Рейтинг найсильніших армій світу: Україна посіла 20 місце

Україна у 2026 році зайняла 20-ту позицію в глобальному рейтингу військової могутності серед 145 країн світу за версією аналітичного ресурсу Global Firepower, який щороку оцінює оборонний потенціал держав, передає УНН.

Деталі

Рейтинг Global Firepower формується на основі понад 60 показників. До уваги беруть не лише чисельність армії та кількість військової техніки, а й економічний та демографічний потенціал країни.

Серед сильних сторін України укладачі рейтингу відзначили розміри дієвої армії, кількість солдатів і резервістів, наявну військову техніку, а також військово-морський потенціал. Окремо враховані обсяги видобутку вугілля, розміри залізничної мережі та рівень витрат на оборону.

Натомість, слабкими сторонами України у рейтингу названо відсутність підводних човнів і великих бойових кораблів, зокрема авіаносців, фрегатів, корветів та есмінців, а також власних танкерів. Також серед мінусів зазначені великі обсяги споживання вугілля, нафти й газу.

Хто у ТОП-10

У загальному списку Україна розташувалася поруч з Іспанією (18 місце), Єгиптом (19), Польщею (21) та Тайванем (22).

До першої десятки найпотужніших армій світу за версією Global Firepower увійшли: США, росія, Китай, Індія, Південна Корея, Франція, Японія, Велика Британія, Туреччина та Італія.

Нагадаємо

Президент Зеленський вважає реалістичним створення об'єднаних збройних сил Європи за 3-5 років, але це залежить від темпів ухвалення рішень, доступу до компонентів та політичного бажання. Він підкреслив, що Україна з бойовим досвідом може стати основою такої армії.