Вступ України до ЄС у 2027 році нереалістичний - міністр уряду Австрії

Міністр Європи, інтеграції та сім'ї Австрії Клаудія Бауер висловила скепсис щодо прискорення процесу вступу України до Європейського Союзу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Financial Times.

Президент України Володимир Зеленський напередодні 4-ї річниці повномасштабного російського вторгнення закликав європейські країни встановити кінцевий термін для вступу України в ЄС. Дедлайном він запропонував 2027 рік.

Клаудія Бауер заявила: це "не тільки амбітно, але й нереалістично". Вона нагадала, що існують чіткі правила та умови, за яких країна може стати членом Європейського Союзу. Ці правила стосуються будь-якої країни, що прагне вступити до ЄС, без виключення.

Також міністр нагадала про приклад Чорногорії, яка розпочала переговори про вступ в Євросоюз у 2012 році і хоче приєднатися до ЄС в 2028 році.

У випадку України переговори ще навіть не розпочалися, а в деяких сферах існує величезна потреба в реформах. Ми не можемо застосовувати подвійні стандарти; не може бути жодних прискорених процедур