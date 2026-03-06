Армия обороны Израиля заявила об ударе по иранскому "командному центру" в Ливане, сотни погибших - СМИ

$43.810.09
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
15:23 • 27119 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 26135 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 46026 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 22367 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
6 марта, 11:26 • 21823 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
6 марта, 10:48 • 21009 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
6 марта, 09:57 • 19771 просмотра
Украинцам не стоит ехать в Венгрию - МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
6 марта, 09:32 • 20125 просмотра
Международные резервы Украины "похудели" на 5% - НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
Эксклюзив
6 марта, 09:22 • 17465 просмотра
Цены на гречку и хватит ли запасов, чтобы дождаться нового урожая – прогноз
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Ева Мишалова эмоционально отреагировала на вероятную гибель любимого Игоря КомароваPhotoVideo6 марта, 10:11 • 8716 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу6 марта, 11:16 • 30731 просмотра
В Венгрии утверждают, что уже "выслали" семерых украинцев, задержанных с инкассаторскими авто6 марта, 11:39 • 10786 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене6 марта, 13:09 • 26434 просмотра
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов14:46 • 18963 просмотра
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов14:46 • 18972 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене6 марта, 13:09 • 26446 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране6 марта, 12:50 • 46026 просмотра
Сайт StopOdrex с историями пациентов скандальной клиники Odrex возобновил работу6 марта, 11:16 • 30743 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных - анонсы мероприятий6 марта, 09:52 • 39741 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Пышный
Андрей Сибига
Музыкант
Украина
Венгрия
Соединённые Штаты
Иран
Будапешт
"Меня просто ломали": SOWA откровенно рассказала о токсичном сотрудничестве в шоу-бизнесеPhoto18:52 • 1382 просмотра
Джамала поразила новым треком "Замовкни" - песня войдет в альбом "Рух мій"Video15:48 • 4568 просмотра
Бритни Спирс арестовали в Калифорнии по подозрению в вождении в нетрезвом виде6 марта, 02:40 • 28898 просмотра
Меган Фокс вернулась в Instagram после почти двухлетнего перерыва и сразу показала откровенные фотоPhoto5 марта, 18:11 • 25566 просмотра
MILA NITICH шокировала признанием - почему песню "Каюсь" ей запрещали петь в 18 летPhotoVideo5 марта, 15:38 • 27306 просмотра
Техника
Золото
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление

Армия обороны Израиля заявила об ударе по иранскому "командному центру" в Ливане, сотни погибших - СМИ

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Израильские силы обороны нанесли удар по иранскому командному центру в Бейруте и другим объектам. Заявление Армии обороны Израиля подчеркивает минимизацию ущерба для гражданского населения.

Армия обороны Израиля заявила об ударе по иранскому "командному центру" в Ливане, сотни погибших - СМИ

Армия обороны Израиля заявила, что сегодня нанесла удар по иранскому "командному центру" в районе Дахия в Бейруте, а также по другим целям, на фоне войны между Ираном, Израилем и США, передает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла удар по "командному центру ВВС" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а также другим командным центрам, используемым военно-морским флотом, финансовым подразделением и оперативным советом "Хезболлы".

"Перед ударом были предприняты шаги по минимизации ущерба для гражданского населения, включая использование высокоточных боеприпасов, воздушное наблюдение и дополнительную разведывательную информацию", — говорится в заявлении Армии обороны Израиля, добавив, что с начала войны было нанесено более 500 ударов по различным объектам.

Израиль показал уничтожение бункера Али Хаменеи в Тегеране06.03.26, 17:32 • 4386 просмотров

Начальник Генерального штаба Израиля Эяль Замир во время визита в северный Израиль заявил, что Армия обороны Израиля "не откажется от разоружения "Хезболлы"" в числе своих военных целей.

По меньшей мере 217 человек погибли и 798 получили ранения в результате продолжающихся авиаударов, сообщило в пятницу Национальное информационное агентство Ливана со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Помимо погибших и раненых, масштабный приказ Израиля об эвакуации, требующий от жителей к югу от реки Литани в Ливане переселиться на север, привел к тому, что более 109 000 человек оказались в убежищах для перемещенных лиц, по данным ливанского правительства.

Антонина Туманова

Новости Мира
Столкновения