У москві вибухнуло поліцейське авто, є жертви
Київ • УНН
У москві пізно ввечері 23 лютого пролунав потужний вибух, попередньо відомо про загиблого та пораненого співробітників ДПС. На місці події працює швидка допомога.
У столиці росії москві пізно ввечері у понеділок, 23 лютого, пролунав потужний вибух. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.
Деталі
Зазначається, що попередньо є загиблий та поранений.
Звуки вибуху в районі савеловської. Попередньо поранено співробітника ДПС. На місці працює швидка допомога. Офіційної інформації наразі немає
Нагадаємо
Увечері 3 січня та в ніч на 4 січня москва і підмосков’я зазнали масштабної атаки безпілотників. За словами мера російської столиці сергія собяніна, сили ППО нібито збили понад 20 БПЛА, що рухалися в бік міста.
москву атакували БПЛА - у столиці рф обмежили роботу аеропортів22.02.26, 16:04 • 10001 перегляд