Полиция Николаева показала видео с места теракта на АЗС

17:51 • 7562 просмотра
Были первые доклады о взрыве в Николаеве, проверяется версия теракта - Зеленский
Эксклюзив
17:38 • 13030 просмотра
Украина освобождает территории - военный объяснил, можно ли считать события на Запорожском направлении контрнаступлением
17:34 • 12066 просмотра
На АЗС в Николаеве прогремел взрыв: семеро полицейских пострадали, двое в тяжелом состоянииPhoto
17:17 • 12243 просмотра
Словакия прекратит экстренные поставки электроэнергии в Украину - ФицоVideo
15:53 • 12179 просмотра
ЕС не смог согласовать 20-й пакет санкций против россии – Каллас
Эксклюзив
23 февраля, 15:29 • 11620 просмотра
Telegram под вопросом - стоит ли блокировать мессенджер и уменьшит ли это риск терактов в Украине
Эксклюзив
23 февраля, 14:58 • 11097 просмотра
Почему возникает боль в висках и как от нее избавиться
23 февраля, 14:29 • 12276 просмотра
Теракт во Львове: подозреваемую отправили под стражу на 60 суток без права залога
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 41475 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 46198 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Импорт газа и электроэнергии обеспечен - Свириденко обновила данные после угроз Венгрии и Словакии
Нидерланды получили самого молодого премьер-министра в истории - король принял присягу нового коалиционного правительства
Новые 200-гривневые банкноты с лозунгом "Слава Украине!" вводят в обращение - что нужно знать
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса
Зеленский отреагировал на резонансное интервью Залужного и заявил, что не будет обсуждать детали
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 41476 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 46199 просмотра
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 139534 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 148775 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхе
Ольга Сумская раскрыла стоимость своего "лука" и высказалась о будущем 60-летии
Андрей Джеджула крестил дочь Эмилию и впервые показал ее лицо
Печально известное фото бывшего принца Эндрю после ареста вывесили в Лувре
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляже
Полиция Николаева показала видео с места теракта на АЗС

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Полиция Николаева обнародовала видео с места взрыва на неработающей АЗС 23 февраля. В результате теракта пострадали семеро полицейских.

Полиция Николаева показала видео с места теракта на АЗС

Полиция Николаева показала видео с места теракта на АЗС вечером 23 февраля. Об этом сообщает УНН.

Подробности

Отмечается, что сегодня около 18:10 на территории неработающей автозаправочной станции в Николаеве произошел взрыв неизвестного устройства.

На момент происшествия на территории АЗС находились сотрудники Управления патрульной полиции, прибывшие на пересменку. Предварительно установлено, что сдетонировало взрывное устройство, происхождение которого сейчас устанавливают правоохранители

- говорится в подписи к видео.

Указывается, что полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к совершению преступления.

Напомним

Взрыв на АЗС в Николаеве, в результате которого пострадали семь полицейских, расследуют как теракт. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.

Были первые доклады о взрыве в Николаеве, проверяется версия теракта - Зеленский23.02.26, 19:51 • 7564 просмотра

Вадим Хлюдзинский

