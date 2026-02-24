Зеленський привітав нового прем'єр-міністра Нідерландів: що сказав Президент наймолодшому главі уряду в історії країни

Президент України Володимир Зеленеський привітав прем’єр-міністра Нідерландів Роба Єттена зі вступом на посаду й побажав "успіхів і сильних кроків". Про це він повідомив у Telegram, інформує УНН.

Деталі

Глава держави подякував Нідерландам і нідерландському народові за потужну підтримку України від самого початку повномасштабного російського вторгнення.

Обговорили найбільш актуальні потреби України: ракети для систем ППО й енергетичне обладнання. Дякуємо, що, як і завжди, можемо розраховувати на підтримку з боку Нідерландів і допомогу в захисті життів - розповів Зеленський.

За його словами, говорили також і про перемовини для досягнення достойного миру та важливість гарантій безпеки.

"Ціную принципову підтримку наших позицій і готовність в усьому допомагати. Домовилися про зустріч найближчим часом і роботу над проєктами, які можуть посилити наші країни. Вдячний пану прем’єр-міністру за увагу до України від першого дня на посаді", - додав Президент.

Нагадаємо

23 лютого в Нідерландах вступив на посаду новий коаліційний уряд меншості на чолі з 38-річним Робертом Єттеном. Йому доведеться шукати підтримку опозиції для ухвалення законів, оскільки його коаліція має лише 66 зі 150 місць у парламенті.

