановлено, що здетонував вибуховий пристрій, походження якого нині встановлюють правоохоронці

- йдеться у дописі до відео.

Вказується, що поліцейські встановлюють усі обставини події та осіб, причетних до скоєння злочину.

Нагадаємо

Вибух на АЗС у Миколаєві, в результаті якого постраждали сім поліцейських, розслідують як теракт. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський 23.02.26, 19:51

Вадим Хлюдзинський

Кримінал
Війна в Україні
Національна поліція України
Генеральний прокурор (Україна)
Миколаїв