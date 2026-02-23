$43.270.01
Ексклюзив
13:20 • 694 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
13:02 • 1958 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
12:02 • 4850 перегляди
Єврокомісія: росія завдала руйнувань "Дружбі", рішення про терміни ремонту - за Україною
Ексклюзив
10:58 • 12616 перегляди
Єдиний в Україні виробник крупнокаліберних патронів зупинив роботу після обшуків. В Офісі Генпрокурора відреагували
10:23 • 18267 перегляди
Комплексна реформа мобілізації у роботі, а 90% відстрочок пройшла через "Резерв+" - ФедоровVideo
10:16 • 18551 перегляди
Генштаб підтвердив ураження у Криму ракетного підрозділу чф рф з "Бастіоном" на озброєнні
23 лютого, 07:26 • 29922 перегляди
Каллас не очікує сьогодні прогресу щодо 20-го пакету санкцій ЄС проти рф на тлі заяв Угорщини про блокування
23 лютого, 06:24 • 41903 перегляди
Зеленський вважає, що путін вже розпочав Третю світову війну
22 лютого, 19:57 • 40672 перегляди
В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові
22 лютого, 19:22 • 62009 перегляди
У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ
Публікації
Ексклюзиви
Нідерланди отримали наймолодшого прем'єр-міністра в історії - король прийняв присягу нового коаліційного уряду

Київ • УНН

 • 13301 перегляди

У Нідерландах вступив на посаду новий коаліційний уряд меншості на чолі з 38-річним Робертом Єттеном. Йому доведеться шукати підтримку опозиції для ухвалення законів, оскільки його коаліція має лише 66 зі 150 місць у парламенті.

Нідерланди отримали наймолодшого прем'єр-міністра в історії - король прийняв присягу нового коаліційного уряду

У понеділок вступив на посаду новий коаліційний уряд меншості Нідерландів на чолі з наймолодшим прем'єр-міністром в історії Нідерландів, якому доведеться використати всі свої навички налагодження зв'язків, щоб ухвалювати закони та дослужити до кінця повного чотирирічного терміну на посаді, повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

38-річний Роб Єттен очолює трипартійний уряд, що складається з його центристської партії D66, правоцентристських християнських демократів та правоцентристської Народної партії за свободу та демократію (People’s Party for Freedom and Democracy).

У повідомленні у X Єттен, який, як пише видання, "є першим прем'єр-міністром Нідерландів - відкритим геєм", вказав, що для нього "величезна честь мати можливість працювати прем'єр-міністром".

Партії разом мають лише 66 зі 150 місць у нижній палаті парламенту, тому Єттену доведеться вести переговори з опозиційними законодавцями, щоб знайти підтримку для кожного законодавчого акту, який його уряд хоче ухвалити. Найбільший опозиційний блок, нещодавно об'єднані Зелені ліві та Лейбористська партія (Labor Party), уже дав зрозуміти, що наполягатиме на змінах у деяких планах Єттена, пише видання.

Єттен та його команда міністрів були приведені до присяги королем Віллемом-Александром у вишуканій Помаранчевій залі королівського палацу в лісі на околиці Гааги. Король побажав новому уряду удачі "у невизначені часи".

Невелика група демонстрантів з екологічної групи Extinction Rebellion протестувала біля воріт палацу під час церемонії та вмикала сирени, коли нові міністри шикувалися в чергу для офіційного фото.

Після традиційного фото нового кабінету міністрів на сходах палацу, новий уряд планує розпочати роботу зі свого першого засідання вдень.

Уряд був приведений до присяги через 117 днів після національних виборів, які партія Єттена перемогла з невеликим відривом від Партії свободи (Party for Freedom), яку, як пише видання, "очолює антиісламський законодавець" Герт Вілдерс. Остаточний результат був визначений лише після підрахунку поштових бюлетенів після четвертих національних виборів з 2017 року в політично розколотих Нідерландах.

Новий уряд Єттена вступив на посаду за день до четвертої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну. Він пообіцяв продовжувати рішучу підтримку Києва своєю країною у боротьбі з силами глави кремля володимира путіна.

Єттен також заявив, що продовжить витрачати кошти на посилення нідерландської армії в часи геополітичної невизначеності.

Юлія Шрамко

