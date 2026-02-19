В Украине заработал кабинет пациента: почему это удобно
Киев • УНН
В Украине заработал кабинет пациента — цифровой сервис, предоставляющий доступ к декларациям и персональным данным в электронной системе здравоохранения, передает УНН со ссылкой на Национальную службу здоровья Украины.
По данным НСЗУ, в кабинете доступно:
✅ подача декларации семейному врачу или терапевту;
✅ просмотр действующих и предыдущих деклараций;
✅ просмотр и обновление персональных данных в ЭСОЗ;
✅ изменение номера телефона, используемого для аутентификации в ЭСОЗ.
Это базовый функционал, который в дальнейшем будет расширяться. Со временем в кабинете будут отображаться медицинские записи, результаты анализов и электронные рецепты — как из локальных систем, так и из национальной — указано в сообщении.
