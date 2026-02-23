$43.270.01
Эксклюзив
10:58 • 3416 просмотра
Единственный в Украине производитель крупнокалиберных патронов остановил работу после обысков. В Офисе Генпрокурора отреагировали
10:23 • 8758 просмотра
Комплексная реформа мобилизации в работе, а 90% отсрочек прошла через "Резерв+" - ФедоровVideo
10:16 • 10135 просмотра
Генштаб подтвердил поражение в Крыму ракетного подразделения чф рф с "Бастионом" на вооружении
07:26 • 22091 просмотра
Каллас не ожидает сегодня прогресса по 20-му пакету санкций ЕС против рф на фоне заявлений Венгрии о блокировании
06:24 • 35580 просмотра
Зеленский считает, что путин уже начал Третью мировую войну
22 февраля, 19:57 • 37201 просмотра
В ОП намекнули на необходимость ограничить Telegram после теракта во Львове
22 февраля, 19:22 • 58528 просмотра
В Женеве 26 февраля могут возобновиться переговоры по Украине - росСМИ
22 февраля, 14:20 • 51389 просмотра
Украина должна мобилизовать еще 250 000 человек, чтобы изменить ситуацию на фронте - СМИ
Эксклюзив
22 февраля, 13:36 • 50995 просмотра
Коридор затмений, ретроградный Меркурий и эмоционально сложный для Украины: гороскоп на 23 февраля - 1 марта
22 февраля, 09:06 • 47438 просмотра
Теракт во Львове 22 февраля - полиция и СБУ задержали подозреваемую в преступленииPhoto
Нидерланды получили самого молодого премьер-министра в истории - король принял присягу нового коалиционного правительства

Киев • УНН

 • 14 просмотра

В Нидерландах вступило в должность новое коалиционное правительство меньшинства во главе с 38-летним Робертом Йеттеном. Ему придется искать поддержку оппозиции для принятия законов, поскольку его коалиция имеет лишь 66 из 150 мест в парламенте.

Нидерланды получили самого молодого премьер-министра в истории - король принял присягу нового коалиционного правительства

В понедельник вступило в должность новое коалиционное правительство меньшинства Нидерландов во главе с самым молодым премьер-министром в истории Нидерландов, которому придется использовать все свои навыки налаживания связей, чтобы принимать законы и дослужить до конца полного четырехлетнего срока на посту, сообщает AP, пишет УНН.

Детали

38-летний Роб Йеттен возглавляет трехпартийное правительство, состоящее из его центристской партии D66, правоцентристских христианских демократов и правоцентристской Народной партии за свободу и демократию (People’s Party for Freedom and Democracy).

В сообщении в X Йеттен, который, как пишет издание, "является первым премьер-министром Нидерландов – открытым геем", указал, что для него "огромная честь иметь возможность работать премьер-министром".

Партии вместе имеют лишь 66 из 150 мест в нижней палате парламента, поэтому Йеттену придется вести переговоры с оппозиционными законодателями, чтобы найти поддержку для каждого законодательного акта, который его правительство хочет принять. Крупнейший оппозиционный блок, недавно объединенные Зеленые левые и Лейбористская партия (Labor Party), уже дал понять, что будет настаивать на изменениях в некоторых планах Йеттена, пишет издание.

Йеттен и его команда министров были приведены к присяге королем Виллемом-Александром в изысканном Оранжевом зале королевского дворца в лесу на окраине Гааги. Король пожелал новому правительству удачи "в неопределенные времена".

Небольшая группа демонстрантов из экологической группы Extinction Rebellion протестовала у ворот дворца во время церемонии и включала сирены, когда новые министры выстраивались в очередь для официального фото.

После традиционного фото нового кабинета министров на лестнице дворца, новое правительство планирует начать работу со своего первого заседания днем.

Правительство было приведено к присяге через 117 дней после национальных выборов, которые партия Йеттена победила с небольшим отрывом от Партии свободы (Party for Freedom), которую, как пишет издание, "возглавляет антиисламский законодатель" Герт Вилдерс. Окончательный результат был определен лишь после подсчета почтовых бюллетеней после четвертых национальных выборов с 2017 года в политически расколотых Нидерландах.

Новое правительство Йеттена вступило в должность за день до четвертой годовщины полномасштабного вторжения россии в Украину. Он пообещал продолжать решительную поддержку Киева своей страной в борьбе с силами главы кремля владимира путина.

Новый премьер Нидерландов исключает переговоры с путиным и обещает поддержку Украине: Киев отреагировал

Йеттен также заявил, что продолжит тратить средства на усиление нидерландской армии в времена геополитической неопределенности.

Юлия Шрамко

