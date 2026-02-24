$43.300.02
5796 атак на энергетику и 247 погибших - Шмыгаль рассказал о четырех годах террора рф

Киев • УНН

 • 216 просмотра

Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что за четыре года полномасштабной войны россия совершила 5796 атак на украинскую энергосистему. Эти атаки не сломили Украину благодаря стойкости украинцев и работе энергетиков.

5796 атак на энергетику и 247 погибших - Шмыгаль рассказал о четырех годах террора рф

За четыре года полномасштабной войны россия совершила почти шесть тысяч атак на украинскую энергосистему, пытаясь сломить страну через террор мирного населения, однако эти планы потерпели поражение благодаря стойкости украинцев и работе энергетиков. Об этом написал министр энергетики Денис Шмыгаль, передает УНН.

Подробности

По его словам, в начале вторжения россия была убеждена, что сможет захватить Украину за несколько дней, но просчиталась.

Четыре года назад россия решила, что способна захватить Украину за три дня. Но недооценила силу и смелость украинского народа, который сплотился, чтобы защитить свою страну, свой дом, своих родных

- отметил Шмыгаль.

Министр подчеркнул, что, не достигнув военных целей, враг сделал ставку на энергетический террор.

Чтобы сломить украинцев, россия начала свой террор против мирного населения. Энергетика стала одной из целей еще с начала вторжения. Враг планировал погрузить нас во тьму и холод

- написал он.

По словам Шмыгаля, в общей сложности против энергосистемы Украины было совершено 5796 атак, однако после каждого обстрела специалисты возвращали свет и тепло людям.

После каждого обстрела энергетики выходили на смену, чтобы как можно быстрее все отремонтировать и вернуть свет и тепло украинским семьям. Несмотря на морозы и обстрелы

- подчеркнул министр.

В то же время он напомнил о потерях среди работников отрасли.

К сожалению, 247 энергетиков погибли при исполнении служебных обязанностей. Они боролись за свет. Чтобы свет победил. И обязательно победит

- написал Шмыгаль.

В конце он поблагодарил всех, кто защищает Украину, отметив, что именно на отваге и стойкости украинцев держится государство.

Напомним

Украина договорилась о привлечении более 600 млн евро финансовой и технической помощи для восстановления энергетического сектора. Также страна получит оборудование из по меньшей мере шести выведенных из эксплуатации европейских ТЭЦ и ТЭС.

Андрей Тимощенков

ОбществоВойна в УкраинеПолитика
Морозы в Украине
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Украина
Денис Шмыгаль