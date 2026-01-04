$42.170.00
Массированная атака дронов на Москву: взрывы в Подмосковье и закрытые аэропорты

Киев • УНН

 • 290 просмотра

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российскую столицу поздно вечером в субботу атаковали более двух десятков беспилотников. Временно приостанавливали работу столичные аэропорты.

Массированная атака дронов на Москву: взрывы в Подмосковье и закрытые аэропорты

Вечером 3 января и в ночь на 4 января Москва и Подмосковье подверглись масштабной атаке беспилотников. По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, силы ПВО якобы сбили более 20 БПЛА, двигавшихся в сторону города, пишет УНН.

Детали

Взрывы и звуки работы противовоздушной обороны зафиксированы в Одинцовском, Домодедовском, Зеленоградском и Лобненском округах. Российские мониторинговые каналы сообщали, что по состоянию на 23:00 субботы около 40 беспилотников пытались "взять Москву в кольцо".

По официальным данным российских властей, пострадавших и значительных разрушений инфраструктуры нет, хотя на местах падения обломков работают экстренные службы.

Атака вызвала серьезные сбои в работе авиации:

Аэропорты "Внуково" и "Жуковский" временно приостанавливали прием и выпуск самолетов. Было задержано более 100 рейсов на прилет и около 40 на вылет. Часть самолетов перенаправили в "Шереметьево".

Росавиация ввела план "Ковер" из-за угрозы безопасности полетов.

