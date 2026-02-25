Вступ України до ЄС у 2027 році нереалістичний - міністр уряду Австрії

$43.260.03
50.970.04
ukenru
08:12 • 1382 перегляди
Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні
24 лютого, 18:45 • 13317 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого, 18:34 • 22617 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
24 лютого, 18:23 • 19260 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
24 лютого, 17:32 • 18989 перегляди
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 16:08 • 16418 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
24 лютого, 15:23 • 15633 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
24 лютого, 14:55 • 15830 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
24 лютого, 14:05 • 13761 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 29973 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3.6м/с
91%
748мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Окупанти обнулили трудовий стаж мешканцям Херсонщини - ЦНС24 лютого, 22:57 • 6502 перегляди
Віткофф: жодної мирної угоди не може бути доти, доки українці не матимуть відчуття того, що війна може повторитися24 лютого, 23:31 • 11516 перегляди
росія в Радбезі ООН: Європа не налаштована на підтримку тристоронніх переговорів щодо врегулювання "української кризи"25 лютого, 00:08 • 7414 перегляди
росіяни скуповують нерухомість поблизу військових об'єктів у Європі - The Telegraph25 лютого, 00:45 • 10195 перегляди
Київ ніколи не погодиться на територіальні поступки росії - Україна в Радбезі ООН25 лютого, 02:32 • 5456 перегляди
Публікації
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 29973 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 40574 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 58408 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 75738 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 78328 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Марко Рубіо
Джон Реткліфф (політик)
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Європа
Іран
Реклама
УНН Lite
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 9704 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 13684 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 16207 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 21234 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 30052 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Дипломатка
Соціальна мережа
Золото

Вступ України до ЄС у 2027 році нереалістичний - міністр уряду Австрії

Київ • УНН

 • 322 перегляди

Міністр Європи, інтеграції та сім'ї Австрії Клаудія Бауер висловила скепсис щодо прискорення вступу України до ЄС, назвавши дедлайн у 2027 році нереалістичним. Вона наголосила на необхідності реформ та дотриманні стандартів, посилаючись на приклад Чорногорії.

Вступ України до ЄС у 2027 році нереалістичний - міністр уряду Австрії

Міністр Європи, інтеграції та сім'ї Австрії Клаудія Бауер висловила скепсис щодо прискорення процесу вступу України до Європейського Союзу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

Президент України Володимир Зеленський напередодні 4-ї річниці повномасштабного російського вторгнення закликав європейські країни встановити кінцевий термін для вступу України в ЄС. Дедлайном він запропонував 2027 рік.

Клаудія Бауер заявила: це "не тільки амбітно, але й нереалістично". Вона нагадала, що існують чіткі правила та умови, за яких країна може стати членом Європейського Союзу. Ці правила стосуються будь-якої країни, що прагне вступити до ЄС, без виключення.

Також міністр нагадала про приклад Чорногорії, яка розпочала переговори про вступ в Євросоюз у 2012 році і хоче приєднатися до ЄС в 2028 році.

У випадку України переговори ще навіть не розпочалися, а в деяких сферах існує величезна потреба в реформах. Ми не можемо застосовувати подвійні стандарти; не може бути жодних прискорених процедур

- йдеться в заяві міністра.

Водночас Бауер розкритикувала політику Угорщини за блокування рішень ЄС щодо майбутнього членства України.

Нагадаємо

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна на правильному шляху до членства в ЄС. За її словами, вступ до ЄС є процесом, "заснованим на заслугах", а темпи залежать насамперед від країни-кандидата.

Євген Устименко

ПолітикаСвіт