Погрози Трампа щодо Гренландії змушують Європу розглядати альянс без США, з варіантом "коаліції охочих" з врахуванням міці України - Politico

Погрози президент США Дональда Трампа щодо Гренландії підштовхують Європу до "розриву" з Америкою, і в умовах, коли НАТО поставлено під сумнів, деякі офіційні особи бачать у "коаліції охочих" основу для нового альянсу без США - і якщо врахувати військову міць України, додавши до неї, серед інших, військову міць Франції, Німеччини, Польщі та Великої Британії, потенційна збройна міць "коаліції охочих" буде величезною і включатиме як ядерні, так і неядерні держави, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Як і в багатьох інших невдалих відносинах, з моменту повернення Дональда Трампа до Білого дому рік тому, це історія суперечок, невисловленої напруженості та спроб зберегти видимість благополуччя на публіці.

Але для багатьох європейських урядів, включаючи найдавніших та найвірніших союзників Америки, погроза Трампа щодо каральних мит проти будь-кого, хто спробує перешкодити йому захопити Гренландію, стала останньою краплею. "Розлучення", на їхню думку, "тепер неминуче", пише видання.

У приватних розмовах розчаровані європейські чиновники називають поспіх Трампа анексувати суверенну данську територію "божевільним" та "безумним", запитуючи, чи не застряг він у своєму "режимі воїна" після своєї венесуельської авантюри, і кажучи, що він заслуговує на найжорсткішу відплату Європи за те, що багато хто вважає явним і нічим не спровокованим "нападом" на союзників по той бік Атлантики.

"Я думаю, що це сприймається як крок занадто далеко, - сказав один європейський дипломат. - Європу критикують за її слабкість проти Трампа. У цьому є певна правда, але є й червоні лінії".

Високопоставлені європейські чиновники дедалі більше вважають, що настав час визнати правду про те, що Америка Трампа більше не є надійним торговельним партнером, а тим більше надійним союзником у сфері безпеки, і терміново подивитися в майбутнє. "У політиці США відбуваються зміни, і в багатьох стосунках вони є постійними, - за словами високопосадовця європейського уряду. - Вичікування - це не рішення. Потрібно впорядковано та скоординовано перейти до нової реальності".

Ця координація вже розпочалася, як і велика розмова про те, що буде далі, пише видання.

Якщо не відбудеться радикальної зміни підходу Сполучених Штатів, цей процес, імовірно, завершиться радикальною перебудовою Заходу, яка порушить глобальний баланс сил. Наслідки варіюються від трансатлантичної економічної шкоди через зростання торговельної напруженості до ризиків для безпеки, на тлі того, як Європа намагається захистити себе без американської допомоги, перш ніж вона буде повністю готова до цього, пише видання.

Імовірно, Сполучені Штати також зазнають певних витрат, наприклад, через їхню здатність проєктувати жорстку силу в Африці та на Близькому Сході без доступу до мережі баз, злітно-посадкових смуг та логістичної підтримки, яку зараз надає Європа.

Майбутнє після відходу США

Поряд з усіма розмовами про відповідні заходи, спрямовані на торгівлю США, дипломати та урядовці в столицях країн також розмірковують над тим, що може принести довгостроковий розрив з Вашингтоном.

Для більшості ця перспектива є болісною, вона покладе край 80 рокам мирної співпраці, взаємної підтримки та вигідної торгівлі та завдасть смертельного удару НАТО в його нинішньому вигляді. Багато урядів хочуть врятувати те, що можуть, тоді як лідерка ультраправих в Італії Джорджа Мелоні намагається відновити відносини, зазначає видання.

Але для деяких урядовців майбутнє західних союзників після відходу США неважко уявити, пише видання.

По-перше, європейські держави, включаючи ті, що не входять до ЄС, як-от Велика Британія та Норвегія, провели значну частину другого терміну Трампа, працюючи у дедалі ефективнішій групі, яка вже діє без Америки: так званій "коаліції охочих" для підтримки України. Радники з національної безпеки з 35 урядів перебувають у регулярному контакті, часто зустрічаючись онлайн та особисто, а також взаємодіючи за допомогою менш формальних текстових повідомлень, пише видання. "Вони звикли шукати багатосторонні рішення у світі, де Трамп є великою частиною проблеми", пише видання.

Рівень довіри в цих колах загалом високий, за словами людей, знайомих з тим, як працює група. І це не лише на рівні посадовців: національні лідери самі засукають рукави та працюють у нових тісних угрупованнях.

Лідери, включаючи Кіра Стармера з Великої Британії, Еммануеля Макрона з Франції та Фрідріха Мерца з Німеччини, а також президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн, Александра Стубба з Фінляндії та Мелоні з Італії, регулярно переписуються один з одним - часто в одному груповому чаті, пише видання.

Лідери, які обмінюються текстовими повідомленнями

"За останній рік вони виробили добре відпрацьовану процедуру обміну повідомленнями щоразу, коли Трамп робить щось дике та потенційно шкідливе", - ідеться у публікації. "Коли справи починають швидко рухатися, важко координувати дії, і цей груповий [чат] справді ефективний, - сказала одна людина, знайома з цією домовленістю. - Це багато говорить про особисті відносини та їхнє значення".

Ця "неформальна, але активна" система відома як Вашингтонська група (Washington Group), на честь групи європейських лідерів, які відвідали Білий дім разом з Президентом України Володимиром Зеленським минулого серпня.

Їхній підхід протягом минулого року здебільшого полягав у тому, щоб зберігати спокій та реагувати на його політичні дії, а не клювати на його провокаційні слова, пише видання. "Цей дух змастив колеса мирного процесу в Україні, коли "коаліція охочих" наблизилася до укладення рамкового мирного плану, під яким підписалися США, включаючи гарантії безпеки Америки для України. Це значне досягнення, враховуючи, що раніше Трамп виключав роль американських військових", пише видання.

Але скандал, який Трамп влаштував через Гренландію, тепер перехилив чашу терезів, зазначає видання.

"Зник той м’який підхід до погроз американського президента. Навіть Стармер, зазвичай найобережніший з лідерів, назвав погрозу президента щодо мит "хибною", зокрема, очевидно, під час прямої розмови з Трампом у неділю", пише видання.

Криза щодо Гренландії зосередила увагу на питанні, як рухатися далі без Америки поруч, зауважує видання.

"Коаліція охочих починалася з України, - сказав інший дипломат. - Але вона створила дуже тісні зв’язки між деякими ключовими людьми в столицях. Вони будують довіру, а також схильність до співпраці. Вони знають один одного на ім’я, і з ними легко зв’язатися та надсилати текстові повідомлення".

Питання НАТО

Цей формат потенційно може стати ґрунтом для нового альянсу безпеки в епоху, коли США більше не підтримують НАТО та європейську безпеку. Нова домовленість не виключатиме співпрацю з Америкою, але й не сприйматиме її як належне - ідеться у публікації.

Також у текстових чатах з лідерами Вашингтонської групи фігурує сам Зеленський, що вносить ще одну цікаву ідею. Україна є, безумовно, найбільш мілітаризованою країною серед представлених, з величезною армією, високотехнологічною індустрією виробництва безпілотників та більшим досвідом у реаліях ведення війни, ніж будь-хто інший - пише видання.

"Хоча Україна давно прагне членства в НАТО, зараз це здається меншою нагородою, ніж колись, оскільки обіцянки Америки підкріпити будь-які гарантії безпеки з кожним днем ​​стають все менш переконливими", - сказано у публікації.

Якщо врахувати військову міць України, додавши до неї, серед інших, військову міць Франції, Німеччини, Польщі та Великої Британії, потенційна збройна міць "коаліції охочих" буде величезною і включатиме як ядерні, так і неядерні держави - ідеться у публікації.

Хоча потреба Європи захищатися за меншої підтримки Америки, як зазначається, є старою темою для розмов, "останніми днями з'явився шквал ініціатив та заголовків з Брюсселя". Офіційно ЄС вирішив бути здатним захищати себе до 2030 року.

Комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс тиждень тому запропонував створити постійну армію ЄС чисельністю 100 000 осіб та відродив ідею Європейської ради безпеки (European Security Council) з приблизно 12 членів, включаючи Велику Британію. Фон дер Ляєн рекламувала нову Європейську стратегію безпеки (European Security Strategy), хоча деталей поки що надано мало.

Існує широка згода з тим, що ці розмови про нову архітектуру європейської безпеки мають відбутися, і швидко. Лідери ЄС зустрінуться особисто на екстреному саміті найближчими днями, щоб обговорити реакцію на погрози Трампа щодо Гренландії, хоча обговорення може бути набагато ширшим - зазначає видання.

Оскільки Трамп має відвідати Всесвітній економічний форум у Давосі, існує також можливість особистих переговорів між європейською та американською сторонами, пише видання.

Після розмови з Мерцем, Макроном, Стармером та Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, фон дер Ляєн заявила в неділю, що європейці будуть "твердо стояти" на своєму зобов'язанні захищати Гренландію. "Ми стійко та рішуче зустрінемо ці виклики нашій європейській солідарності", - сказала вона.

З огляду на нинішній момент, також знадобиться певне креативне мислення, зауважує видання.