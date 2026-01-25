$43.170.00
uk
12:24
Україна відзначає День Департаменту кібербезпеки СБУ: ключова битва триває" в цифрі"
11:02 • 10279 перегляди
Зеленський обговорив із президентом Литви підтримку енергетики та оборонну співпрацюPhotoVideo
10:05 • 10708 перегляди
росія може застосувати хімічну зброю масового ураження в Україні, якщо війна зайде в глухий кут - ЗМІ
Ексклюзив
25 січня, 08:49 • 12789 перегляди
Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року
24 січня, 18:16 • 24509 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 42559 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Ексклюзив
24 січня, 10:00 • 34383 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25 • 42172 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 39683 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 49794 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
Рейтинг найсильніших армій світу: Україна посіла 20 місце

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Україна у 2026 році зайняла 20-ту позицію в глобальному рейтингу військової могутності серед 145 країн, за версією Global Firepower. Рейтинг враховує понад 60 показників, включаючи чисельність армії та економічний потенціал.

Рейтинг найсильніших армій світу: Україна посіла 20 місце

Україна у 2026 році зайняла 20-ту позицію в глобальному рейтингу військової могутності серед 145 країн світу за версією аналітичного ресурсу Global Firepower, який щороку оцінює оборонний потенціал держав, передає УНН.

Деталі

Рейтинг Global Firepower формується на основі понад 60 показників. До уваги беруть не лише чисельність армії та кількість військової техніки, а й економічний та демографічний потенціал країни.

Серед сильних сторін України укладачі рейтингу відзначили розміри дієвої армії, кількість солдатів і резервістів, наявну військову техніку, а також військово-морський потенціал. Окремо враховані обсяги видобутку вугілля, розміри залізничної мережі та рівень витрат на оборону.

Натомість, слабкими сторонами України у рейтингу названо відсутність підводних човнів і великих бойових кораблів, зокрема авіаносців, фрегатів, корветів та есмінців, а також власних танкерів. Також серед мінусів зазначені великі обсяги споживання вугілля, нафти й газу.

Хто у ТОП-10

У загальному списку Україна розташувалася поруч з Іспанією (18 місце), Єгиптом (19), Польщею (21) та Тайванем (22).

До першої десятки найпотужніших армій світу за версією Global Firepower увійшли: США, росія, Китай, Індія, Південна Корея, Франція, Японія, Велика Британія, Туреччина та Італія.

Нагадаємо

Президент Зеленський вважає реалістичним створення об'єднаних збройних сил Європи за 3-5 років, але це залежить від темпів ухвалення рішень, доступу до компонентів та політичного бажання. Він підкреслив, що Україна з бойовим досвідом може стати основою такої армії.

Алла Кіосак

Війна в УкраїніПолітика
