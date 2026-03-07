$43.810.09
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 25726 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 37774 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - Зеленский
6 марта, 13:05 • 32220 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 54966 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 25907 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
6 марта, 11:26 • 23808 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
6 марта, 10:48 • 22660 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитников
6 марта, 09:57 • 20584 просмотра
Украинцам не стоит ехать в Венгрию - МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
6 марта, 09:32 • 20689 просмотра
Международные резервы Украины "похудели" на 5% - НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
Израиль начал новую масштабную волну авиаударов по Тегерану, горит столичный аэропорт

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Армия обороны Израиля начала новый этап военной операции, нанеся удары по ключевым объектам инфраструктуры в Тегеране. В аэропорту Мехрабад зафиксирован масштабный пожар, что привело к полной мобилизации сил ПВО Ирана.

Израиль начал новую масштабную волну авиаударов по Тегерану, горит столичный аэропорт

Армия обороны Израиля официально объявила о начале очередного этапа военной операции, направленной на уничтожение ключевых объектов инфраструктуры в иранской столице. По сообщениям с места событий, в Тегеране прозвучала серия мощных взрывов, а в аэропорту Мехрабад зафиксирован масштабный пожар. Об этом пишет УНН.

Детали

Израильское командование подчеркивает, что целями являются стратегические узлы, обеспечивающие деятельность правящего режима, что привело к полной мобилизации сил ПВО Ирана в пределах города.

Армия обороны Израиля начала широкомасштабную волну ударов по инфраструктуре иранского террористического режима в Тегеране

– говорится в официальном сообщении израильских военных.

Удары были нанесены по объектам, которые ЦАХАЛ идентифицировал как часть террористической инфраструктуры, угрожающей безопасности региона. Свидетели сообщают о масштабном пожаре в районе аэропорта Мехрабад, который является важным логистическим хабом для иранских военных.

Армия обороны Израиля заявила об ударе по иранскому "командному центру" в Ливане, сотни погибших - СМИ06.03.26, 21:54 • 4346 просмотров

Степан Гафтко

