"Європа точно може це знайти": Зеленський назвав ключ до спільної армії ЄС

Київ • УНН

 • 270 перегляди

Президент Зеленський заявив, що українська армія з найбільшим бойовим досвідом може стати основою об'єднаних сил Європи. Він наголосив, що для збереження кадрового потенціалу після війни потрібна фінансова підтримка військових.

"Європа точно може це знайти": Зеленський назвав ключ до спільної армії ЄС
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський заявив, що основою для майбутніх об’єднаних сил Європи могла б стати українська армія, адже вона має найбільший бойовий досвід серед армій європейських країн. Про це глава держави сказав під час брифінгу, відповідаючи на запитання щодо того, що нині стримує Європу від створення об’єднаних сил та яку роль у них могла б відіграти Україна, передає УНН.

Деталі

Водночас він наголосив: нині швидкому створенню такої структури заважають юридичні та бюрократичні процедури, а також питання фінансування, на які під час війни в України "немає часу", оскільки держава зосереджена на фронті.

Усі розуміють, що в нас найбільша армія і найбезпечніша сьогодні, з реальним досвідом війни. Всі це розуміють з усіх армій Європи через те, що в нас війна. І тому основою для об’єднаних сил Європи могла би бути українська армія

- зазначив Зеленський.

Водночас він пояснив, що реалізація такої ідеї передбачає кілька кроків, зокрема юридичні, бюрократичні та пов’язані із залученням джерел фінансування. За словами президента, у період активних бойових дій Україна не може переорієнтувати ресурси на проходження цих процедур.

У нас на це немає часу, бо ми фокусуємося на фронті. Як тільки закінчиться війна, безумовно, ми б долучилися до цієї структури

- додав він.

Окремо Зеленський окреслив, що, на його думку, Європа може зробити вже зараз, не чекаючи завершення війни. Передусім, за його словами, йдеться про підготовку фінансової бази, яка дозволить утримати в армії людей із бойовим досвідом.

Президент підкреслив, що українська армія залишатиметься сильною, однак після війни частина військових може шукати іншу роботу, інший рівень оплати праці та інший життєвий шлях. Водночас, за його словами, важливо не втратити накопичений досвід, який Україна отримала в умовах повномасштабної війни.

Якщо ми хочемо мати додаткові сили, ми знаємо, що багато людей залишиться і хочуть залишитись. Але будуть люди, які захочуть шукати іншу роботу, іншу заробітну плату, інший напрямок життя. Але хочеться не втрачати їх досить

- пояснив Зеленський.

За його словами, щоб зберегти кадровий потенціал, потрібні додаткові, сильні фінансові підтримки для військовослужбовців, які мотивуватимуть їх залишатися у війську.

Для того, щоб не втрачати досвід, треба додаткові, сильні фінансові підтримки цих людей, заохочувати їх, щоб вони залишились в армії. Ось це для цього потрібне джерело. Європа точно може це знайти

- сказав президент.

Він назвав це одним із фундаментальних кроків для збереження людей із досвідом, який надалі має бути трансформований у передачу знань, технологій і тренувань.

Потім вони передаються відповідні знання, технології, тренування

- підсумував Зеленський.

Нагадаємо

Європейські країни обговорюють створення альтернативних безпекових форматів, таких як "коаліція охочих", через ослаблення ролі США. Україна, маючи унікальний досвід сучасної війни, є ключовою складовою європейської безпеки.

Олександра Василенко

