Вступление Украины в ЕС в 2027 году нереалистично - министр правительства Австрии
Киев • УНН
Министр Европы, интеграции и семьи Австрии Клаудия Бауэр выразила скепсис относительно ускорения вступления Украины в ЕС, назвав дедлайн в 2027 году нереалистичным. Она подчеркнула необходимость реформ и соблюдения стандартов, ссылаясь на пример Черногории.
Министр Европы, интеграции и семьи Австрии Клаудия Бауэр выразила скепсис относительно ускорения процесса вступления Украины в Европейский Союз. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Financial Times.
Подробности
Президент Украины Владимир Зеленский накануне 4-й годовщины полномасштабного российского вторжения призвал европейские страны установить конечный срок для вступления Украины в ЕС. Дедлайном он предложил 2027 год.
Клаудия Бауэр заявила: это "не только амбициозно, но и нереалистично". Она напомнила, что существуют четкие правила и условия, при которых страна может стать членом Европейского Союза. Эти правила касаются любой страны, стремящейся вступить в ЕС, без исключения.
Также министр напомнила о примере Черногории, которая начала переговоры о вступлении в Евросоюз в 2012 году и хочет присоединиться к ЕС в 2028 году.
В случае Украины переговоры еще даже не начались, а в некоторых сферах существует огромная потребность в реформах. Мы не можем применять двойные стандарты; не может быть никаких ускоренных процедур
В то же время Бауэр раскритиковала политику Венгрии за блокирование решений ЕС относительно будущего членства Украины.
Напомним
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина на правильном пути к членству в ЕС. По ее словам, вступление в ЕС является процессом, "основанным на заслугах", а темпы зависят прежде всего от страны-кандидата.