$43.270.01
50.920.00
ukenru
Ексклюзив
15:29 • 128 перегляди
Telegram під питанням - чи варто блокувати месенджер та чи зменшить це ризик терактів в Україні
Ексклюзив
14:58 • 1604 перегляди
Чому виникає біль у скронях та як його позбутися
14:29 • 5580 перегляди
Теракт у Львові: підозрювану відправили під варту на 60 діб без права застави
Ексклюзив
13:20 • 32358 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
13:02 • 39616 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
12:02 • 25335 перегляди
Єврокомісія: росія завдала руйнувань "Дружбі", рішення про терміни ремонту - за Україною
Ексклюзив
10:58 • 30698 перегляди
Єдиний в Україні виробник крупнокаліберних патронів зупинив роботу після обшуків. В Офісі Генпрокурора відреагували
10:23 • 31204 перегляди
Комплексна реформа мобілізації у роботі, а 90% відстрочок пройшла через "Резерв+" - ФедоровVideo
10:16 • 25452 перегляди
Генштаб підтвердив ураження у Криму ракетного підрозділу чф рф з "Бастіоном" на озброєнні
23 лютого, 07:26 • 34570 перегляди
Каллас не очікує сьогодні прогресу щодо 20-го пакету санкцій ЄС проти рф на тлі заяв Угорщини про блокування
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3.2м/с
91%
743мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зміни руху поїздів торкнулися шести областей, частину рейсів замінили автобусами23 лютого, 07:45 • 49873 перегляди
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в ЛувріPhoto23 лютого, 08:38 • 56812 перегляди
“Не можу повірити, що вам 18”: Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліттяVideo11:24 • 22731 перегляди
Нідерланди отримали наймолодшого прем'єр-міністра в історії - король прийняв присягу нового коаліційного урядуVideo11:50 • 32637 перегляди
Нові 200-гривневі банкноти з гаслом "Слава Україні!" вводять в обіг - що треба знатиPhoto13:28 • 19275 перегляди
Публікації
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу14:00 • 10350 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
13:20 • 32358 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
13:02 • 39616 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 134410 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 143776 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Руслан Кравченко
Андрій Сибіга
Дональд Трамп
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Словаччина
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
“Не можу повірити, що вам 18”: Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліттяVideo11:24 • 22742 перегляди
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в ЛувріPhoto23 лютого, 08:38 • 56827 перегляди
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 66043 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 66233 перегляди
Ерік Дейн з "Анатомії Грей" дав останню пораду своїм донькам у посмертному інтерв'ю21 лютого, 07:37 • 65186 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Дипломатка
Шахед-131
Опалення

Чому виникає біль у скронях та як його позбутися

Київ • УНН

 • 1618 перегляди

Лікар-невролог Олексій Пелепейченко розповів, що біль у скронях після роботи часто є наслідком перевантаження м'язів і може посилюватися до кінця тижня. Він наголосив на важливості виключення інших причин, таких як гіпертонія, та застеріг від самолікування.

Чому виникає біль у скронях та як його позбутися

Тисне у скронях після робочого дня, а до п’ятниці біль стає майже звичним - знайома історія для багатьох, однак насправді це може бути серйозним сигналом організму. Детальніше про те, чому виникає такий біль, коли варто насторожитися і що можна зробити самостійно, розповів журналістці УНН головний лікар приватної клініки, лікар-невролог Олексій Пелепейченко.

Біль у скронях після роботи

За словами лікаря, у більшості випадків болю у скронях ідеться про перевантаження м’язів. Він може навіть впливати на якість життя у деяких випадках.

"Коли кажуть, що болить голова в скронях, це не болить голова - це болять м’язи. Це тиснучий, не пульсуючий біль за типом тернового вінка. Його називають головний біль напруги або тензіонна цефалгія. Найчастіше він виникає через перенавантаження зорового аналізатора, тобто тривалу роботу за комп’ютером, стреси, зловживання кавою чи психоактивними речовинами", - пояснює лікар-невролог.

Олексій Пелепейченко каже, що характерною рисою такого болю є його власний "робочий графік", за яким він посилюється в середині тижня і слабшає у вихідні.

"Ці болі можуть бути декілька разів на тиждень, а іноді можуть тривати роками. Дуже часто вони підсилюються у вівторок-четвер-п’ятницю, а на вихідні, коли людина відпочиває, стан покращується. Але діагноз головного болю напруги формується тільки після виключення інших причин. Ми обов’язково маємо переконатися, що немає артеріальної гіпертензії чи інших захворювань", – каже  головний лікар приватної клініки.

Чи пов’язаний біль у скронях із тиском?

За словами лікаря-невролога, не кожен такий симптом свідчить про гіпертонію. Саме тому важливо не займатися самодіагностикою.

"Не завжди біль у скронях пов’язаний із підвищеним чи зниженим тиском. Коли пацієнт звертається зі скаргами, лікар виключає артеріальну гіпертензію, анемію, порушення електролітного балансу, підвищення рівня цукру. Ми збираємо анамнез і лише тоді визначаємося з подальшим планом обстеження. Панікувати не потрібно - потрібно розібратися", – наголошує Олексій Пелепейченко.

Утім, існують симптоми, які вимагають негайної медичної допомоги. Ідеться про раптовий, надзвичайно інтенсивний біль, який відрізняється від звичного.

В Україні запрацював кабінет пацієнта: чому це зручно19.02.26, 18:30 • 6038 переглядiв

"Якщо характер болю змінюється, він стає більш вираженим, супроводжується блювотою чи порушенням мови - ось це вже тривожний сигнал. Є так званий громоподібний головний біль по типу блискавки та грому. Це може бути ознакою геморагічного інсульту, розриву аневризми або мальформації. У такому випадку потрібно негайно звертатися по медичну допомогу", - підкреслює лікар-невролог.

Що робити, якщо біль у скронях вже з’явився?

То ж можна робити, якщо біль уже з’явився? Найперше дати організму відпочинок і не перевантажувати себе додатковими чинниками, окрім того, лікар-невролог застерігає від безконтрольного прийому комбінованих знеболювальних препаратів.

"Для полегшення болю треба дати відпочинок і прийняти знеболювальне з однією діючою речовиною. Не варто використовувати комбіновані препарати з кількома компонентами. Найчастіше це нестероїдні протизапальні засоби, але вони мають протипокази, наприклад, виразкову хворобу, бронхіальну астму. І головне - не вживати їх системно та безконтрольно", – каже головний лікар приватної клініки.

Що варто знати, щоб не нашкодити собі при лікуванні головного болю

До того ж, через надмірне вживання анальгетиків може виникнути "абузусний" головний біль. Тобто виходить, що людина ніби намагається зняти симптом, а в результаті лише поглиблює проблему.

"Абузусний головний біль - це біль, викликаний тривалим прийомом знеболювальних. Якщо людина приймає 10 таблеток і більше на місяць протягом трьох місяців, то це вже ризик. Неправильне лікування саме по собі може підтримувати хронічний біль. Тому самолікування точно не найкраща стратегія", – пояснює Олексій Пелепейченко.

Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатися01.01.26, 12:10 • 66054 перегляди

Навіть щодо самомасажу скронь лікар-невролог радить бути обережними. У деяких випадках це може тимчасово полегшити стан, але існує ризик погіршення симптомів через подразнення тригерних зон. Оптимальний шлях, каже Олексій Пелепейченко, - це консультація фахівця, який визначить причину болі у скронях і підбере безпечне лікування.

УВАГА! Матеріал носить виключно ознайомчий характер. Якщо вас турбують проблеми зі здоров’ям – зверніться до лікаря.

Алла Кіосак

Здоров'я