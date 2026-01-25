Документ о двусторонних гарантиях безопасности с США готов на 100% - Зеленский

Украина рассматривает двусторонние гарантии безопасности с Соединенными Штатами Америки как ключевой элемент национальной безопасности. Соответствующий документ уже полностью готов и ожидает определения даты и места подписания. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с медиа, передает УНН.

Для нас гарантии безопасности, прежде всего - это двусторонние гарантии безопасности с Соединенными Штатами Америки - документ готов на 100 процентов. Мы ожидаем от партнеров готовности, дату и место, когда мы его подпишем, а затем документ будет идти в ратификацию в Конгресс Соединенных Штатов Америки и в украинский Парламент - Зеленский.

Напомним

Украина в 2026 году заняла 20-ю позицию в глобальном рейтинге военной мощи среди 145 стран, по версии Global Firepower. Рейтинг учитывает более 60 показателей, включая численность армии и экономический потенциал.