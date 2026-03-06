Армия обороны Израиля заявила об ударе по иранскому "командному центру" в Ливане, сотни погибших - СМИ

Армия обороны Израиля заявила, что сегодня нанесла удар по иранскому "командному центру" в районе Дахия в Бейруте, а также по другим целям, на фоне войны между Ираном, Израилем и США, передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла удар по "командному центру ВВС" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также другим командным центрам, используемым военно-морским флотом, финансовым подразделением и оперативным советом "Хезболлы".

"Перед ударом были предприняты шаги по минимизации ущерба для гражданского населения, включая использование высокоточных боеприпасов, воздушное наблюдение и дополнительную разведывательную информацию", — говорится в заявлении Армии обороны Израиля, добавив, что с начала войны было нанесено более 500 ударов по различным объектам.

Начальник Генерального штаба Израиля Эяль Замир во время визита в северный Израиль заявил, что Армия обороны Израиля "не откажется от разоружения "Хезболлы"" в числе своих военных целей.

По меньшей мере 217 человек погибли и 798 получили ранения в результате продолжающихся авиаударов, сообщило в пятницу Национальное информационное агентство Ливана со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Помимо погибших и раненых, масштабный приказ Израиля об эвакуации, требующий от жителей к югу от реки Литани в Ливане переселиться на север, привел к тому, что более 109 000 человек оказались в убежищах для перемещенных лиц, по данным ливанского правительства.