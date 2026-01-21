$43.180.08
50.320.20
ukenru
Ексклюзив
12:43 • 854 перегляди
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
10:55 • 11012 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
10:42 • 10271 перегляди
Посланець Трампа Віткофф повідомив про очікувану зустріч з путіним 22 січня
08:59 • 13706 перегляди
Готівки на руках в українців побільшало на 12,6% за рік: НБУ назвав головні причиниPhoto
20 січня, 20:12 • 33464 перегляди
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 54086 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 46805 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
20 січня, 15:45 • 76191 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37 • 40682 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
20 січня, 13:28 • 64045 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Науседа: суперечка щодо Гренландії затьмарює війну в Україні та грає на руку росії21 січня, 03:33 • 10317 перегляди
Пентагон планує скоротити свою участь у структурах НАТО - WP21 січня, 04:04 • 6452 перегляди
Літак Трампа здійснив вимушену посадку на шляху до Давосу через проблеми з електропроводкою21 січня, 04:33 • 17552 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 16222 перегляди
Республіканці починають чинити опір прагненню Трампа щодо Гренландії - FT08:33 • 15517 перегляди
Публікації
Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України
Ексклюзив
12:43 • 854 перегляди
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій12:13 • 2324 перегляди
Справа Odrex: родичі жертв лікування після виходу фільму "Осине гніздо" чекають на реакцію держави
Ексклюзив
10:55 • 11012 перегляди
День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути20 січня, 19:12 • 41155 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією 20 січня, 15:45 • 76191 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Алі Хаменеї
Юлія Тимошенко
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Давос
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Все що потрібно знати про знак зодіаку Водолій12:13 • 2324 перегляди
Spotify тестує функцію синхронізації аудіокниг з паперовими виданнями21 січня, 06:46 • 16401 перегляди
Що відбувається у шлюбі Міли Куніс та Ештона Кутчера: інсайдер говорять про напругу у стосунках20 січня, 17:49 • 20573 перегляди
На фоні скандалу зі старшим сином Девід Бекхем заговорив про помилки дітей20 січня, 17:16 • 26545 перегляди
Netflix змінює пропозицію злиття Warner Bros. на тлі тиску Paramount20 січня, 16:21 • 27311 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136

Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України

Київ • УНН

 • 896 перегляди

Європейські країни обговорюють створення альтернативних безпекових форматів, таких як "коаліція охочих", через ослаблення ролі США. Україна, маючи унікальний досвід сучасної війни, є ключовою складовою європейської безпеки.

Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України

Днями з’явилася інформація, що європейські країни дедалі частіше обговорюють можливість формування альтернативних або паралельних безпекових форматів - зокрема у вигляді так званої "коаліції охочих", яка могла б діяти навіть у разі ослаблення ролі США, про це зазначає Politico, пише УНН.

На цьому тлі дедалі помітнішою стає позиція України - держави, яка має унікальний досвід сучасної війни та вже фактично є складовою європейської безпеки.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Європа як окремий континент має мати сильні об’єднані збройні сили, однак це не означає конкуренцію зі США чи демонтаж НАТО.

Просто Європа - це окремий континент, яка має мати свою окрему сильну армію. Це не значить, що можна руйнувати або треба НАТО. Ні в якому разі. Йдеться, окремо, про Збройні Сили Європи. І тут не тільки про армію, яка має складатись, на мою думку, не менше трьох мільйонів людей, а про те, що це ще обмін технологіями, які дуже важливі

- зазначив Володимир Зеленський.

Президент заявив, що пропонував європейським лідерам створити об'єднані збройні сили у 3 млн солдатів 20.01.26, 15:26 • 2692 перегляди

За словами президента, Україна вже ділиться з партнерами технологіями та бойовим досвідом, здобутим у протистоянні з росією, і цей ресурс є критично важливим для всієї Європи.

Кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський зазначає, що розмови про створення європейських збройних сил точаться вже давно, однак саме зараз вони перейшли в активну фазу. Експерт підкреслює, що ключовим фактором є саме російська загроза, яка значно виходить за межі війни проти України.

Зрозуміло, що росія має значно ширші геополітичні амбіції, ніж тільки Україна. кремль прагне розширення експансії, зокрема за рахунок країн, які є членами Європейського Союзу

- каже Станіслав Желіховський.

За словами експерта, новий поштовх цим дискусіям надало повернення Дональда Трампа до Білого дому та загострення трансатлантичних суперечностей.

Ці розмови особливо активізувалися зараз, коли до Білого дому повернувся Дональд Трамп, який має дуже специфічні погляди щодо Північноатлантичного альянсу і відносин із Європою. Не можна виключати, що ці відносини можуть серйозно погіршитися, особливо на тлі ситуації навколо острова Гренландія

- зазначає експерт.

За словами Станіслава Желіховського, найближчим часом країни ЄС зосередяться на нарощуванні власних збройних сил і координації між ними.

"Чи вдасться найближчим часом створити єдине військове формування країн-членів ЄС - наразі сказати важко. Скоріш за все, держави Європейського Союзу зосередяться на посиленні власної обороноздатності".

Експерт підкреслює, що Україна вже зараз є ключовою складовою європейської безпеки, навіть без формального членства в ЄС.

Неприйняття України до форматів співпраці або до членства в ЄС означало б постріл у ногу для самої Європи. Неможливо говорити про ефективну обороноздатність Європейського Союзу без української держави

- каже експерт.

За його словами, український досвід війни, спільні оборонні проєкти та технології є унікальним активом.

Україна не може бути альтернативою США, але вона може стати свіжим подихом для європейської безпеки, вдихнути нове життя в оборонну систему Європи

- підкреслює Станіслав Желіховський.

Експерт також наголошує, що, попри ініціативи з посилення європейської безпеки, збереження міцних відносин зі Сполученими Штатами залишається критично важливим як для Європи, так і для України. США є ключовим трансатлантичним партнером з потужними збройними силами і ядерним потенціалом, і навіть за розвитку європейських оборонних форматів співпраця з Вашингтоном не може бути згорнута

Нещодавно УНН  вже аналізував, як європейські країни готуються до можливих воєнних викликів. Продовжуючи цю тему, експерт-міжнародник окреслив держави, які вже зараз демонструють найвищий рівень готовності - як у вузькому розумінні Європи, так і в ширшому безпековому контексті.

Якщо говорити у вузькому значенні, тобто про сам Європейський Союз, то я б передусім виділив Францію, також посилюється Німеччина, і також досить ефективно реформує свої збройні сили Польща. Вона фактично перебуває на передовій західного світу, розуміючи загрозу з боку Росії, і вкладає великі кошти у військо. Якщо ж говорити у широкому сенсі Європи, то тут обов’язково варто згадати Україну та Велику Британію, які не є членами ЄС. Україна очевидно є однією з топових держав у військовому плані, а Велика Британія готова відігравати важливу роль у європейській безпеці

- відзначив Станіслав Желіховський.

За словами експерта, якщо говорити про держави, які можуть найсильніше проявити себе у сфері безпеки, то до такої умовної п’ятірки він відносить Україну, Велику Британію, Німеччину, Францію та Польщу. Окремо він зазначив, що в межах Європейського Союзу та Європи загалом сильні позиції мають і скандинавські країни, які також володіють потужними збройними силами та можуть відігравати важливу роль у регіональній безпеці.

Підсумовуючи, Станіслав Желіховський зазначив, що посилення європейських оборонних ініціатив є вигідним і для України. За його словами, залучення України до таких форматів може стати додатковим аргументом на користь її європейської інтеграції, зокрема в контексті членства в ЄС, оскільки українська держава вже має унікальний бойовий досвід, який є важливим для безпеки всього європейського континенту.

Андрій Тимощенков

ПолітикаНовини СвітуПублікації
Ядерна зброя
Техніка
Вибори в США
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
НАТО
Дональд Трамп
Європейський Союз
Франція
Велика Британія
Німеччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Польща