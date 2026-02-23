$43.270.01
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Были первые доклады о взрыве в Николаеве, проверяется версия теракта - Зеленский

Киев • УНН

 • 486 просмотра

Президент Зеленский сообщил о первых докладах о взрыве в Николаеве, в результате которого пострадали семеро полицейских. Проверяется версия террористического акта.

Были первые доклады о взрыве в Николаеве, проверяется версия теракта - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что были первые доклады правоохранителей относительно взрыва в Николаеве, проверяется версия относительно террористического акта, передает УНН.

Только что были первые доклады правоохранителей относительно взрыва в Николаеве. Пострадали работники Национальной полиции – семь человек ранены, двое из них в тяжелом состоянии. Им оказывается необходимая помощь

- сообщил Зеленский.

По словам Президента, выясняются все обстоятельства. В частности, проверяется версия относительно террористического акта.

Поручил Национальной полиции и Службе безопасности информировать общество относительно необходимых деталей

- резюмировал Глава государства.

Ранее

Как сообщал УНН, в Николаеве на неработающей АЗС произошел взрыв, в результате которого пострадали семеро патрульных полицейских. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, их жизнь спасают врачи.

Напомним

В ночь на 22 февраля в центре Львова прогремели два взрыва. Предварительно, на линию "102" поступило сообщение о проникновении в магазин на ул. Данилишина, 20 во Львове. После прибытия на место происшествия экипажа патрульной полиции прогремел взрыв. По прибытии второго экипажа произошел еще один взрыв. В результате теракта погибла 23-летняя полицейская и более 20 человек были ранены.

Правоохранителям удалось оперативно установить причастное к теракту лицо. Женщину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины в Старом Самборе.

В тот же день ей сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 УК Украины - террористический акт, повлекший гибель человека, и незаконное обращение с оружием.

33-летняя подозреваемая в теракте в центре Львова взята под стражу на срок 60 суток без права внесения залога.

Антонина Туманова

