На фронте 191 боевое столкновение, самая тяжелая ситуация на Покровском и Гуляйпольском направлениях – Генштаб

19:16 • 2958 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
15:51 • 17693 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
15:04 • 25525 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 27920 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 47602 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12 • 70203 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39 • 63260 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 83525 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 46664 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 74497 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
Популярные новости
Операция на грани смерти: медики ГУР спасали раненого бойца прямо в открытом море3 января, 10:53 • 8966 просмотра
Очереди на границе: после Нового года самая сложная ситуация на польском направлении3 января, 11:16 • 28295 просмотра
Рубио заявил, что Мадуро уже находится под стражей в США, а военные действия в Венесуэле завершены3 января, 11:32 • 35251 просмотра
Вице-президент Венесуэлы посетила Россию после заявления США о захвате Мадуро15:13 • 7152 просмотра
Трамп опубликовал фото Мадуро на борту авианосца USS Iwo Jima после задержанияPhoto16:37 • 20188 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 63429 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 82339 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 95858 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 20:23 • 232108 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 161859 просмотра
Николас Мадуро
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Пэм Бонди
Марко Рубио
Украина
Венесуэла
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Государственная граница Украины
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 57823 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 67473 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 65515 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 161856 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 61145 просмотра
На фронте 191 боевое столкновение, самая тяжелая ситуация на Покровском и Гуляйпольском направлениях – Генштаб

Киев • УНН

 • 190 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил о 191 боевом столкновении 3 января 2026 года, зафиксирован 1 ракетный и 41 авиационный удар. Наибольшая активность наблюдалась на Покровском и Гуляйпольском направлениях.

На фронте 191 боевое столкновение, самая тяжелая ситуация на Покровском и Гуляйпольском направлениях – Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию относительно российского вторжения по состоянию на 22:00 3 января 2026 года. В течение суток зафиксировано 191 боевое столкновение. Противник нанес один ракетный и 41 авиационный удар, применив 110 управляемых авиабомб, а также совершил более 3400 ударов дронами-камикадзе. Об этом пишет УНН.

Детали

Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Покровском направлении, где враг провел 31 штурмовое действие в районах Родинского, Мирнограда и других населенных пунктов. Украинские защитники обезвредили 33 оккупантов и уничтожили 31 БпЛА.

На Лиманском направлении зафиксировано 22 атаки в районах Новоселовки, Заречного и Ямполя, два боестолкновения продолжаются. На Константиновском направлении захватчики 18 раз пытались вклиниться в оборону, в частности возле Клебан-Быка и Щербиновки. На Купянском направлении произошло 14 атак, бои продолжаются в четырех локациях.

Боевые действия на Южном направлении

На Гуляйпольском направлении произошло 33 боевых столкновения. Враг пытается продвинуться в районах Гуляйполя, Успеновки и Дорожнянки, привлекая авиацию для ударов по гражданским объектам. На Александровском направлении Силы обороны остановили 17 атак в районах Ялты, Вишневого и Сладкого.

На Южно-Слобожанском направлении отбито 16 атак в районах Волчанска и Старицы. На Ореховском и Приднепровском направлениях враг проявлял меньшую активность, совершив по две атаки, которые были успешно отбиты нашими подразделениями.

Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ03.01.26, 15:18 • 27917 просмотров

Степан Гафтко

Война в УкраинеПолитика
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Волчанск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Мирноград
Гуляйполе
Украина