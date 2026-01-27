FT повідомило про пов'язування США гарантій безпеки для України і територіальних поступок: Білий дім спростовує
Київ • УНН
Заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі спростувала статтю Financial Times щодо вимог для гарантій безпеки для України. Вона назвала інформацію «повною неправдою».
Financial Times опублікувало статтю "США пов'язують гарантії безпеки для України з мирною угодою, яка поступається територією". Та у відповідь на запитання щодо умов, пов'язаних із гарантіями безпеки, заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі заявила, що "це повна неправда", повідомив журналіст FT Крістофер Міллер у X, пише УНН.
Деталі
Як зазначає журналіст FT, "адміністрація Трампа дала Україні зрозуміти, що гарантії безпеки США залежать від згоди Києва на виведення військ з Донбасу".
"Україна хоче підтвердити гарантії безпеки США, перш ніж поступитися будь-якою територією. Однак США вважають, що Київ повинен відмовитися від Донбасу, щоб війна закінчилася, і мало що роблять, щоб змусити російського лідера володимира путіна відмовитися від однієї зі своїх найжорсткіших вимог, кажуть джерела", - ідеться у витязі зі статті FT.
США, пише журналіст FT, також "припустили, що пообіцяли б Україні більше озброєння для зміцнення її армії у мирний час, якщо - як ціну миру з росією - вона погодиться вивести свої війська з частин східного регіону, які вона контролює".
Українські та європейські чиновники, зазначає журналіст FT, назвали позицію США спробою змусити Київ піти на болючі територіальні поступки, яких москва вимагає в будь-якій угоді.
У відповідь на запитання щодо умов, пов'язаних із гарантіями безпеки, Анна Келлі, заступниця прессекретаря Білого дому, заявила: "Це повна неправда - єдина роль США в миротворчому процесі полягає в тому, щоб об’єднати обидві сторони для досягнення угоди".
