Масована атака дронів на москву: вибухи у підмосков'ї та закриті аеропорти
Київ • УНН
Мер москви сергій собянін заявив, що російську столицю пізно ввечері суботи атакували понад два десятки безпілотників. Тимчасово призупиняли роботу столичні аеропорти.
Увечері 3 січня та в ніч на 4 січня москва і підмосков’я зазнали масштабної атаки безпілотників. За словами мера російської столиці сергія собяніна, сили ППО нібито збили понад 20 БПЛА, що рухалися в бік міста, пише УНН.
Деталі
Вибухи та звуки роботи протиповітряної оборони зафіксовано в Одинцовському, Домодєдовському, Зеленоградському та Лобненському округах. російські моніторингові канали повідомляли, що станом на 23:00 суботи близько 40 безпілотників намагалися "взяти москву в кільце".
За офіційними даними російської влади, постраждалих та значних руйнувань інфраструктури немає, хоча на місцях падіння уламків працюють екстрені служби.
Атака спричинила збої в роботі авіації
Аеропорти "внуково" та "жуковський" тимчасово призупиняли прийом і випуск літаків. Було затримано понад 100 рейсів на приліт та близько 40 на виліт. Частину літаків перенаправили до "шереметьєво".
росавіація ввела план "Килим" через загрозу безпеці польотів.
