Рейтинг сильнейших армий мира: Украина заняла 20 место

Украина в 2026 году заняла 20-ю позицию в глобальном рейтинге военной мощи среди 145 стран мира по версии аналитического ресурса Global Firepower, который ежегодно оценивает оборонный потенциал государств, передает УНН.

Детали

Рейтинг Global Firepower формируется на основе более 60 показателей. Во внимание принимаются не только численность армии и количество военной техники, но и экономический и демографический потенциал страны.

Среди сильных сторон Украины составители рейтинга отметили размеры действующей армии, количество солдат и резервистов, имеющуюся военную технику, а также военно-морской потенциал. Отдельно учтены объемы добычи угля, размеры железнодорожной сети и уровень расходов на оборону.

В то же время, слабыми сторонами Украины в рейтинге названы отсутствие подводных лодок и крупных боевых кораблей, в частности авианосцев, фрегатов, корветов и эсминцев, а также собственных танкеров. Также среди минусов отмечены большие объемы потребления угля, нефти и газа.

Кто в ТОП-10

В общем списке Украина расположилась рядом с Испанией (18 место), Египтом (19), Польшей (21) и Тайванем (22).

В первую десятку самых мощных армий мира по версии Global Firepower вошли: США, россия, Китай, Индия, Южная Корея, Франция, Япония, Великобритания, Турция и Италия.

Напомним

Президент Зеленский считает реалистичным создание объединенных вооруженных сил Европы за 3-5 лет, но это зависит от темпов принятия решений, доступа к компонентам и политического желания. Он подчеркнул, что Украина с боевым опытом может стать основой такой армии.