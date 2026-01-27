FT повідомило про пов'язування США гарантій безпеки для України і територіальних поступок: Білий дім спростовує

$43.130.01
Ексклюзив
07:30 • 2146 перегляди
У Києві бракує водіїв: найбільший дефіцит в автобусному сполученні
26 січня, 17:23 • 20971 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 60034 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 13:53 • 37866 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
26 січня, 12:45 • 43262 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
26 січня, 11:57 • 37141 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 57884 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18 • 29426 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 63997 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
26 січня, 09:46 • 23408 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Популярнi новини
Допомога від держави підлягає декларуванню: роз’яснення НАЗК26 січня, 23:03 • 7006 перегляди
Тестують систему торгівлі дітьми під прикриттям опіки: на Донеччині окупанти обмежують батьківські права матері сімох дітей - ЦНС27 січня, 00:11 • 9258 перегляди
Пісторіус: Німеччина вичерпала можливості постачання систем Patriot Україні27 січня, 00:45 • 21747 перегляди
Франція блокує спроби України придбати британські ракети Storm Shadow - The Telegraph02:28 • 27370 перегляди
Аварійні відключення світла охопили кілька областей - Укренерго06:18 • 12919 перегляди
Обрання заступника керівника САП: у Раді прокурорів роз’яснили, як формується Конкурсна комісія та скільки було бажаючих увійти до її складу26 січня, 18:05 • 30724 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 60003 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE26 січня, 11:38 • 57868 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 63987 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?26 січня, 09:53 • 56296 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Олег Синєгубов
Сергій Лисак
Україна
Сполучені Штати Америки
Часів Яр
Донецька область
Львівська область
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 17920 перегляди
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров’ям співака та чому він не служив у ЗСУ26 січня, 14:43 • 17658 перегляди
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчанняVideo26 січня, 14:07 • 18429 перегляди
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів26 січня, 11:48 • 21513 перегляди
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 40202 перегляди
Техніка
Шахед-136
Опалення
MIM-104 Patriot
Соціальна мережа

FT повідомило про пов'язування США гарантій безпеки для України і територіальних поступок: Білий дім спростовує

Київ • УНН

 • 772 перегляди

Заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі спростувала статтю Financial Times щодо вимог для гарантій безпеки для України. Вона назвала інформацію «повною неправдою».

FT повідомило про пов'язування США гарантій безпеки для України і територіальних поступок: Білий дім спростовує

Financial Times опублікувало статтю "США пов'язують гарантії безпеки для України з мирною угодою, яка поступається територією". Та у відповідь на запитання щодо умов, пов'язаних із гарантіями безпеки, заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі заявила, що "це повна неправда", повідомив журналіст FT Крістофер Міллер у X, пише УНН.

Деталі

Як зазначає журналіст FT, "адміністрація Трампа дала Україні зрозуміти, що гарантії безпеки США залежать від згоди Києва на виведення військ з Донбасу".

"Україна хоче підтвердити гарантії безпеки США, перш ніж поступитися будь-якою територією. Однак США вважають, що Київ повинен відмовитися від Донбасу, щоб війна закінчилася, і мало що роблять, щоб змусити російського лідера володимира путіна відмовитися від однієї зі своїх найжорсткіших вимог, кажуть джерела", - ідеться у витязі зі статті FT.

США, пише журналіст FT, також "припустили, що пообіцяли б Україні більше озброєння для зміцнення її армії у мирний час, якщо - як ціну миру з росією - вона погодиться вивести свої війська з частин східного регіону, які вона контролює".

Українські та європейські чиновники, зазначає журналіст FT, назвали позицію США спробою змусити Київ піти на болючі територіальні поступки, яких москва вимагає в будь-якій угоді.

У відповідь на запитання щодо умов, пов'язаних із гарантіями безпеки, Анна Келлі, заступниця прессекретаря Білого дому, заявила: "Це повна неправда - єдина роль США в миротворчому процесі полягає в тому, щоб об’єднати обидві сторони для досягнення угоди".

Документ про двосторонні гарантії безпеки зі США готовий на 100% - Зеленський25.01.26, 18:17 • 33885 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Соціальна мережа
Війна в Україні
Державний кордон України
Володимир Путін
Financial Times
Білий дім
Сполучені Штати Америки
Україна