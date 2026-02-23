Полиция Николаева показала видео с места теракта на АЗС
Киев • УНН
Полиция Николаева обнародовала видео с места взрыва на неработающей АЗС 23 февраля. В результате теракта пострадали семеро полицейских.
Полиция Николаева показала видео с места теракта на АЗС вечером 23 февраля. Об этом сообщает УНН.
Подробности
Отмечается, что сегодня около 18:10 на территории неработающей автозаправочной станции в Николаеве произошел взрыв неизвестного устройства.
На момент происшествия на территории АЗС находились сотрудники Управления патрульной полиции, прибывшие на пересменку. Предварительно установлено, что сдетонировало взрывное устройство, происхождение которого сейчас устанавливают правоохранители
Указывается, что полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к совершению преступления.
Напомним
Взрыв на АЗС в Николаеве, в результате которого пострадали семь полицейских, расследуют как теракт. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.
