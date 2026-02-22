москву атаковали БПЛА - в столице рф ограничили работу аэропортов
Киев • УНН
В москве сбили 11 беспилотников, после чего ввели специальный режим безопасности для авиации. Это привело к временным ограничениям работы гражданской авиации в аэропортах внуково, домодедово, жуковского и шереметьево.
В москве в течение часа было сбито 11 беспилотников, после чего в российской столице ввели специальный режим безопасности для авиации. Об этом сообщил мэр москвы сергей собянин, передает УНН.
Подробности
По его словам, силы противовоздушной обороны отразили атаку дронов, которые пытались приблизиться к городу. В связи с этим в москве ввели план "Ковер", предусматривающий временные ограничения работы гражданской авиации.
Ограничения коснулись аэропортов внуково, домодедово, жуковского и шереметьево. Пассажиров предупредили о возможных задержках рейсов и изменениях в расписании.
Напомним
После удара ракетами FP-5 "Фламинго" по воткинскому заводу были зафиксированы серьезные разрушения одного из ключевых производственных цехов. Это может существенно повлиять на изготовление ракетной техники.