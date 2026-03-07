Израиль начал новую масштабную волну авиаударов по Тегерану, горит столичный аэропорт
Киев • УНН
Армия обороны Израиля начала новый этап военной операции, нанеся удары по ключевым объектам инфраструктуры в Тегеране. В аэропорту Мехрабад зафиксирован масштабный пожар, что привело к полной мобилизации сил ПВО Ирана.
Армия обороны Израиля официально объявила о начале очередного этапа военной операции, направленной на уничтожение ключевых объектов инфраструктуры в иранской столице. По сообщениям с места событий, в Тегеране прозвучала серия мощных взрывов, а в аэропорту Мехрабад зафиксирован масштабный пожар. Об этом пишет УНН.
Детали
Израильское командование подчеркивает, что целями являются стратегические узлы, обеспечивающие деятельность правящего режима, что привело к полной мобилизации сил ПВО Ирана в пределах города.
Армия обороны Израиля начала широкомасштабную волну ударов по инфраструктуре иранского террористического режима в Тегеране
Удары были нанесены по объектам, которые ЦАХАЛ идентифицировал как часть террористической инфраструктуры, угрожающей безопасности региона. Свидетели сообщают о масштабном пожаре в районе аэропорта Мехрабад, который является важным логистическим хабом для иранских военных.
