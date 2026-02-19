В Україні запрацював кабінет пацієнта: чому це зручно
Київ • УНН
В Україні запрацював кабінет пацієнта. Він надає доступ до декларацій та персональних даних в електронній системі охорони здоров'я.
В Україні запрацював кабінет пацієнта — цифровий сервіс, що надає доступ до декларацій та персональних даних в електронній системі охорони здоров’я, передає УНН із посиланням на Національну службу здоров'я України.
За даними НСЗУ, e кабінеті доступно:
✅ подання декларації сімейному лікарю або терапевту;
✅ перегляд чинних і попередніх декларацій;
✅ перегляд та оновлення персональних даних в ЕСОЗ;
✅ зміна номера телефону, що використовується для автентифікації в ЕСОЗ.
Це базовий функціонал, який у подальшому розширюватиметься. З часом у кабінеті відображатимуться медичні записи, результати аналізів та електронні рецепти — як з локальних систем, так і з національної - зазначено у повідомленні.
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатися01.01.26, 12:10 • 66027 переглядiв