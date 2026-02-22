$43.270.00
Эксклюзив
13:36 • 998 просмотра
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
09:06 • 11270 просмотра
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
22 февраля, 00:48 • 27234 просмотра
В результате теракта во Львове погибла 23-летняя сотрудница полиции – прокуратураVideo
21 февраля, 23:49 • 38388 просмотра
Мэр Львова Садовый назвал взрывы в центре города терактом и сообщил о госпитализации 14 пострадавшихVideo
21 февраля, 22:51 • 34693 просмотра
Украинская ракета "Фламинго" могла установить мировой рекорд дальности поражения во время атаки на Воткинский завод
21 февраля, 17:20 • 56401 просмотра
Орбан против Мадьяра. В Венгрии стартовала напряженная избирательная кампания
21 февраля, 13:53 • 56588 просмотра
ВСУ нанесли удар ракетами "Фламинго" по заводу-производителю "Искандеров"
Эксклюзив
21 февраля, 11:17 • 40321 просмотра
В Днепропетровской области компания устроила конфликт со стрельбой в военных, есть один раненый и двое задержанных
21 февраля, 11:02 • 37506 просмотра
Украина призвала Брюссель вмешаться в спор с Венгрией по поводу нефтепровода - СМИ
21 февраля, 09:59 • 29757 просмотра
Украина ввела санкции против 225 капитанов российского "теневого флота" и компаний ВПК
москву атаковали БПЛА - в столице рф ограничили работу аэропортов

Киев • УНН

 • 66 просмотра

В москве сбили 11 беспилотников, после чего ввели специальный режим безопасности для авиации. Это привело к временным ограничениям работы гражданской авиации в аэропортах внуково, домодедово, жуковского и шереметьево.

москву атаковали БПЛА - в столице рф ограничили работу аэропортов

В москве в течение часа было сбито 11 беспилотников, после чего в российской столице ввели специальный режим безопасности для авиации. Об этом сообщил мэр москвы сергей собянин, передает УНН.

Подробности

По его словам, силы противовоздушной обороны отразили атаку дронов, которые пытались приблизиться к городу. В связи с этим в москве ввели план "Ковер", предусматривающий временные ограничения работы гражданской авиации.

Ограничения коснулись аэропортов внуково, домодедово, жуковского и шереметьево. Пассажиров предупредили о возможных задержках рейсов и изменениях в расписании.

Напомним

После удара ракетами FP-5 "Фламинго" по воткинскому заводу были зафиксированы серьезные разрушения одного из ключевых производственных цехов. Это может существенно повлиять на изготовление ракетной техники.

Андрей Тимощенков

