Полиция Николаева показала видео с места теракта на АЗС вечером 23 февраля. Об этом сообщает УНН.

Отмечается, что сегодня около 18:10 на территории неработающей автозаправочной станции в Николаеве произошел взрыв неизвестного устройства.

На момент происшествия на территории АЗС находились сотрудники Управления патрульной полиции, прибывшие на пересменку. Предварительно установлено, что сдетонировало взрывное устройство, происхождение которого сейчас устанавливают правоохранители