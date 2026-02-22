$43.270.00
Ексклюзив
13:36 • 906 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
09:06 • 11202 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
22 лютого, 00:48 • 27179 перегляди
Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна працівниця поліції – прокуратураVideo
21 лютого, 23:49 • 38335 перегляди
Мер Львова Садовий назвав вибухи у центрі міста терактом та повідомив про госпіталізацію 14 постраждалихVideo
21 лютого, 22:51 • 34658 перегляди
Українська ракета "Фламінго" могла встановити світовий рекорд дальності ураження під час атаки на Воткінський завод
21 лютого, 17:20 • 56326 перегляди
Орбан проти Мадяра. В Угорщині стартувала напружена виборча кампанія
21 лютого, 13:53 • 56457 перегляди
ЗСУ завдали удару ракетами "Фламінго" по заводу-виробнику "Іскандерів"
Ексклюзив
21 лютого, 11:17 • 40309 перегляди
На Дніпровщині компанія влаштувала конфлікт зі стріляниною у військових, є один поранений і двоє затриманих
21 лютого, 11:02 • 37496 перегляди
Україна закликала Брюссель втрутитися у суперечку з Угорщиною щодо нафтопроводу - ЗМІ
21 лютого, 09:59 • 29749 перегляди
Україна запровадила санкції проти 225 капітанів російського "тіньового флоту" та компаній ВПК
москву атакували БПЛА - у столиці рф обмежили роботу аеропортів

Київ • УНН

 • 14 перегляди

У москві збили 11 безпілотників, після чого запровадили спеціальний режим безпеки для авіації. Це призвело до тимчасових обмежень роботи цивільної авіації в аеропортах внуково, домодєдово, жуковського та шереметьєво.

москву атакували БПЛА - у столиці рф обмежили роботу аеропортів

У москві впродовж години було збито 11 безпілотників, після чого в російській столиці запровадили спеціальний режим безпеки для авіації. Про це повідомив мер москви сергій собянін, передає УНН.

Деталі

За його словами, сили протиповітряної оборони відбили атаку дронів, які намагалися наблизитися до міста. У зв’язку з цим у москві ввели план "Ковьор", що передбачає тимчасові обмеження роботи цивільної авіації.

Обмеження торкнулися аеропортів внуково, домодєдово, жуковського та шереметьєво. Пасажирів попередили про можливі затримки рейсів і зміни в розкладі.

Нагадаємо

Після удару ракетами FP-5 "Фламінго" по воткінському заводу було зафіксовано серйозні руйнування одного з ключових виробничих цехів. Це може суттєво вплинути на виготовлення ракетної техніки.

Андрій Тимощенков

СуспільствоВійна в УкраїніСвіт
Техніка
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні