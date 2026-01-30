Новый премьер Нидерландов исключает переговоры с путиным и обещает поддержку Украине: Киев отреагировал

Роб Йеттен, который должен стать новым премьер-министром Нидерландов после заключения коалиционного соглашения, исключает переговоры с главой кремля владимиром путиным, обещая поддержку Украине, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Роб Йеттен, чья партия D66 на этой неделе заключила соглашение о коалиции меньшинства для формирования правительства Нидерландов, не поддерживает переговоры с москвой, пообещав, что его новое правительство будет продолжать поддерживать Киев.

38-летний премьер-министр сказал, что не будет разговаривать с москвой, поскольку в настоящее время "нет никаких признаков" того, что россия хочет прекратить войну в Украине.

"И пока продолжается агрессия, мы будем продолжать поддерживать украинский народ", – сказал он в комментариях информационному агентству AFP.

Как отмечает Le Monde, новое правительство Нидерландов пообещало свою полную поддержку Украине в пятницу, во время презентации своей политической программы, через три месяца после выборов.

Эта программа, 79-страничный манифест, является результатом настойчивого соглашения между тремя политическими партиями во главе с центристом Робом Йеттеном, который должен стать премьер-министром. "Борьба в Украине касается безопасности всей Европы", - говорится в документе под названием "Давайте беремся за работу".

"Поэтому мы продолжим нашу многолетнюю финансовую и военную поддержку и продолжим выступать за использование замороженных российских активов", – уточняется в манифесте. Новая коалиция также обязалась закрепить в законодательстве минимальную целевую сумму расходов НАТО на оборону в 3,5% ВВП.

Йеттен, пишет The Guardian, также сказал, что европейцам следует провести "гораздо более активную дискуссию о том, что Европа может сделать для себя", и перестать смотреть на США при Дональде Трампе.

Ранее на этой неделе главный дипломат ЕС Кая Каллас также заявила, что ЕС не должен "идти к россии [и говорить], чтобы мы поговорили". Она настаивала, что ЕС должен вместо этого работать над "усилением давления на россию, чтобы они перешли от притворства переговоров к реальным переговорам" с Украиной.

Реакция Украины

Глава МИД Украины Андрей Сибига выразил благодарность за формулировки, подтверждающие непоколебимую поддержку Украины со стороны Нидерландов, после презентации коалиционного соглашения.

"Я имел продуктивный разговор с моим нидерландским коллегой министром Дэвидом ван Веелом сразу после презентации коалиционного соглашения. Благодарен за решительные формулировки, подтверждающие непоколебимую поддержку Украины, включая 3 миллиарда евро ежегодной военной помощи до 2029 года, а также готовность поддерживать Украину на ее пути к членству в ЕС и НАТО", - написал Сибига в X.

Сибига проинформировал коллегу о ситуации с безопасностью в Украине и выразил благодарность за недавно предоставленный пакет помощи для нашей энергетики.

"Мы обменялись мнениями относительно нашего двустороннего диалога и уделили особое внимание продвижению создания Специального трибунала для обеспечения ответственности за преступление агрессии, совершенное россией против Украины", - отметил глава МИД Украины.

Украина и Нидерланды также провели переговоры по линии оборонных ведомств.

Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что провел разговор с министром обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом относительно дальнейшего усиления оборонного сотрудничества.

"Нидерланды - наш стратегический партнер в укреплении и масштабировании оборонных технологий. Поблагодарил за системную и последовательную поддержку Украины по ключевым направлениям. Обсудили проект Линия дронов. (...) Реализовать этот проект удалось при активной поддержке Нидерландов, которые выделили около 800 миллионов евро на эту программу в 2025 году", - написал Федоров в Telegram.

По его словам, к инициативе привлечены топовые БпЛА-подразделения, которые продемонстрировали высокую эффективность на поле боя. "Подразделения ежемесячно уже уничтожают каждую четвертую цель на фронте", - подчеркнул Федоров.

По словам министра обороны, в фокусе сотрудничества с Нидерландами:

усиление ПВО. Отметил роль Нидерландов в инициативе PURL, направленной на обеспечение Украины критически важным вооружением. Ракеты PAC-3 и боеприпасы для F-16, переданные в рамках пакетов PURL, уже защищают украинское небо во время российских атак. Рассчитываем на продолжение поддержки в этом году;

развитие дронов и производства. Еще одно важное направление - Build with Ukraine. Это инициатива, которая позволяет иностранным оборонным компаниям создавать производства в Украине и быстро обеспечивать Силы обороны современными решениями. Последовательно запускаем производство украинских дронов в формате совместного предприятия в Нидерландах. Наш приоритет - минимизировать бюрократию, быстро запустить производство и стабильно обеспечивать воинов беспилотниками;

усиление авиации. Договорились об обмене наработками между командами по повышению эффективности применения F-16 - как для противовоздушной обороны, так и для ударных операций. Запускаем системные изменения, чтобы вывести украинскую авиацию на новый уровень.

"Отдельно обсудили и другие направления сотрудничества: локализацию и ускорение ремонта радаров Robin, поставки противовоздушных ракет AIM, обеспечение крылатыми ракетами RUTA", - сообщил Федоров, поблагодарив Нидерланды за важную поддержку, доверие и конструктивное, взаимовыгодное сотрудничество.

