Документ про двосторонні гарантії безпеки зі США готовий на 100% - Зеленський

Україна розглядає двосторонні гарантії безпеки зі Сполученими Штатами Америки як ключовий елемент національної безпеки. Відповідний документ уже повністю готовий і очікує визначення дати та місця підписання. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з медіа, передає УНН.

Для нас гарантії безпеки, передусім - це двосторонні гарантії безпеки з Сполученими Штатами Америки - документ готовий на 100 відсотків. Ми очікуємо від партнерів готовності, дату і місце, коли ми його підпишемо, а потім документ буде йти в ратифікаці. в Конгрес Сполучених Штатів Америки і в український Парламент - Зеленський.

