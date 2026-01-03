На фронті 191 бойове зіткнення, найважча ситуація на Покровському та Гуляйпільському напрямках – Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 22:00 3 січня 2026 року. Протягом доби зафіксовано 191 бойове зіткнення. Противник завдав один ракетний та 41 авіаційний удар, застосувавши 110 керованих авіабомб, а також здійснив понад 3400 ударів дронами-камікадзе. Про це пише УНН.

Деталі

Найбільша активність окупантів спостерігається на Покровському напрямку, де ворог провів 31 штурмову дію в районах Родинського, Мирнограда та інших населених пунктів. Українські захисники знешкодили 33 окупантів та знищили 31 БпЛА.

На Лиманському напрямку зафіксовано 22 атаки в районах Новоселівки, Зарічного та Ямполя, два боєзіткнення тривають. На Костянтинівському напрямку загарбники 18 разів намагалися вклинитися в оборону, зокрема біля Клебан-Бика та Щербинівки. На Куп’янському напрямку відбулося 14 атак, бої продовжуються у чотирьох локаціях.

Бойові дії на Південному напрямку

На Гуляйпільському напрямку відбулося 33 бойові зіткнення. Ворог намагається просунутися в районах Гуляйполя, Успенівки та Дорожнянки, залучаючи авіацію для ударів по цивільних об’єктах. На Олександрівському напрямку Сили оборони зупинили 17 атак у районах Ялти, Вишневого та Солодкого.

На Південно-Слобожанському напрямку відбито 16 атак у районах Вовчанська та Стариці. На Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог проявляв меншу активність, здійснивши по дві атаки, які були успішно відбиті нашими підрозділами.

Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ