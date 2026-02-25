$43.260.03
50.970.04
ukru
08:12 • 808 просмотра
Генпрокурор Кравченко направил в МУС материалы об атаках рф на энергетику в Украине
24 февраля, 18:45 • 12954 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
24 февраля, 18:34 • 22281 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
24 февраля, 18:23 • 18942 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
24 февраля, 17:32 • 18733 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
24 февраля, 16:08 • 16277 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
24 февраля, 15:23 • 15518 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
24 февраля, 14:55 • 15792 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
24 февраля, 14:05 • 13737 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 29674 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3.6м/с
91%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Оккупанты обнулили трудовой стаж жителям Херсонщины - ЦНС24 февраля, 22:57 • 6080 просмотра
Виткофф: никакого мирного соглашения не может быть до тех пор, пока украинцы не будут чувствовать, что война может повториться24 февраля, 23:31 • 11267 просмотра
россия в Совбезе ООН: Европа не настроена на поддержку трехсторонних переговоров по урегулированию "украинского кризиса"25 февраля, 00:08 • 6940 просмотра
россияне скупают недвижимость вблизи военных объектов в Европе - The Telegraph25 февраля, 00:45 • 9894 просмотра
Киев никогда не согласится на территориальные уступки россии - Украина в Совбезе ООН25 февраля, 02:32 • 4996 просмотра
публикации
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 29674 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 40294 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 58144 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 75488 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 78087 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Стив Уиткофф
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Европа
Иран
Реклама
УНН Lite
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 9472 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 13542 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 16068 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 21091 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 29930 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Дипломатка
Социальная сеть
Золото

Генпрокурор Кравченко направил в МУС материалы об атаках рф на энергетику в Украине

Киев • УНН

 • 818 просмотра

Генпрокурор Руслан Кравченко сообщил о направлении в Международный уголовный суд информации относительно атак рф на энергетическую инфраструктуру Украины. Эти удары, которые продолжались с июля 2025 года по февраль 2026 года, привели к гибели 11 и ранению 68 гражданских лиц.

Генпрокурор Кравченко направил в МУС материалы об атаках рф на энергетику в Украине

В Международный уголовный суд направлены материалы относительно атак рф на энергетическую инфраструктуру Украины, сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко в среду в соцсетях, пишет УНН.

Направил в Офис Прокурора Международного уголовного суда информационное сообщение об атаках рф на объекты энергетики Украины в период с июля 2025 года по февраль 2026 года

- написал Кравченко.

Детали

Документ, по словам Кравченко, подготовлен Офисом Генерального прокурора совместно с Главным следственным управлением Службы безопасности Украины и Межведомственной рабочей группой военных специалистов в соответствии со статьей 15 Римского статута МУС.

"В течение этого отопительного сезона удары, организованные высшим военно-политическим руководством рф, были направлены на все виды объектов энергетики в большинстве регионов Украины", - отметил Генпрокурор.

Атаки, по его словам, осуществлялись в формате длительных массированных комбинированных ударов с применением средств поражения наземного, воздушного и морского базирования. "Их интенсивность превышает вместе взятые предыдущие периоды массированных атак с октября 2022 года по март 2023 года и с марта 2024 года по март 2025 года", - сообщил Генпрокурор.

По данным Генпрокурора, "поражена вся технологическая цепочка энергосистемы - от генерации до магистральной передачи и распределения". "Повреждения получили ТЭС, ГЭС, ТЭЦ и распределительные сети. Кумулятивный эффект обстрелов с учетом погодных условий сделал эту кампанию более системной и разрушительной, чем предыдущие. Последствия ощутил почти каждый житель Украины", - сообщил Кравченко.

В результате ракетных атак на объекты энергетики за указанный период погибло 11 и ранено 68 гражданских лиц

- указал Генпрокурор.

Кравченко подчеркнул: "Никакого военного преимущества эти нападения не дали и не могли дать. Их цель - терроризирование населения и создание непригодных условий для проживания. Мы рассматриваем вражеские атаки как широкомасштабное и систематическое нападение, которое имеет признаки преступлений против человечности".

Офис Прокурора МУС проинформирован о хронологии атак, их последствиях, потенциально причастных подразделениях вс рф и представителях военно-политического руководства рф, которые могли отдавать приказы. Сообщение направлено для рассмотрения возможности расширения обвинений в отношении должностных лиц рф, которые уже находятся в фокусе расследования Офиса Прокурора МУС, а также с целью установления других лиц, причастных к преступлениям, подпадающим под юрисдикцию МУС

- сообщил Кравченко.

По его словам, работа по сбору и систематизации доказательств продолжается. Они могут быть предоставлены по запросу Офиса Прокурора МУС в порядке, определенном УПК Украины и Римским статутом МУС.

"Благодарны Офису Прокурора МУС за последовательную позицию по привлечению виновных в международных преступлениях к ответственности и рассчитываем на дальнейшее эффективное сотрудничество для обеспечения неотвратимости наказания", - отметил Кравченко.

5796 атак на энергетику и 247 погибших - Шмыгаль рассказал о четырех годах террора рф24.02.26, 17:25 • 2706 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитикаКриминал и ЧП