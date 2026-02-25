$43.260.03
Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні
24 лютого
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
24 лютого
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
24 лютого
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мир
Ексклюзив
24 лютого
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
24 лютого
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
24 лютого
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
24 лютого
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
24 лютого
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
24 лютого, 12:55
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 29993 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров'я людини - коментар лікаря
24 лютого, 09:05
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 40592 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу
23 лютого, 14:00
"Скарги на клініку Odrex не закінчуються",– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
23 лютого, 13:20
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 75756 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
23 лютого, 13:02
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 78346 перегляди
Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні

Київ • УНН

 • 1460 перегляди

Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив про направлення до Міжнародного кримінального суду інформації щодо атак рф на енергетичну інфраструктуру України. Ці удари, які тривали з липня 2025 року по лютий 2026 року, призвели до загибелі 11 та поранення 68 цивільних осіб.

Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні

До Міжнародного кримінального суду скеровано матеріали щодо атак рф на енергетичну інфраструктуру України, повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко у середу у соцмережах, пише УНН.

Скерував до Офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду інформаційне повідомлення про атаки рф на об’єкти енергетики України у період з липня 2025 року по лютий 2026 року

- написав Кравченко.

Деталі

Документ, зі слів Кравченка, підготовлено Офісом Генерального прокурора спільно з Головним слідчим управлінням Служби безпеки України та Міжвідомчою робочою групою військових спеціалістів відповідно до статті 15 Римського статуту МКС.

"Впродовж цьогорічного опалювального сезону удари, організовані вищим військово-політичним керівництвом рф, були спрямовані на всі види об’єктів енергетики в більшості регіонів України", - зазначив Генпрокурор.

Атаки, з його слів, здійснювалися у форматі тривалих масованих комбінованих ударів із застосуванням засобів ураження наземного, повітряного та морського базування. "Їх інтенсивність перевищує разом взяті попередні періоди масованих атак з жовтня 2022 року по березень 2023 року та з березня 2024 року по березень 2025 року", - повідомив Генпрокурор.

За даними Генпрокурора, "уражено весь технологічний ланцюг енергосистеми − від генерації до магістральної передачі та розподілу". "Пошкоджень зазнали ТЕС, ГЕС, ТЕЦ і розподільчі мережі. Кумулятивний ефект обстрілів з урахуванням погодних умов зробив цю кампанію більш системною та руйнівною, ніж попередні. Наслідки відчув майже кожен мешканець України", - повідомив Кравченко.

Внаслідок ракетних атак на об’єкти енергетики за вказаний період загинуло 11 та поранено 68 цивільних осіб

- вказав Генпрокурор.

Кравченко наголосив: "Жодної військової переваги ці напади не дали та не могли дати. Їх мета − тероризування населення та створення непридатних умов для проживання. Ми розглядаємо ворожі атаки як широкомасштабний та систематичний напад, який має ознаки злочинів проти людяності".

Офіс Прокурора МКС поінформовано про хронологію атак, їх наслідки, потенційно причетні підрозділи зс рф і представників військово-політичного керівництва рф, які могли віддавати накази. Повідомлення скеровано для розгляду можливості розширення обвинувачень щодо посадових осіб рф, які вже перебувають у фокусі розслідування Офісу Прокурора МКС, а також з метою встановлення інших осіб, причетних до злочинів, що підпадають під юрисдикцію МКС

- повідомив Кравченко.

З його слів, робота зі збору та систематизації доказів триває. Вони можуть бути надані на запит Офісу Прокурора МКС у порядку, визначеному КПК України та Римським статутом МКС.

"Вдячні Офісу Прокурора МКС за послідовну позицію щодо притягнення винних у міжнародних злочинах до відповідальності та розраховуємо на подальшу ефективну співпрацю задля забезпечення невідворотності покарання", - зазначив Кравченко.

5796 атак на енергетику і 247 загиблих - Шмигаль розповів про чотири роки терору рф
24.02.26, 17:25

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітикаКримінал