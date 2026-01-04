$42.170.00
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 13822 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 29902 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 34542 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 36213 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 54058 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 75080 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39 • 66519 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 86336 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 47729 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
"Не добрий" ранок: що обов'язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 20:23 • 236298 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 167325 перегляди
Масована атака дронів на москву: вибухи у підмосков'ї та закриті аеропорти

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Мер москви сергій собянін заявив, що російську столицю пізно ввечері суботи атакували понад два десятки безпілотників. Тимчасово призупиняли роботу столичні аеропорти.

Масована атака дронів на москву: вибухи у підмосков'ї та закриті аеропорти

Увечері 3 січня та в ніч на 4 січня москва і підмосков’я зазнали масштабної атаки безпілотників. За словами мера російської столиці сергія собяніна, сили ППО нібито збили понад 20 БПЛА, що рухалися в бік міста, пише УНН.

Деталі

Вибухи та звуки роботи протиповітряної оборони зафіксовано в Одинцовському, Домодєдовському, Зеленоградському та Лобненському округах. російські моніторингові канали повідомляли, що станом на 23:00 суботи близько 40 безпілотників намагалися "взяти москву в кільце".

За офіційними даними російської влади, постраждалих та значних руйнувань інфраструктури немає, хоча на місцях падіння уламків працюють екстрені служби.

Атака спричинила збої в роботі авіації

Аеропорти "внуково" та "жуковський" тимчасово призупиняли прийом і випуск літаків. Було затримано понад 100 рейсів на приліт та близько 40 на виліт. Частину літаків перенаправили до "шереметьєво".

росавіація ввела план "Килим" через загрозу безпеці польотів.

Степан Гафтко

