Эксклюзив
15:01 • 4740 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
14:46 • 8056 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
14:37 • 7806 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
13:31 • 15721 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
12:37 • 14387 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
11:28 • 24517 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
19 февраля, 09:20 • 24263 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12 • 24608 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
19 февраля, 07:36 • 23721 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
19 февраля, 07:02 • 18240 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
В Украине заработал кабинет пациента: почему это удобно

Киев • УНН

 • 112 просмотра

В Украине заработал кабинет пациента. Он предоставляет доступ к декларациям и персональным данным в электронной системе здравоохранения.

В Украине заработал кабинет пациента: почему это удобно

В Украине заработал кабинет пациента — цифровой сервис, предоставляющий доступ к декларациям и персональным данным в электронной системе здравоохранения, передает УНН со ссылкой на Национальную службу здоровья Украины.

По данным НСЗУ, в кабинете доступно:

✅ подача декларации семейному врачу или терапевту;

✅ просмотр действующих и предыдущих деклараций;

✅ просмотр и обновление персональных данных в ЭСОЗ;

✅ изменение номера телефона, используемого для аутентификации в ЭСОЗ.

Это базовый функционал, который в дальнейшем будет расширяться. Со временем в кабинете будут отображаться медицинские записи, результаты анализов и электронные рецепты — как из локальных систем, так и из национальной — указано в сообщении.

Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоваться01.01.26, 12:10 • 66027 просмотров

Антонина Туманова

