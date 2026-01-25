$43.170.00
Документ про двосторонні гарантії безпеки зі США готовий на 100% - Зеленський
12:24
Україна відзначає День Департаменту кібербезпеки СБУ: ключова битва триває" в цифрі"
11:02
Зеленський обговорив із президентом Литви підтримку енергетики та оборонну співпрацю
25 січня, 10:05
росія може застосувати хімічну зброю масового ураження в Україні, якщо війна зайде в глухий кут - ЗМІ
Ексклюзив
25 січня, 08:49
Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року
24 січня, 18:16
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Ексклюзив
24 січня, 10:00
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
Документ про двосторонні гарантії безпеки зі США готовий на 100% - Зеленський

Київ • УНН

 • 178 перегляди

Україна розглядає двосторонні гарантії безпеки зі США як ключовий елемент національної безпеки. Документ готовий на 100% і очікує визначення дати та місця підписання.

Документ про двосторонні гарантії безпеки зі США готовий на 100% - Зеленський

Україна розглядає двосторонні гарантії безпеки зі Сполученими Штатами Америки як ключовий елемент національної безпеки. Відповідний документ уже повністю готовий і очікує визначення дати та місця підписання. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з медіа, передає УНН.

Для нас гарантії безпеки, передусім - це двосторонні гарантії безпеки з Сполученими Штатами Америки - документ готовий на 100 відсотків. Ми очікуємо від партнерів готовності, дату і місце, коли ми його підпишемо, а потім документ буде йти в ратифікаці. в Конгрес Сполучених Штатів Америки  і в український Парламент 

- Зеленський.

Нагадаємо

Україна у 2026 році зайняла 20-ту позицію в глобальному рейтингу військової могутності серед 145 країн, за версією Global Firepower. Рейтинг враховує понад 60 показників, включаючи чисельність армії та економічний потенціал.

Алла Кіосак

Війна в УкраїніПолітика
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Конгрес США
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна