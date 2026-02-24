$43.270.01
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
17:38 • 16951 перегляди
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
17:34 • 15136 перегляди
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому станіPhoto
23 лютого, 17:17 • 15259 перегляди
Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - ФіцоVideo
23 лютого, 15:53 • 13738 перегляди
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас
23 лютого, 15:29 • 12188 перегляди
Telegram під питанням - чи варто блокувати месенджер та чи зменшить це ризик терактів в Україні
23 лютого, 14:58 • 11488 перегляди
Чому виникає біль у скронях та як його позбутися
23 лютого, 14:29 • 12467 перегляди
Теракт у Львові: підозрювану відправили під варту на 60 діб без права застави
23 лютого, 13:20 • 43135 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
23 лютого, 13:02 • 47687 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Зеленський привітав нового прем'єр-міністра Нідерландів: що сказав Президент наймолодшому главі уряду в історії країни

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Президент України Володимир Зеленський привітав Роба Єттена зі вступом на посаду прем'єр-міністра Нідерландів. Вони обговорили актуальні потреби України, включаючи ракети для ППО та енергетичне обладнання.

Зеленський привітав нового прем'єр-міністра Нідерландів: що сказав Президент наймолодшому главі уряду в історії країни

Президент України Володимир Зеленеський привітав прем’єр-міністра Нідерландів Роба Єттена зі вступом на посаду й побажав "успіхів і сильних кроків". Про це він повідомив у Telegram, інформує УНН.

Деталі

Глава держави подякував Нідерландам і нідерландському народові за потужну підтримку України від самого початку повномасштабного російського вторгнення.

Обговорили найбільш актуальні потреби України: ракети для систем ППО й енергетичне обладнання. Дякуємо, що, як і завжди, можемо розраховувати на підтримку з боку Нідерландів і допомогу в захисті життів

- розповів Зеленський.

За його словами, говорили також і про перемовини для досягнення достойного миру та важливість гарантій безпеки.

"Ціную принципову підтримку наших позицій і готовність в усьому допомагати. Домовилися про зустріч найближчим часом і роботу над проєктами, які можуть посилити наші країни. Вдячний пану прем’єр-міністру за увагу до України від першого дня на посаді", - додав Президент.

Нагадаємо

23 лютого в Нідерландах вступив на посаду новий коаліційний уряд меншості на чолі з 38-річним Робертом Єттеном. Йому доведеться шукати підтримку опозиції для ухвалення законів, оскільки його коаліція має лише 66 зі 150 місць у парламенті.

Вадим Хлюдзинський

