У москві вибухнуло поліцейське авто, є жертви

$43.270.01
50.920.00
ukenru
17:51 • 8018 перегляди
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Ексклюзив
17:38 • 13756 перегляди
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
17:34 • 12703 перегляди
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому станіPhoto
17:17 • 12875 перегляди
Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - ФіцоVideo
23 лютого, 15:53 • 12583 перегляди
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас
Ексклюзив
23 лютого, 15:29 • 11787 перегляди
Telegram під питанням - чи варто блокувати месенджер та чи зменшить це ризик терактів в Україні
Ексклюзив
23 лютого, 14:58 • 11191 перегляди
Чому виникає біль у скронях та як його позбутися
23 лютого, 14:29 • 12325 перегляди
Теракт у Львові: підозрювану відправили під варту на 60 діб без права застави
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 41905 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 46572 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3м/с
97%
743мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Нові 200-гривневі банкноти з гаслом "Слава Україні!" вводять в обіг - що треба знатиPhoto23 лютого, 13:28 • 26137 перегляди
Дрони СБУ уразили надважливий вузол транспортування російської нафти "Калейкіно" в татарстані - джерелаVideo23 лютого, 13:47 • 4116 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 19876 перегляди
Зеленський відреагував на резонансне інтерв'ю Залужного і заявив, що не обговорюватиме деталі23 лютого, 14:35 • 7500 перегляди
Андрій Джеджула охрестив доньку Емілію та вперше показав її обличчяVideo16:51 • 4992 перегляди
Публікації
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 19978 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 41905 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 46572 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 139886 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 149132 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Кирило Буданов
Музикант
Ігор Клименко
Актуальні місця
Україна
Миколаїв
Львів
Сполучені Штати Америки
Словаччина
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto21:02 • 1512 перегляди
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчяVideo20:42 • 2044 перегляди
Андрій Джеджула охрестив доньку Емілію та вперше показав її обличчяVideo16:51 • 5122 перегляди
“Не можу повірити, що вам 18”: Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліттяVideo23 лютого, 11:24 • 29453 перегляди
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в ЛувріPhoto23 лютого, 08:38 • 63608 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Starlink
Дипломатка
Серіали

У москві вибухнуло поліцейське авто, є жертви

Київ • УНН

 • 60 перегляди

У москві пізно ввечері 23 лютого пролунав потужний вибух, попередньо відомо про загиблого та пораненого співробітників ДПС. На місці події працює швидка допомога.

У москві вибухнуло поліцейське авто, є жертви

У столиці росії москві пізно ввечері у понеділок, 23 лютого, пролунав потужний вибух. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Деталі

Зазначається, що попередньо є загиблий та поранений.

Звуки вибуху в районі савеловської. Попередньо поранено співробітника ДПС. На місці працює швидка допомога. Офіційної інформації наразі немає

- йдеться в одному з повідомлень.

Нагадаємо

Увечері 3 січня та в ніч на 4 січня москва і підмосков’я зазнали масштабної атаки безпілотників. За словами мера російської столиці сергія собяніна, сили ППО нібито збили понад 20 БПЛА, що рухалися в бік міста.

москву атакували БПЛА - у столиці рф обмежили роботу аеропортів22.02.26, 16:04 • 10001 перегляд

Вадим Хлюдзинський

СвітПодії