Новый премьер Нидерландов исключает переговоры с путиным и обещает поддержку Украине: Киев отреагировал
Киев • УНН
Роб Йеттен, будущий премьер-министр Нидерландов, заявил об отказе от переговоров с москвой и продолжении поддержки Украины. Новое правительство Нидерландов обязалось оказывать ежегодную военную помощь Украине и поддерживать ее путь к членству в ЕС и НАТО.
Роб Йеттен, который должен стать новым премьер-министром Нидерландов после заключения коалиционного соглашения, исключает переговоры с главой кремля владимиром путиным, обещая поддержку Украине, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Роб Йеттен, чья партия D66 на этой неделе заключила соглашение о коалиции меньшинства для формирования правительства Нидерландов, не поддерживает переговоры с москвой, пообещав, что его новое правительство будет продолжать поддерживать Киев.
38-летний премьер-министр сказал, что не будет разговаривать с москвой, поскольку в настоящее время "нет никаких признаков" того, что россия хочет прекратить войну в Украине.
"И пока продолжается агрессия, мы будем продолжать поддерживать украинский народ", – сказал он в комментариях информационному агентству AFP.
Как отмечает Le Monde, новое правительство Нидерландов пообещало свою полную поддержку Украине в пятницу, во время презентации своей политической программы, через три месяца после выборов.
Эта программа, 79-страничный манифест, является результатом настойчивого соглашения между тремя политическими партиями во главе с центристом Робом Йеттеном, который должен стать премьер-министром. "Борьба в Украине касается безопасности всей Европы", - говорится в документе под названием "Давайте беремся за работу".
"Поэтому мы продолжим нашу многолетнюю финансовую и военную поддержку и продолжим выступать за использование замороженных российских активов", – уточняется в манифесте. Новая коалиция также обязалась закрепить в законодательстве минимальную целевую сумму расходов НАТО на оборону в 3,5% ВВП.
Йеттен, пишет The Guardian, также сказал, что европейцам следует провести "гораздо более активную дискуссию о том, что Европа может сделать для себя", и перестать смотреть на США при Дональде Трампе.
Ранее на этой неделе главный дипломат ЕС Кая Каллас также заявила, что ЕС не должен "идти к россии [и говорить], чтобы мы поговорили". Она настаивала, что ЕС должен вместо этого работать над "усилением давления на россию, чтобы они перешли от притворства переговоров к реальным переговорам" с Украиной.
Украина идет на уступки, а на рф нужно давление: Каллас прокомментировала возможные гарантии безопасности США в обмен на территориальные уступки29.01.26, 09:35 • 20674 просмотра
Реакция Украины
Глава МИД Украины Андрей Сибига выразил благодарность за формулировки, подтверждающие непоколебимую поддержку Украины со стороны Нидерландов, после презентации коалиционного соглашения.
"Я имел продуктивный разговор с моим нидерландским коллегой министром Дэвидом ван Веелом сразу после презентации коалиционного соглашения. Благодарен за решительные формулировки, подтверждающие непоколебимую поддержку Украины, включая 3 миллиарда евро ежегодной военной помощи до 2029 года, а также готовность поддерживать Украину на ее пути к членству в ЕС и НАТО", - написал Сибига в X.
Сибига проинформировал коллегу о ситуации с безопасностью в Украине и выразил благодарность за недавно предоставленный пакет помощи для нашей энергетики.
"Мы обменялись мнениями относительно нашего двустороннего диалога и уделили особое внимание продвижению создания Специального трибунала для обеспечения ответственности за преступление агрессии, совершенное россией против Украины", - отметил глава МИД Украины.
Украина и Нидерланды также провели переговоры по линии оборонных ведомств.
Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что провел разговор с министром обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом относительно дальнейшего усиления оборонного сотрудничества.
"Нидерланды - наш стратегический партнер в укреплении и масштабировании оборонных технологий. Поблагодарил за системную и последовательную поддержку Украины по ключевым направлениям. Обсудили проект Линия дронов. (...) Реализовать этот проект удалось при активной поддержке Нидерландов, которые выделили около 800 миллионов евро на эту программу в 2025 году", - написал Федоров в Telegram.
По его словам, к инициативе привлечены топовые БпЛА-подразделения, которые продемонстрировали высокую эффективность на поле боя. "Подразделения ежемесячно уже уничтожают каждую четвертую цель на фронте", - подчеркнул Федоров.
По словам министра обороны, в фокусе сотрудничества с Нидерландами:
- усиление ПВО. Отметил роль Нидерландов в инициативе PURL, направленной на обеспечение Украины критически важным вооружением. Ракеты PAC-3 и боеприпасы для F-16, переданные в рамках пакетов PURL, уже защищают украинское небо во время российских атак. Рассчитываем на продолжение поддержки в этом году;
- развитие дронов и производства. Еще одно важное направление - Build with Ukraine. Это инициатива, которая позволяет иностранным оборонным компаниям создавать производства в Украине и быстро обеспечивать Силы обороны современными решениями. Последовательно запускаем производство украинских дронов в формате совместного предприятия в Нидерландах. Наш приоритет - минимизировать бюрократию, быстро запустить производство и стабильно обеспечивать воинов беспилотниками;
- усиление авиации. Договорились об обмене наработками между командами по повышению эффективности применения F-16 - как для противовоздушной обороны, так и для ударных операций. Запускаем системные изменения, чтобы вывести украинскую авиацию на новый уровень.
"Отдельно обсудили и другие направления сотрудничества: локализацию и ускорение ремонта радаров Robin, поставки противовоздушных ракет AIM, обеспечение крылатыми ракетами RUTA", - сообщил Федоров, поблагодарив Нидерланды за важную поддержку, доверие и конструктивное, взаимовыгодное сотрудничество.
Зеленский обсудил с премьером Нидерландов потребности ПВО и диалог с США13.01.26, 12:39 • 5422 просмотра