$43.270.01
50.920.00
ukenru
Эксклюзив
14:58 • 626 просмотра
Почему возникает боль в висках и как от нее избавиться
14:29 • 4304 просмотра
Теракт во Львове: подозреваемую отправили под стражу на 60 суток без права залога
Эксклюзив
13:20 • 31422 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
13:02 • 38719 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
12:02 • 24735 просмотра
Еврокомиссия: россия нанесла разрушения "Дружбе", решение о сроках ремонта - за Украиной
Эксклюзив
10:58 • 30134 просмотра
Единственный в Украине производитель крупнокалиберных патронов остановил работу после обысков. В Офисе Генпрокурора отреагировали
10:23 • 30927 просмотра
Комплексная реформа мобилизации в работе, а 90% отсрочек прошла через "Резерв+" - ФедоровVideo
10:16 • 25268 просмотра
Генштаб подтвердил поражение в Крыму ракетного подразделения чф рф с "Бастионом" на вооружении
23 февраля, 07:26 • 34452 просмотра
Каллас не ожидает сегодня прогресса по 20-му пакету санкций ЕС против рф на фоне заявлений Венгрии о блокировании
23 февраля, 06:24 • 42986 просмотра
Зеленский считает, что путин уже начал Третью мировую войну
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3.2м/с
91%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Изменения движения поездов коснулись шести областей, часть рейсов заменили автобусами23 февраля, 07:45 • 49336 просмотра
Печально известное фото бывшего принца Эндрю после ареста вывесили в ЛувреPhoto23 февраля, 08:38 • 56114 просмотра
Нидерланды получили самого молодого премьер-министра в истории - король принял присягу нового коалиционного правительстваVideo11:50 • 32111 просмотра
Новые 200-гривневые банкноты с лозунгом "Слава Украине!" вводят в обращение - что нужно знатьPhoto13:28 • 18881 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса14:00 • 9602 просмотра
публикации
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса14:00 • 9652 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
13:20 • 31405 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
13:02 • 38701 просмотра
Три медицинские трагедии и годы борьбы в судах: имеет ли украинский пациент право на справедливость20 февраля, 13:32 • 133991 просмотра
Блохи в доме: как мелкая проблема превращается в большую угрозу и что с этим делатьPhoto20 февраля, 11:49 • 143377 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Руслан Кравченко
Руслан Стефанчук
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Словакия
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Печально известное фото бывшего принца Эндрю после ареста вывесили в ЛувреPhoto23 февраля, 08:38 • 56151 просмотра
Бритни Спирс опубликовала откровенное фото без одежды с отдыха на пляжеPhoto21 февраля, 15:47 • 65843 просмотра
Зендею заметили с новым кольцом на фоне слухов о тайном браке с Томом ХолландомPhoto21 февраля, 08:33 • 66071 просмотра
Эрик Дэйн из "Анатомии страсти" дал последний совет своим дочерям в посмертном интервью21 февраля, 07:37 • 65034 просмотра
Бойфренд Дженнифер Энистон раскрыл секреты здоровой коммуникации в их отношениях20 февраля, 20:02 • 45038 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Дипломатка
Отопление
MIM-104 Patriot

Почему возникает боль в висках и как от нее избавиться

Киев • УНН

 • 614 просмотра

Врач-невролог Алексей Пелепейченко рассказал, что боль в висках после работы часто является следствием перегрузки мышц и может усиливаться к концу недели. Он подчеркнул важность исключения других причин, таких как гипертония, и предостерег от самолечения.

Почему возникает боль в висках и как от нее избавиться

Давит в висках после рабочего дня, а к пятнице боль становится почти привычной - знакомая история для многих, однако на самом деле это может быть серьезным сигналом организма. Подробнее о том, почему возникает такая боль, когда стоит насторожиться и что можно сделать самостоятельно, рассказал журналистке УНН главный врач частной клиники, врач-невролог Алексей Пелепейченко.

Боль в висках после работы

По словам врача, в большинстве случаев боли в висках речь идет о перегрузке мышц. Он может даже влиять на качество жизни в некоторых случаях.

"Когда говорят, что болит голова в висках, это не болит голова - это болят мышцы. Это давящая, не пульсирующая боль по типу тернового венца. Ее называют головная боль напряжения или тензионная цефалгия. Чаще всего она возникает из-за перенапряжения зрительного анализатора, то есть длительной работы за компьютером, стрессов, злоупотребления кофе или психоактивными веществами", - объясняет врач-невролог.

Алексей Пелепейченко говорит, что характерной чертой такой боли является ее собственный "рабочий график", по которому она усиливается в середине недели и ослабевает в выходные.

"Эти боли могут быть несколько раз в неделю, а иногда могут длиться годами. Очень часто они усиливаются во вторник-четверг-пятницу, а на выходные, когда человек отдыхает, состояние улучшается. Но диагноз головной боли напряжения формируется только после исключения других причин. Мы обязательно должны убедиться, что нет артериальной гипертензии или других заболеваний", – говорит главный врач частной клиники.

Связана ли боль в висках с давлением?

По словам врача-невролога, не каждый такой симптом свидетельствует о гипертонии. Именно поэтому важно не заниматься самодиагностикой.

"Не всегда боль в висках связана с повышенным или пониженным давлением. Когда пациент обращается с жалобами, врач исключает артериальную гипертензию, анемию, нарушение электролитного баланса, повышение уровня сахара. Мы собираем анамнез и только тогда определяемся с дальнейшим планом обследования. Паниковать не нужно - нужно разобраться", – подчеркивает Алексей Пелепейченко.

Впрочем, существуют симптомы, которые требуют немедленной медицинской помощи. Речь идет о внезапной, чрезвычайно интенсивной боли, которая отличается от привычной.

В Украине заработал кабинет пациента: почему это удобно19.02.26, 18:30 • 6038 просмотров

"Если характер боли меняется, она становится более выраженной, сопровождается рвотой или нарушением речи - вот это уже тревожный сигнал. Есть так называемая громоподобная головная боль по типу молнии и грома. Это может быть признаком геморрагического инсульта, разрыва аневризмы или мальформации. В таком случае нужно немедленно обращаться за медицинской помощью", - подчеркивает врач-невролог.

Что делать, если боль в висках уже появилась?

Так что же можно делать, если боль уже появилась? Прежде всего дать организму отдых и не перегружать себя дополнительными факторами, кроме того, врач-невролог предостерегает от бесконтрольного приема комбинированных обезболивающих препаратов.

"Для облегчения боли нужно дать отдых и принять обезболивающее с одним действующим веществом. Не стоит использовать комбинированные препараты с несколькими компонентами. Чаще всего это нестероидные противовоспалительные средства, но они имеют противопоказания, например, язвенную болезнь, бронхиальную астму. И главное - не употреблять их системно и бесконтрольно", – говорит главный врач частной клиники.

Что стоит знать, чтобы не навредить себе при лечении головной боли

К тому же, из-за чрезмерного употребления анальгетиков может возникнуть "абузусная" головная боль. То есть получается, что человек как бы пытается снять симптом, а в результате лишь углубляет проблему.

"Абузусная головная боль - это боль, вызванная длительным приемом обезболивающих. Если человек принимает 10 таблеток и более в месяц в течение трех месяцев, то это уже риск. Неправильное лечение само по себе может поддерживать хроническую боль. Поэтому самолечение точно не лучшая стратегия", – объясняет Алексей Пелепейченко.

Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоваться01.01.26, 12:10 • 66053 просмотра

Даже относительно самомассажа висков врач-невролог советует быть осторожными. В некоторых случаях это может временно облегчить состояние, но существует риск ухудшения симптомов из-за раздражения триггерных зон. Оптимальный путь, говорит Алексей Пелепейченко, - это консультация специалиста, который определит причину боли в висках и подберет безопасное лечение.

ВНИМАНИЕ! Материал носит исключительно ознакомительный характер. Если вас беспокоят проблемы со здоровьем – обратитесь к врачу.

Алла Киосак

Здоровье