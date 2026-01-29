$42.770.19
ukenru
07:35 • 1518 просмотра
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Украина идет на уступки, а на рф нужно давление: Каллас прокомментировала возможные гарантии безопасности США в обмен на территориальные уступки

Киев • УНН

 • 1528 просмотра

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Украина идет на уступки ради мира. Она подчеркнула необходимость большего давления на Россию и предоставления Украине ощутимых гарантий безопасности, к которым должны быть привлечены США.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Украина идет на уступки ради мира, и что необходимо большее давление на россию, чтобы увидеть уступки с российской стороны, как и есть необходимость в предоставлении Украине ощутимых гарантий безопасности, но американцы также должны быть частью этого. Об этом она заявила в четверг, прибыв на заседание Совета ЕС по иностранным делам, пишет УНН.

Детали

"Меня беспокоит то, что мы видели много уступок также и с украинской стороны. Но это размывает картину, потому что не Украина осуществляет агрессию. Это делает россия. Поэтому мы должны оказывать большее давление на россию, чтобы мы увидели уступки с российской стороны", - сказала глава дипломатии ЕС Кая Каллас, отвечая на вопрос, считает ли, что Соединенные Штаты могут предоставить Украине гарантии безопасности только в обмен на территориальные уступки.

"Что касается гарантий безопасности, очень важно, чтобы мы предоставили ощутимые гарантии безопасности. Мы также говорим об этом сегодня - что еще мы можем сделать с европейской стороны. Но это правда, что американцы также должны быть частью", - указала Каллас.

Глава дипломатии ЕС подчеркнула: "Если украинцы идут на очень жесткие уступки, то они делают это для того, чтобы иметь мир для остальной Украины. И тогда должно быть абсолютно ясно, что есть мир для остальной Украины, что россия не просто снова нападет".

Дополнение

Ранее Reuters сообщило, что Соединенные Штаты якобы заявили Украине, что она "должна подписать мирное соглашение с россией, чтобы получить гарантии безопасности США".

Перед этим Financial Times сообщило, что администрация Трампа дала Украине понять, что гарантии безопасности США зависят от согласия Киева на мирное соглашение, которое, вероятно, потребует от него передать россии Донбасс.

Но источник Reuters заявил, что "Соединенные Штаты не говорят Украине, что должно быть в мирном соглашении, и что предполагать, что Вашингтон пытается заставить Украину пойти на территориальные уступки россии, обманчиво".

Юлия Шрамко

