$43.170.00
50.520.00
ukenru
16:17 • 14 просмотра
Документ о двусторонних гарантиях безопасности с США готов на 100% - Зеленский
12:24 • 6548 просмотра
Украина отмечает День Департамента кибербезопасности СБУ: ключевая битва продолжается "в цифре"
11:02 • 11036 просмотра
Зеленский обсудил с президентом Литвы поддержку энергетики и оборонное сотрудничествоPhotoVideo
25 января, 10:05 • 11340 просмотра
россия может применить химическое оружие массового поражения в Украине, если война зайдет в тупик – СМИ
Эксклюзив
25 января, 08:49 • 13395 просмотра
Неделя перезапуска будущего: астрологический прогноз на 26 января - 1 февраля 2026 года
24 января, 18:16 • 24970 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43 • 42878 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Эксклюзив
24 января, 10:00 • 34528 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25 • 42250 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 39734 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
1м/с
83%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Киеве 1676 домов остаются без отопления после российской атаки 24 января - Кличко25 января, 06:57 • 5350 просмотра
Президент Украины Владимир Зеленский празднует 48-летие25 января, 07:00 • 6448 просмотра
рф атаковала Украину 2 ракетами и 102 БПЛА: ПВО сбила 87 дроновPhoto25 января, 07:19 • 4496 просмотра
Иран заявил о готовности к действиям против США - СМИ25 января, 07:39 • 7046 просмотра
Нетаньяху отклонил просьбу Белого дома об участии президента Израиля Герцога в Совете мира - Axios25 января, 08:17 • 3912 просмотра
публикации
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей23 января, 15:12 • 81344 просмотра
Что же делать с вопросом Донбасса: позиции Украины, россии и США23 января, 12:42 • 94644 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
23 января, 08:04 • 105443 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 99126 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 100054 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Игорь Клименко
Михаил Федоров
Олег Синегубов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Село
Беларусь
Реклама
УНН Lite
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07 • 18709 просмотра
Фестиваль фонарей открыли в Китае в честь лунного Нового годаPhotoVideo24 января, 08:56 • 18946 просмотра
Даша Квиткова нежно поздравила жениха и "подколола" его из-за их разницы в возрастеPhoto23 января, 12:32 • 35545 просмотра
"Намечтала": Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение - кто составит ей компаниюPhoto23 января, 11:14 • 36047 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 48972 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Шахед-136
Социальная сеть
Фокс Ньюс

Документ о двусторонних гарантиях безопасности с США готов на 100% - Зеленский

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Украина рассматривает двусторонние гарантии безопасности с США как ключевой элемент национальной безопасности. Документ готов на 100% и ожидает определения даты и места подписания.

Документ о двусторонних гарантиях безопасности с США готов на 100% - Зеленский

Украина рассматривает двусторонние гарантии безопасности с Соединенными Штатами Америки как ключевой элемент национальной безопасности. Соответствующий документ уже полностью готов и ожидает определения даты и места подписания. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с медиа, передает УНН.

Для нас гарантии безопасности, прежде всего - это двусторонние гарантии безопасности с Соединенными Штатами Америки - документ готов на 100 процентов. Мы ожидаем от партнеров готовности, дату и место, когда мы его подпишем, а затем документ будет идти в ратификацию в Конгресс Соединенных Штатов Америки и в украинский Парламент

- Зеленский.

Напомним

Украина в 2026 году заняла 20-ю позицию в глобальном рейтинге военной мощи среди 145 стран, по версии Global Firepower. Рейтинг учитывает более 60 показателей, включая численность армии и экономический потенциал.

Алла Киосак

Война в УкраинеПолитика
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина