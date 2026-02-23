Чому виникає біль у скронях та як його позбутися

Тисне у скронях після робочого дня, а до п’ятниці біль стає майже звичним - знайома історія для багатьох, однак насправді це може бути серйозним сигналом організму. Детальніше про те, чому виникає такий біль, коли варто насторожитися і що можна зробити самостійно, розповів журналістці УНН головний лікар приватної клініки, лікар-невролог Олексій Пелепейченко.

Біль у скронях після роботи

За словами лікаря, у більшості випадків болю у скронях ідеться про перевантаження м’язів. Він може навіть впливати на якість життя у деяких випадках.

"Коли кажуть, що болить голова в скронях, це не болить голова - це болять м’язи. Це тиснучий, не пульсуючий біль за типом тернового вінка. Його називають головний біль напруги або тензіонна цефалгія. Найчастіше він виникає через перенавантаження зорового аналізатора, тобто тривалу роботу за комп’ютером, стреси, зловживання кавою чи психоактивними речовинами", - пояснює лікар-невролог.

Олексій Пелепейченко каже, що характерною рисою такого болю є його власний "робочий графік", за яким він посилюється в середині тижня і слабшає у вихідні.

"Ці болі можуть бути декілька разів на тиждень, а іноді можуть тривати роками. Дуже часто вони підсилюються у вівторок-четвер-п’ятницю, а на вихідні, коли людина відпочиває, стан покращується. Але діагноз головного болю напруги формується тільки після виключення інших причин. Ми обов’язково маємо переконатися, що немає артеріальної гіпертензії чи інших захворювань", – каже головний лікар приватної клініки.

Чи пов’язаний біль у скронях із тиском?

За словами лікаря-невролога, не кожен такий симптом свідчить про гіпертонію. Саме тому важливо не займатися самодіагностикою.

"Не завжди біль у скронях пов’язаний із підвищеним чи зниженим тиском. Коли пацієнт звертається зі скаргами, лікар виключає артеріальну гіпертензію, анемію, порушення електролітного балансу, підвищення рівня цукру. Ми збираємо анамнез і лише тоді визначаємося з подальшим планом обстеження. Панікувати не потрібно - потрібно розібратися", – наголошує Олексій Пелепейченко.

Утім, існують симптоми, які вимагають негайної медичної допомоги. Ідеться про раптовий, надзвичайно інтенсивний біль, який відрізняється від звичного.

В Україні запрацював кабінет пацієнта: чому це зручно

"Якщо характер болю змінюється, він стає більш вираженим, супроводжується блювотою чи порушенням мови - ось це вже тривожний сигнал. Є так званий громоподібний головний біль по типу блискавки та грому. Це може бути ознакою геморагічного інсульту, розриву аневризми або мальформації. У такому випадку потрібно негайно звертатися по медичну допомогу", - підкреслює лікар-невролог.

Що робити, якщо біль у скронях вже з’явився?

То ж можна робити, якщо біль уже з’явився? Найперше дати організму відпочинок і не перевантажувати себе додатковими чинниками, окрім того, лікар-невролог застерігає від безконтрольного прийому комбінованих знеболювальних препаратів.

"Для полегшення болю треба дати відпочинок і прийняти знеболювальне з однією діючою речовиною. Не варто використовувати комбіновані препарати з кількома компонентами. Найчастіше це нестероїдні протизапальні засоби, але вони мають протипокази, наприклад, виразкову хворобу, бронхіальну астму. І головне - не вживати їх системно та безконтрольно", – каже головний лікар приватної клініки.

Що варто знати, щоб не нашкодити собі при лікуванні головного болю

До того ж, через надмірне вживання анальгетиків може виникнути "абузусний" головний біль. Тобто виходить, що людина ніби намагається зняти симптом, а в результаті лише поглиблює проблему.

"Абузусний головний біль - це біль, викликаний тривалим прийомом знеболювальних. Якщо людина приймає 10 таблеток і більше на місяць протягом трьох місяців, то це вже ризик. Неправильне лікування саме по собі може підтримувати хронічний біль. Тому самолікування точно не найкраща стратегія", – пояснює Олексій Пелепейченко.

Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатися

Навіть щодо самомасажу скронь лікар-невролог радить бути обережними. У деяких випадках це може тимчасово полегшити стан, але існує ризик погіршення симптомів через подразнення тригерних зон. Оптимальний шлях, каже Олексій Пелепейченко, - це консультація фахівця, який визначить причину болі у скронях і підбере безпечне лікування.

УВАГА! Матеріал носить виключно ознайомчий характер. Якщо вас турбують проблеми зі здоров’ям – зверніться до лікаря.