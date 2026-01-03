$42.170.00
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
15:51 • 17319 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
15:04 • 25214 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 27615 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 47346 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 70004 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39 • 63150 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 83396 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 46635 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 74439 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 20:23 • 231882 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 161555 перегляди
На фронті 191 бойове зіткнення, найважча ситуація на Покровському та Гуляйпільському напрямках – Генштаб

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про 191 бойове зіткнення 3 січня 2026 року, зафіксовано 1 ракетний та 41 авіаційний удар. Найбільша активність спостерігалася на Покровському та Гуляйпільському напрямках.

На фронті 191 бойове зіткнення, найважча ситуація на Покровському та Гуляйпільському напрямках – Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 22:00 3 січня 2026 року. Протягом доби зафіксовано 191 бойове зіткнення. Противник завдав один ракетний та 41 авіаційний удар, застосувавши 110 керованих авіабомб, а також здійснив понад 3400 ударів дронами-камікадзе. Про це пише УНН.

Деталі

Найбільша активність окупантів спостерігається на Покровському напрямку, де ворог провів 31 штурмову дію в районах Родинського, Мирнограда та інших населених пунктів. Українські захисники знешкодили 33 окупантів та знищили 31 БпЛА.

На Лиманському напрямку зафіксовано 22 атаки в районах Новоселівки, Зарічного та Ямполя, два боєзіткнення тривають. На Костянтинівському напрямку загарбники 18 разів намагалися вклинитися в оборону, зокрема біля Клебан-Бика та Щербинівки. На Куп’янському напрямку відбулося 14 атак, бої продовжуються у чотирьох локаціях.

Бойові дії на Південному напрямку

На Гуляйпільському напрямку відбулося 33 бойові зіткнення. Ворог намагається просунутися в районах Гуляйполя, Успенівки та Дорожнянки, залучаючи авіацію для ударів по цивільних об’єктах. На Олександрівському напрямку Сили оборони зупинили 17 атак у районах Ялти, Вишневого та Солодкого.

На Південно-Слобожанському напрямку відбито 16 атак у районах Вовчанська та Стариці. На Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог проявляв меншу активність, здійснивши по дві атаки, які були успішно відбиті нашими підрозділами.

Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ03.01.26, 15:18 • 27620 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніПолітика
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Вовчанськ
Генеральний штаб Збройних сил України
Мирноград
Гуляйполе
Україна