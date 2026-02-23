В Москве взорвался полицейский автомобиль, есть жертвы
Киев • УНН
В Москве поздно вечером 23 февраля прогремел мощный взрыв, предварительно известно о погибшем и раненом сотрудниках ДПС. На месте происшествия работает скорая помощь.
В столице россии москве поздно вечером в понедельник, 23 февраля, прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Детали
Отмечается, что предварительно есть погибший и раненый.
Звуки взрыва в районе Савеловской. Предварительно ранен сотрудник ДПС. На месте работает скорая помощь. Официальной информации пока нет
Напомним
Вечером 3 января и в ночь на 4 января москва и подмосковье подверглись масштабной атаке беспилотников. По словам мэра российской столицы сергея собянина, силы ПВО якобы сбили более 20 БПЛА, двигавшихся в сторону города.
