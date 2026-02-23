Почему возникает боль в висках и как от нее избавиться
Врач-невролог Алексей Пелепейченко рассказал, что боль в висках после работы часто является следствием перегрузки мышц и может усиливаться к концу недели. Он подчеркнул важность исключения других причин, таких как гипертония, и предостерег от самолечения.
Давит в висках после рабочего дня, а к пятнице боль становится почти привычной - знакомая история для многих, однако на самом деле это может быть серьезным сигналом организма. Подробнее о том, почему возникает такая боль, когда стоит насторожиться и что можно сделать самостоятельно, рассказал журналистке УНН главный врач частной клиники, врач-невролог Алексей Пелепейченко.
Боль в висках после работы
По словам врача, в большинстве случаев боли в висках речь идет о перегрузке мышц. Он может даже влиять на качество жизни в некоторых случаях.
"Когда говорят, что болит голова в висках, это не болит голова - это болят мышцы. Это давящая, не пульсирующая боль по типу тернового венца. Ее называют головная боль напряжения или тензионная цефалгия. Чаще всего она возникает из-за перенапряжения зрительного анализатора, то есть длительной работы за компьютером, стрессов, злоупотребления кофе или психоактивными веществами", - объясняет врач-невролог.
Алексей Пелепейченко говорит, что характерной чертой такой боли является ее собственный "рабочий график", по которому она усиливается в середине недели и ослабевает в выходные.
"Эти боли могут быть несколько раз в неделю, а иногда могут длиться годами. Очень часто они усиливаются во вторник-четверг-пятницу, а на выходные, когда человек отдыхает, состояние улучшается. Но диагноз головной боли напряжения формируется только после исключения других причин. Мы обязательно должны убедиться, что нет артериальной гипертензии или других заболеваний", – говорит главный врач частной клиники.
Связана ли боль в висках с давлением?
По словам врача-невролога, не каждый такой симптом свидетельствует о гипертонии. Именно поэтому важно не заниматься самодиагностикой.
"Не всегда боль в висках связана с повышенным или пониженным давлением. Когда пациент обращается с жалобами, врач исключает артериальную гипертензию, анемию, нарушение электролитного баланса, повышение уровня сахара. Мы собираем анамнез и только тогда определяемся с дальнейшим планом обследования. Паниковать не нужно - нужно разобраться", – подчеркивает Алексей Пелепейченко.
Впрочем, существуют симптомы, которые требуют немедленной медицинской помощи. Речь идет о внезапной, чрезвычайно интенсивной боли, которая отличается от привычной.
"Если характер боли меняется, она становится более выраженной, сопровождается рвотой или нарушением речи - вот это уже тревожный сигнал. Есть так называемая громоподобная головная боль по типу молнии и грома. Это может быть признаком геморрагического инсульта, разрыва аневризмы или мальформации. В таком случае нужно немедленно обращаться за медицинской помощью", - подчеркивает врач-невролог.
Что делать, если боль в висках уже появилась?
Так что же можно делать, если боль уже появилась? Прежде всего дать организму отдых и не перегружать себя дополнительными факторами, кроме того, врач-невролог предостерегает от бесконтрольного приема комбинированных обезболивающих препаратов.
"Для облегчения боли нужно дать отдых и принять обезболивающее с одним действующим веществом. Не стоит использовать комбинированные препараты с несколькими компонентами. Чаще всего это нестероидные противовоспалительные средства, но они имеют противопоказания, например, язвенную болезнь, бронхиальную астму. И главное - не употреблять их системно и бесконтрольно", – говорит главный врач частной клиники.
Что стоит знать, чтобы не навредить себе при лечении головной боли
К тому же, из-за чрезмерного употребления анальгетиков может возникнуть "абузусная" головная боль. То есть получается, что человек как бы пытается снять симптом, а в результате лишь углубляет проблему.
"Абузусная головная боль - это боль, вызванная длительным приемом обезболивающих. Если человек принимает 10 таблеток и более в месяц в течение трех месяцев, то это уже риск. Неправильное лечение само по себе может поддерживать хроническую боль. Поэтому самолечение точно не лучшая стратегия", – объясняет Алексей Пелепейченко.
Даже относительно самомассажа висков врач-невролог советует быть осторожными. В некоторых случаях это может временно облегчить состояние, но существует риск ухудшения симптомов из-за раздражения триггерных зон. Оптимальный путь, говорит Алексей Пелепейченко, - это консультация специалиста, который определит причину боли в висках и подберет безопасное лечение.
ВНИМАНИЕ! Материал носит исключительно ознакомительный характер. Если вас беспокоят проблемы со здоровьем – обратитесь к врачу.