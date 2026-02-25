$43.260.03
24 февраля, 18:45 • 12933 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
24 февраля, 18:34 • 22257 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
24 февраля, 18:23 • 18922 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
24 февраля, 17:32 • 18717 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
24 февраля, 16:08 • 16272 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
24 февраля, 15:23 • 15511 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
24 февраля, 14:55 • 15788 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
24 февраля, 14:05 • 13736 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 29652 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
24 февраля, 12:04 • 14382 просмотра
Генштаб подтвердил поражение МТС "Рубикона" и других объектов оккупантов, в том числе с помощью ATACMS
Эксклюзивы
Вступление Украины в ЕС в 2027 году нереалистично - министр правительства Австрии

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Министр Европы, интеграции и семьи Австрии Клаудия Бауэр выразила скепсис относительно ускорения вступления Украины в ЕС, назвав дедлайн в 2027 году нереалистичным. Она подчеркнула необходимость реформ и соблюдения стандартов, ссылаясь на пример Черногории.

Вступление Украины в ЕС в 2027 году нереалистично - министр правительства Австрии

Министр Европы, интеграции и семьи Австрии Клаудия Бауэр выразила скепсис относительно ускорения процесса вступления Украины в Европейский Союз. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.

Подробности

Президент Украины Владимир Зеленский накануне 4-й годовщины полномасштабного российского вторжения призвал европейские страны установить конечный срок для вступления Украины в ЕС. Дедлайном он предложил 2027 год.

Клаудия Бауэр заявила: это "не только амбициозно, но и нереалистично". Она напомнила, что существуют четкие правила и условия, при которых страна может стать членом Европейского Союза. Эти правила касаются любой страны, стремящейся вступить в ЕС, без исключения.

Также министр напомнила о примере Черногории, которая начала переговоры о вступлении в Евросоюз в 2012 году и хочет присоединиться к ЕС в 2028 году.

В случае Украины переговоры еще даже не начались, а в некоторых сферах существует огромная потребность в реформах. Мы не можем применять двойные стандарты; не может быть никаких ускоренных процедур

- говорится в заявлении министра.

В то же время Бауэр раскритиковала политику Венгрии за блокирование решений ЕС относительно будущего членства Украины.

Напомним

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина на правильном пути к членству в ЕС. По ее словам, вступление в ЕС является процессом, "основанным на заслугах", а темпы зависят прежде всего от страны-кандидата.

Евгений Устименко

