На фронте 191 боевое столкновение, самая тяжелая ситуация на Покровском и Гуляйпольском направлениях – Генштаб
Киев • УНН
Генштаб ВСУ сообщил о 191 боевом столкновении 3 января 2026 года, зафиксирован 1 ракетный и 41 авиационный удар. Наибольшая активность наблюдалась на Покровском и Гуляйпольском направлениях.
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию относительно российского вторжения по состоянию на 22:00 3 января 2026 года. В течение суток зафиксировано 191 боевое столкновение. Противник нанес один ракетный и 41 авиационный удар, применив 110 управляемых авиабомб, а также совершил более 3400 ударов дронами-камикадзе. Об этом пишет УНН.
Детали
Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Покровском направлении, где враг провел 31 штурмовое действие в районах Родинского, Мирнограда и других населенных пунктов. Украинские защитники обезвредили 33 оккупантов и уничтожили 31 БпЛА.
На Лиманском направлении зафиксировано 22 атаки в районах Новоселовки, Заречного и Ямполя, два боестолкновения продолжаются. На Константиновском направлении захватчики 18 раз пытались вклиниться в оборону, в частности возле Клебан-Быка и Щербиновки. На Купянском направлении произошло 14 атак, бои продолжаются в четырех локациях.
Боевые действия на Южном направлении
На Гуляйпольском направлении произошло 33 боевых столкновения. Враг пытается продвинуться в районах Гуляйполя, Успеновки и Дорожнянки, привлекая авиацию для ударов по гражданским объектам. На Александровском направлении Силы обороны остановили 17 атак в районах Ялты, Вишневого и Сладкого.
На Южно-Слобожанском направлении отбито 16 атак в районах Волчанска и Старицы. На Ореховском и Приднепровском направлениях враг проявлял меньшую активность, совершив по две атаки, которые были успешно отбиты нашими подразделениями.
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ03.01.26, 15:18 • 27917 просмотров