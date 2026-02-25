Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні

До Міжнародного кримінального суду скеровано матеріали щодо атак рф на енергетичну інфраструктуру України, повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко у середу у соцмережах, пише УНН.

Скерував до Офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду інформаційне повідомлення про атаки рф на об’єкти енергетики України у період з липня 2025 року по лютий 2026 року - написав Кравченко.

Деталі

Документ, зі слів Кравченка, підготовлено Офісом Генерального прокурора спільно з Головним слідчим управлінням Служби безпеки України та Міжвідомчою робочою групою військових спеціалістів відповідно до статті 15 Римського статуту МКС.

"Впродовж цьогорічного опалювального сезону удари, організовані вищим військово-політичним керівництвом рф, були спрямовані на всі види об’єктів енергетики в більшості регіонів України", - зазначив Генпрокурор.

Атаки, з його слів, здійснювалися у форматі тривалих масованих комбінованих ударів із застосуванням засобів ураження наземного, повітряного та морського базування. "Їх інтенсивність перевищує разом взяті попередні періоди масованих атак з жовтня 2022 року по березень 2023 року та з березня 2024 року по березень 2025 року", - повідомив Генпрокурор.

За даними Генпрокурора, "уражено весь технологічний ланцюг енергосистеми − від генерації до магістральної передачі та розподілу". "Пошкоджень зазнали ТЕС, ГЕС, ТЕЦ і розподільчі мережі. Кумулятивний ефект обстрілів з урахуванням погодних умов зробив цю кампанію більш системною та руйнівною, ніж попередні. Наслідки відчув майже кожен мешканець України", - повідомив Кравченко.

Внаслідок ракетних атак на об’єкти енергетики за вказаний період загинуло 11 та поранено 68 цивільних осіб - вказав Генпрокурор.

Кравченко наголосив: "Жодної військової переваги ці напади не дали та не могли дати. Їх мета − тероризування населення та створення непридатних умов для проживання. Ми розглядаємо ворожі атаки як широкомасштабний та систематичний напад, який має ознаки злочинів проти людяності".

Офіс Прокурора МКС поінформовано про хронологію атак, їх наслідки, потенційно причетні підрозділи зс рф і представників військово-політичного керівництва рф, які могли віддавати накази. Повідомлення скеровано для розгляду можливості розширення обвинувачень щодо посадових осіб рф, які вже перебувають у фокусі розслідування Офісу Прокурора МКС, а також з метою встановлення інших осіб, причетних до злочинів, що підпадають під юрисдикцію МКС - повідомив Кравченко.

З його слів, робота зі збору та систематизації доказів триває. Вони можуть бути надані на запит Офісу Прокурора МКС у порядку, визначеному КПК України та Римським статутом МКС.

"Вдячні Офісу Прокурора МКС за послідовну позицію щодо притягнення винних у міжнародних злочинах до відповідальності та розраховуємо на подальшу ефективну співпрацю задля забезпечення невідворотності покарання", - зазначив Кравченко.

