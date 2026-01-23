Європейська армія за 3-5 років: Зеленський назвав ключову умову

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Створення об’єднаних збройних сил Європи у перспективі найближчих 3–5 років є реалістичним сценарієм, однак він залежить від темпів ухвалення рішень у ЄС, доступу до компонентів для виробництва озброєння та, головне, від політичного бажання європейців. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів щодо того, чи можуть європейські країни пришвидшити цей процес після його минулорічної промови та на тлі виступу Дональда Трампа у Давосі, передає УНН.

Деталі

За словами глави держави, горизонту у 3–5 років "може навіть 5 років" загалом достатньо, аби перейти від розмов до реальних кроків, хоча "немає для цього" часу в умовах зростання загроз. Водночас президент наголосив: йдеться не про абстрактну ідею, а про плани, що спираються на документи та практичні дії.

Я говорив про це неодноразово. Це свідчить не тільки їх напрацювання, а реальні документи, їхні кроки. Вони базуються на тому, що їхня армія буде 2,5–3 мільйона. Вони хочуть це все встигнути до 30-го року. І по їхній швидкості ми бачимо, що це можливо. Я не говорю, що це буде. Це можливо - сказав Зеленський.

Окремо він звернув увагу, що темпи переозброєння та нарощування виробництва можуть сповільнюватися через залежність від постачання компонентів.

Не хочу просто бути папугою, але якщо компоненти припинять їм поставляти, то, напевно, це буде більш повільно. Там наповнення ракет… і дронів… багато всього, на що впливають можливості постачання компонентів і імпортних компонентів - пояснив український лідер.

Президент підкреслив, що для формування дієздатних європейських об’єднаних сил важливі не лише чисельність, а й технологічна спроможність та бойовий досвід. Він зазначив, що Україна від початку повномасштабної війни фактично стала полігоном сучасної війни для західного озброєння, допомагаючи партнерам зрозуміти, які рішення працюють, а які - ні.

Україна від самого початку війни, коли брала і використовувала європейсько-американську і іншу зброю, багато всього показала, десь скоригувала… артилерію скоригували, показали, які її снаряди працюють, які не працюють в сучасній війні - сказав він.

За словами Володимира Зеленського, аналогічна ситуація і з безпілотниками: те, що було критичною допомогою на старті вторгнення, нині вже не відповідає вимогам фронту.

Дрони нам передавали. Вони сьогодні вже не працюють. А сьогодні ми виробляємо дрони іншого покоління. І ці технології також є у наших партнерів - зазначив глава держави.

Окремо президент згадав про розвиток спільного виробництва як про ще один практичний інструмент інтеграції українського досвіду в майбутні європейські безпекові конструкції.

Чого немає, ми будемо відкривати Co-Production і вони будуть це мати. Це вже є великий, в принципі, вклад України в такі об’єднані збройні сили - зауважив Зеленський.

Водночас ключовим елементом, за оцінкою президента України, залишається людський ресурс і бойовий досвід. Він порівняв потенціал росії та Європи в контексті підготовленості військ, наголосивши, що у рф вже є значний прошарок військових із досвідом бойових дій.

Коли ми говоримо про 2,5–3 мільйони, давайте… це ми говоримо про підготовлених людей, з досвідом війни, про росію. Принаймні півтора мільйона з досвідом війни в них є - заявив президент.

Про європейські сили, за його словами, потрібно говорити не лише в категоріях чисел.

Ми говоримо не тільки про кількість, а про можливість, про досвід. І без української армії, без мільйона українців не обійтися. І це їм буде основою такої армії - зазначив глава держави.

Володимир Зеленський підкреслив, що реалізація такого сценарію залежить від спільного рішення та рішучості партнерів.

Це можливо зробити, якщо зараз буде таке бажання у всіх. Не тільки у України, а безумовно передусім у європейців - додав він.

На завершення глава держави описав загрозу з боку рф як машину з виробництва зброї та мобілізаційного ресурсу, яку потрібно зупиняти системно.

росія не просто так розігнала цю машину… Хто її зупинив?… Зупинили один світлофор, це Україна, але червоний постійно не буде. Потрібна допомога - підсумував Зеленський.

Нагадаємо

Президент Зеленський заявив, що українська армія з найбільшим бойовим досвідом може стати основою об'єднаних сил Європи. Він наголосив, що для збереження кадрового потенціалу після війни потрібна фінансова підтримка військових.