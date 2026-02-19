В Україні запрацював кабінет пацієнта: чому це зручно

В Україні запрацював кабінет пацієнта — цифровий сервіс, що надає доступ до декларацій та персональних даних в електронній системі охорони здоров’я, передає УНН із посиланням на Національну службу здоров'я України.

За даними НСЗУ, e кабінеті доступно:

✅ подання декларації сімейному лікарю або терапевту;

✅ перегляд чинних і попередніх декларацій;

✅ перегляд та оновлення персональних даних в ЕСОЗ;

✅ зміна номера телефону, що використовується для автентифікації в ЕСОЗ.

Це базовий функціонал, який у подальшому розширюватиметься. З часом у кабінеті відображатимуться медичні записи, результати аналізів та електронні рецепти — як з локальних систем, так і з національної - зазначено у повідомленні.

