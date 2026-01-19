Угрозы Трампа по поводу Гренландии заставляют Европу рассматривать альянс без США, с вариантом "коалиции желающих" с учетом мощи Украины - Politico

Угрозы президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии подталкивают Европу к "разрыву" с Америкой, и в условиях, когда НАТО поставлено под сомнение, некоторые официальные лица видят в "коалиции желающих" основу для нового альянса без США - и если учесть военную мощь Украины, добавив к ней, среди прочих, военную мощь Франции, Германии, Польши и Великобритании, потенциальная вооруженная мощь "коалиции желающих" будет огромной и будет включать как ядерные, так и неядерные государства, сообщает Politico, пишет УНН.

Как и во многих других неудачных отношениях, с момента возвращения Дональда Трампа в Белый дом год назад, это история споров, невысказанной напряженности и попыток сохранить видимость благополучия на публике.

Но для многих европейских правительств, включая старейших и вернейших союзников Америки, угроза Трампа относительно карательных пошлин против любого, кто попытается помешать ему захватить Гренландию, стала последней каплей. "Развод", по их мнению, "теперь неизбежен", пишет издание.

В частных беседах разочарованные европейские чиновники называют поспешность Трампа аннексировать суверенную датскую территорию "безумной" и "безумной", спрашивая, не застрял ли он в своем "режиме воина" после своей венесуэльской авантюры, и говоря, что он заслуживает самой жесткой мести Европы за то, что многие считают явным и ничем не спровоцированным "нападением" на союзников по ту сторону Атлантики.

"Я думаю, что это воспринимается как шаг слишком далеко, - сказал один европейский дипломат. - Европу критикуют за ее слабость против Трампа. В этом есть определенная правда, но есть и красные линии".

Высокопоставленные европейские чиновники все больше считают, что настало время признать правду о том, что Америка Трампа больше не является надежным торговым партнером, а тем более надежным союзником в сфере безопасности, и срочно посмотреть в будущее. "В политике США происходят изменения, и во многих отношениях они являются постоянными, - по словам высокопоставленного чиновника европейского правительства. - Выжидание - это не решение. Нужно упорядоченно и скоординированно перейти к новой реальности".

Эта координация уже началась, как и большой разговор о том, что будет дальше, пишет издание.

Если не произойдет радикального изменения подхода Соединенных Штатов, этот процесс, вероятно, завершится радикальной перестройкой Запада, которая нарушит глобальный баланс сил. Последствия варьируются от трансатлантического экономического ущерба из-за роста торговой напряженности до рисков для безопасности, на фоне того, как Европа пытается защитить себя без американской помощи, прежде чем она будет полностью готова к этому, пишет издание.

Вероятно, Соединенные Штаты также понесут определенные издержки, например, из-за их способности проецировать жесткую силу в Африке и на Ближнем Востоке без доступа к сети баз, взлетно-посадочных полос и логистической поддержки, которую сейчас предоставляет Европа.

Будущее после ухода США

Наряду со всеми разговорами о соответствующих мерах, направленных на торговлю США, дипломаты и правительственные чиновники в столицах стран также размышляют над тем, что может принести долгосрочный разрыв с Вашингтоном.

Для большинства эта перспектива является болезненной, она положит конец 80 годам мирного сотрудничества, взаимной поддержки и выгодной торговли и нанесет смертельный удар НАТО в его нынешнем виде. Многие правительства хотят спасти то, что могут, тогда как лидер ультраправых в Италии Джорджа Мелони пытается восстановить отношения, отмечает издание.

Но для некоторых чиновников будущее западных союзников после ухода США нетрудно представить, пишет издание.

Во-первых, европейские государства, включая те, что не входят в ЕС, такие как Великобритания и Норвегия, провели значительную часть второго срока Трампа, работая в все более эффективной группе, которая уже действует без Америки: так называемой "коалиции желающих" для поддержки Украины. Советники по национальной безопасности из 35 правительств находятся в регулярном контакте, часто встречаясь онлайн и лично, а также взаимодействуя с помощью менее формальных текстовых сообщений, пишет издание. "Они привыкли искать многосторонние решения в мире, где Трамп является большой частью проблемы", пишет издание.

Уровень доверия в этих кругах в целом высок, по словам людей, знакомых с тем, как работает группа. И это не только на уровне должностных лиц: национальные лидеры сами засучивают рукава и работают в новых тесных группировках.

Лидеры, включая Кира Стармера из Великобритании, Эммануэля Макрона из Франции и Фридриха Мерца из Германии, а также президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, Александра Стубба из Финляндии и Мелони из Италии, регулярно переписываются друг с другом - часто в одном групповом чате, пишет издание.

Лидеры, обменивающиеся текстовыми сообщениями

"За последний год они выработали хорошо отработанную процедуру обмена сообщениями каждый раз, когда Трамп делает что-то дикое и потенциально вредное", - говорится в публикации. "Когда дела начинают быстро двигаться, трудно координировать действия, и этот групповой [чат] действительно эффективен, - сказал один человек, знакомый с этой договоренностью. - Это много говорит о личных отношениях и их значении".

Эта "неформальная, но активная" система известна как Вашингтонская группа (Washington Group), в честь группы европейских лидеров, посетивших Белый дом вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским в прошлом августе.

Их подход в течение прошлого года в основном заключался в том, чтобы сохранять спокойствие и реагировать на его политические действия, а не клевать на его провокационные слова, пишет издание. "Этот дух смазал колеса мирного процесса в Украине, когда "коалиция желающих" приблизилась к заключению рамочного мирного плана, под которым подписались США, включая гарантии безопасности Америки для Украины. Это значительное достижение, учитывая, что ранее Трамп исключал роль американских военных", пишет издание.

Но скандал, который Трамп устроил из-за Гренландии, теперь перевесил чашу весов, отмечает издание.

"Исчез тот мягкий подход к угрозам американского президента. Даже Стармер, обычно самый осторожный из лидеров, назвал угрозу президента относительно пошлин "ошибочной", в частности, очевидно, во время прямого разговора с Трампом в воскресенье", пишет издание.

Кризис вокруг Гренландии сосредоточил внимание на вопросе, как двигаться дальше без Америки рядом, отмечает издание.

"Коалиция желающих начиналась с Украины, - сказал другой дипломат. - Но она создала очень тесные связи между некоторыми ключевыми людьми в столицах. Они строят доверие, а также склонность к сотрудничеству. Они знают друг друга по имени, и с ними легко связаться и отправлять текстовые сообщения".

Вопрос НАТО

Этот формат потенциально может стать основой для нового альянса безопасности в эпоху, когда США больше не поддерживают НАТО и европейскую безопасность. Новая договоренность не будет исключать сотрудничество с Америкой, но и не будет воспринимать ее как должное - говорится в публикации.

Также в текстовых чатах с лидерами Вашингтонской группы фигурирует сам Зеленский, что вносит еще одну интересную идею. Украина является, безусловно, наиболее милитаризованной страной среди представленных, с огромной армией, высокотехнологичной индустрией производства беспилотников и большим опытом в реалиях ведения войны, чем кто-либо другой - пишет издание.

"Хотя Украина давно стремится к членству в НАТО, сейчас это кажется меньшей наградой, чем когда-то, поскольку обещания Америки подкрепить любые гарантии безопасности с каждым днем ​​становятся все менее убедительными", - сказано в публикации.

Если учесть военную мощь Украины, добавив к ней, среди прочих, военную мощь Франции, Германии, Польши и Великобритании, потенциальная вооруженная мощь "коалиции желающих" будет огромной и будет включать как ядерные, так и неядерные государства - говорится в публикации.

Хотя потребность Европы защищаться при меньшей поддержке Америки, как отмечается, является старой темой для разговоров, "в последние дни появился шквал инициатив и заголовков из Брюсселя". Официально ЕС решил быть способным защищать себя до 2030 года.

Комиссар ЕС по вопросам обороны Андрюс Кубилюс неделю назад предложил создать постоянную армию ЕС численностью 100 000 человек и возродил идею Европейского совета безопасности (European Security Council) из примерно 12 членов, включая Великобританию. Фон дер Ляйен рекламировала новую Европейскую стратегию безопасности (European Security Strategy), хотя деталей пока что предоставлено мало.

Существует широкое согласие с тем, что эти разговоры о новой архитектуре европейской безопасности должны состояться, и быстро. Лидеры ЕС встретятся лично на экстренном саммите в ближайшие дни, чтобы обсудить реакцию на угрозы Трампа относительно Гренландии, хотя обсуждение может быть гораздо шире - отмечает издание.

Поскольку Трамп должен посетить Всемирный экономический форум в Давосе, существует также возможность личных переговоров между европейской и американской сторонами, пишет издание.

После разговора с Мерцем, Макроном, Стармером и Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, фон дер Ляйен заявила в воскресенье, что европейцы будут "твердо стоять" на своем обязательстве защищать Гренландию. "Мы стойко и решительно встретим эти вызовы нашей европейской солидарности", - сказала она.

Учитывая нынешний момент, также понадобится некоторое креативное мышление, отмечает издание.