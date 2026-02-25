Вступление Украины в ЕС в 2027 году нереалистично - министр правительства Австрии

Министр Европы, интеграции и семьи Австрии Клаудия Бауэр выразила скепсис относительно ускорения процесса вступления Украины в Европейский Союз. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне 4-й годовщины полномасштабного российского вторжения призвал европейские страны установить конечный срок для вступления Украины в ЕС. Дедлайном он предложил 2027 год.

Клаудия Бауэр заявила: это "не только амбициозно, но и нереалистично". Она напомнила, что существуют четкие правила и условия, при которых страна может стать членом Европейского Союза. Эти правила касаются любой страны, стремящейся вступить в ЕС, без исключения.

Также министр напомнила о примере Черногории, которая начала переговоры о вступлении в Евросоюз в 2012 году и хочет присоединиться к ЕС в 2028 году.

В случае Украины переговоры еще даже не начались, а в некоторых сферах существует огромная потребность в реформах. Мы не можем применять двойные стандарты; не может быть никаких ускоренных процедур