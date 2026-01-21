Нова оборонна архітектура Європи: чи здатна Європа створити власний оборонний альянс і якою буде роль України

Днями з’явилася інформація, що європейські країни дедалі частіше обговорюють можливість формування альтернативних або паралельних безпекових форматів - зокрема у вигляді так званої "коаліції охочих", яка могла б діяти навіть у разі ослаблення ролі США, про це зазначає Politico, пише УНН.

На цьому тлі дедалі помітнішою стає позиція України - держави, яка має унікальний досвід сучасної війни та вже фактично є складовою європейської безпеки.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Європа як окремий континент має мати сильні об’єднані збройні сили, однак це не означає конкуренцію зі США чи демонтаж НАТО.

Просто Європа - це окремий континент, яка має мати свою окрему сильну армію. Це не значить, що можна руйнувати або треба НАТО. Ні в якому разі. Йдеться, окремо, про Збройні Сили Європи. І тут не тільки про армію, яка має складатись, на мою думку, не менше трьох мільйонів людей, а про те, що це ще обмін технологіями, які дуже важливі - зазначив Володимир Зеленський.

Президент заявив, що пропонував європейським лідерам створити об'єднані збройні сили у 3 млн солдатів

За словами президента, Україна вже ділиться з партнерами технологіями та бойовим досвідом, здобутим у протистоянні з росією, і цей ресурс є критично важливим для всієї Європи.

Кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський зазначає, що розмови про створення європейських збройних сил точаться вже давно, однак саме зараз вони перейшли в активну фазу. Експерт підкреслює, що ключовим фактором є саме російська загроза, яка значно виходить за межі війни проти України.

Зрозуміло, що росія має значно ширші геополітичні амбіції, ніж тільки Україна. кремль прагне розширення експансії, зокрема за рахунок країн, які є членами Європейського Союзу - каже Станіслав Желіховський.

За словами експерта, новий поштовх цим дискусіям надало повернення Дональда Трампа до Білого дому та загострення трансатлантичних суперечностей.

Ці розмови особливо активізувалися зараз, коли до Білого дому повернувся Дональд Трамп, який має дуже специфічні погляди щодо Північноатлантичного альянсу і відносин із Європою. Не можна виключати, що ці відносини можуть серйозно погіршитися, особливо на тлі ситуації навколо острова Гренландія - зазначає експерт.

За словами Станіслава Желіховського, найближчим часом країни ЄС зосередяться на нарощуванні власних збройних сил і координації між ними.

"Чи вдасться найближчим часом створити єдине військове формування країн-членів ЄС - наразі сказати важко. Скоріш за все, держави Європейського Союзу зосередяться на посиленні власної обороноздатності".

Експерт підкреслює, що Україна вже зараз є ключовою складовою європейської безпеки, навіть без формального членства в ЄС.

Неприйняття України до форматів співпраці або до членства в ЄС означало б постріл у ногу для самої Європи. Неможливо говорити про ефективну обороноздатність Європейського Союзу без української держави - каже експерт.

За його словами, український досвід війни, спільні оборонні проєкти та технології є унікальним активом.

Україна не може бути альтернативою США, але вона може стати свіжим подихом для європейської безпеки, вдихнути нове життя в оборонну систему Європи - підкреслює Станіслав Желіховський.

Експерт також наголошує, що, попри ініціативи з посилення європейської безпеки, збереження міцних відносин зі Сполученими Штатами залишається критично важливим як для Європи, так і для України. США є ключовим трансатлантичним партнером з потужними збройними силами і ядерним потенціалом, і навіть за розвитку європейських оборонних форматів співпраця з Вашингтоном не може бути згорнута

Нещодавно УНН вже аналізував, як європейські країни готуються до можливих воєнних викликів. Продовжуючи цю тему, експерт-міжнародник окреслив держави, які вже зараз демонструють найвищий рівень готовності - як у вузькому розумінні Європи, так і в ширшому безпековому контексті.

Якщо говорити у вузькому значенні, тобто про сам Європейський Союз, то я б передусім виділив Францію, також посилюється Німеччина, і також досить ефективно реформує свої збройні сили Польща. Вона фактично перебуває на передовій західного світу, розуміючи загрозу з боку Росії, і вкладає великі кошти у військо. Якщо ж говорити у широкому сенсі Європи, то тут обов’язково варто згадати Україну та Велику Британію, які не є членами ЄС. Україна очевидно є однією з топових держав у військовому плані, а Велика Британія готова відігравати важливу роль у європейській безпеці - відзначив Станіслав Желіховський.

За словами експерта, якщо говорити про держави, які можуть найсильніше проявити себе у сфері безпеки, то до такої умовної п’ятірки він відносить Україну, Велику Британію, Німеччину, Францію та Польщу. Окремо він зазначив, що в межах Європейського Союзу та Європи загалом сильні позиції мають і скандинавські країни, які також володіють потужними збройними силами та можуть відігравати важливу роль у регіональній безпеці.

Підсумовуючи, Станіслав Желіховський зазначив, що посилення європейських оборонних ініціатив є вигідним і для України. За його словами, залучення України до таких форматів може стати додатковим аргументом на користь її європейської інтеграції, зокрема в контексті членства в ЄС, оскільки українська держава вже має унікальний бойовий досвід, який є важливим для безпеки всього європейського континенту.