москву атакували БПЛА - у столиці рф обмежили роботу аеропортів

У москві впродовж години було збито 11 безпілотників, після чого в російській столиці запровадили спеціальний режим безпеки для авіації. Про це повідомив мер москви сергій собянін, передає УНН.

Деталі

За його словами, сили протиповітряної оборони відбили атаку дронів, які намагалися наблизитися до міста. У зв’язку з цим у москві ввели план "Ковьор", що передбачає тимчасові обмеження роботи цивільної авіації.

Обмеження торкнулися аеропортів внуково, домодєдово, жуковського та шереметьєво. Пасажирів попередили про можливі затримки рейсів і зміни в розкладі.

Нагадаємо

Після удару ракетами FP-5 "Фламінго" по воткінському заводу було зафіксовано серйозні руйнування одного з ключових виробничих цехів. Це може суттєво вплинути на виготовлення ракетної техніки.