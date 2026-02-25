Генпрокурор Кравченко направил в МУС материалы об атаках рф на энергетику в Украине

В Международный уголовный суд направлены материалы относительно атак рф на энергетическую инфраструктуру Украины, сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко в среду в соцсетях, пишет УНН.

Направил в Офис Прокурора Международного уголовного суда информационное сообщение об атаках рф на объекты энергетики Украины в период с июля 2025 года по февраль 2026 года - написал Кравченко.

Детали

Документ, по словам Кравченко, подготовлен Офисом Генерального прокурора совместно с Главным следственным управлением Службы безопасности Украины и Межведомственной рабочей группой военных специалистов в соответствии со статьей 15 Римского статута МУС.

"В течение этого отопительного сезона удары, организованные высшим военно-политическим руководством рф, были направлены на все виды объектов энергетики в большинстве регионов Украины", - отметил Генпрокурор.

Атаки, по его словам, осуществлялись в формате длительных массированных комбинированных ударов с применением средств поражения наземного, воздушного и морского базирования. "Их интенсивность превышает вместе взятые предыдущие периоды массированных атак с октября 2022 года по март 2023 года и с марта 2024 года по март 2025 года", - сообщил Генпрокурор.

По данным Генпрокурора, "поражена вся технологическая цепочка энергосистемы - от генерации до магистральной передачи и распределения". "Повреждения получили ТЭС, ГЭС, ТЭЦ и распределительные сети. Кумулятивный эффект обстрелов с учетом погодных условий сделал эту кампанию более системной и разрушительной, чем предыдущие. Последствия ощутил почти каждый житель Украины", - сообщил Кравченко.

В результате ракетных атак на объекты энергетики за указанный период погибло 11 и ранено 68 гражданских лиц - указал Генпрокурор.

Кравченко подчеркнул: "Никакого военного преимущества эти нападения не дали и не могли дать. Их цель - терроризирование населения и создание непригодных условий для проживания. Мы рассматриваем вражеские атаки как широкомасштабное и систематическое нападение, которое имеет признаки преступлений против человечности".

Офис Прокурора МУС проинформирован о хронологии атак, их последствиях, потенциально причастных подразделениях вс рф и представителях военно-политического руководства рф, которые могли отдавать приказы. Сообщение направлено для рассмотрения возможности расширения обвинений в отношении должностных лиц рф, которые уже находятся в фокусе расследования Офиса Прокурора МУС, а также с целью установления других лиц, причастных к преступлениям, подпадающим под юрисдикцию МУС - сообщил Кравченко.

По его словам, работа по сбору и систематизации доказательств продолжается. Они могут быть предоставлены по запросу Офиса Прокурора МУС в порядке, определенном УПК Украины и Римским статутом МУС.

"Благодарны Офису Прокурора МУС за последовательную позицию по привлечению виновных в международных преступлениях к ответственности и рассчитываем на дальнейшее эффективное сотрудничество для обеспечения неотвратимости наказания", - отметил Кравченко.

