Вступ України до ЄС у 2027 році нереалістичний - міністр уряду Австрії
Київ • УНН
Міністр Європи, інтеграції та сім'ї Австрії Клаудія Бауер висловила скепсис щодо прискорення вступу України до ЄС, назвавши дедлайн у 2027 році нереалістичним. Вона наголосила на необхідності реформ та дотриманні стандартів, посилаючись на приклад Чорногорії.
Міністр Європи, інтеграції та сім'ї Австрії Клаудія Бауер висловила скепсис щодо прискорення процесу вступу України до Європейського Союзу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Financial Times.
Деталі
Президент України Володимир Зеленський напередодні 4-ї річниці повномасштабного російського вторгнення закликав європейські країни встановити кінцевий термін для вступу України в ЄС. Дедлайном він запропонував 2027 рік.
Клаудія Бауер заявила: це "не тільки амбітно, але й нереалістично". Вона нагадала, що існують чіткі правила та умови, за яких країна може стати членом Європейського Союзу. Ці правила стосуються будь-якої країни, що прагне вступити до ЄС, без виключення.
Також міністр нагадала про приклад Чорногорії, яка розпочала переговори про вступ в Євросоюз у 2012 році і хоче приєднатися до ЄС в 2028 році.
У випадку України переговори ще навіть не розпочалися, а в деяких сферах існує величезна потреба в реформах. Ми не можемо застосовувати подвійні стандарти; не може бути жодних прискорених процедур
Водночас Бауер розкритикувала політику Угорщини за блокування рішень ЄС щодо майбутнього членства України.
Нагадаємо
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна на правильному шляху до членства в ЄС. За її словами, вступ до ЄС є процесом, "заснованим на заслугах", а темпи залежать насамперед від країни-кандидата.