Нидерланды получили самого молодого премьер-министра в истории - король принял присягу нового коалиционного правительства

В понедельник вступило в должность новое коалиционное правительство меньшинства Нидерландов во главе с самым молодым премьер-министром в истории Нидерландов, которому придется использовать все свои навыки налаживания связей, чтобы принимать законы и дослужить до конца полного четырехлетнего срока на посту, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

38-летний Роб Йеттен возглавляет трехпартийное правительство, состоящее из его центристской партии D66, правоцентристских христианских демократов и правоцентристской Народной партии за свободу и демократию (People’s Party for Freedom and Democracy).

В сообщении в X Йеттен, который, как пишет издание, "является первым премьер-министром Нидерландов – открытым геем", указал, что для него "огромная честь иметь возможность работать премьер-министром".

Партии вместе имеют лишь 66 из 150 мест в нижней палате парламента, поэтому Йеттену придется вести переговоры с оппозиционными законодателями, чтобы найти поддержку для каждого законодательного акта, который его правительство хочет принять. Крупнейший оппозиционный блок, недавно объединенные Зеленые левые и Лейбористская партия (Labor Party), уже дал понять, что будет настаивать на изменениях в некоторых планах Йеттена, пишет издание.

Йеттен и его команда министров были приведены к присяге королем Виллемом-Александром в изысканном Оранжевом зале королевского дворца в лесу на окраине Гааги. Король пожелал новому правительству удачи "в неопределенные времена".

Небольшая группа демонстрантов из экологической группы Extinction Rebellion протестовала у ворот дворца во время церемонии и включала сирены, когда новые министры выстраивались в очередь для официального фото.

После традиционного фото нового кабинета министров на лестнице дворца, новое правительство планирует начать работу со своего первого заседания днем.

Правительство было приведено к присяге через 117 дней после национальных выборов, которые партия Йеттена победила с небольшим отрывом от Партии свободы (Party for Freedom), которую, как пишет издание, "возглавляет антиисламский законодатель" Герт Вилдерс. Окончательный результат был определен лишь после подсчета почтовых бюллетеней после четвертых национальных выборов с 2017 года в политически расколотых Нидерландах.

Новое правительство Йеттена вступило в должность за день до четвертой годовщины полномасштабного вторжения россии в Украину. Он пообещал продолжать решительную поддержку Киева своей страной в борьбе с силами главы кремля владимира путина.

Йеттен также заявил, что продолжит тратить средства на усиление нидерландской армии в времена геополитической неопределенности.